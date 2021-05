Investissement boursier: est-il temps de comptabiliser des bénéfices ou de restructurer votre portefeuille?

À l’avenir, les petites et moyennes capitalisations offrent une opportunité de réaliser des gains pour ceux qui sont prêts à rester investis dans une perspective à long terme.

Alors que la deuxième vague de la pandémie a frappé notre pays plus furieusement que tout autre pays du monde, tous les principaux États ont opté pour un verrouillage partiel ou complet pour contenir la propagation sauvage du COVID-19. Compte tenu de la situation, il semble très probable que la pandémie ne se terminera pas de si tôt ou du moins jusqu’à ce que la majorité de la population indienne soit vaccinée.

À un tel moment, l’une des questions qui est très courante et qui préoccupe tous les investisseurs est de savoir s’il faut enregistrer des bénéfices ou restructurer son portefeuille pour verrouiller les gains du portefeuille. Avant de tenter de répondre à la question ou de prendre une décision, comprenons d’abord la situation.

Phase 1 (première vague)

Un virus inattendu a frappé le monde, à peu près au moment où l’économie indienne a commencé à montrer les premiers signes de reprise économique. La pandémie a fait rage dans tout le pays et même si le gouvernement n’était pas prêt à faire face à un type de situation de verrouillage, il n’y avait plus d’autre option et le verrouillage s’est ensuivi. L’activité économique s’est arrêtée alors que les habitants de tout le pays ont été contraints de s’enfermer chez eux afin de se protéger d’un virus mortel. Il était clair qu’une sérieuse montée en puissance de l’infra médical était la nécessité de l’heure pour faire face à la pandémie et aux pires moments potentiels à venir.

En raison de l’incertitude tant nationale qu’internationale, le marché boursier indien a réagi brusquement et a perdu du terrain en une dizaine de séances de négociation. Après le verrouillage, le gouvernement et la RBI ont pris plusieurs mesures pour améliorer la liquidité systémique. L’une des étapes consistait à réduire les taux et à fournir des mesures de relance afin de relancer l’économie. Cela a été suivi par diverses annonces dans le budget pour stimuler les infrastructures et la fabrication dans le pays. Toutes ces étapes ont contribué à la reprise économique qui pouvait être vue à travers les divers paramètres de l’activité économique.

Phase 2 (deuxième vague)

Compte tenu de notre expérience antérieure, les particuliers, les entreprises et le gouvernement savaient bien comment gérer les temps changeants. Il y avait une énorme liquidité dans le système, les infrastructures médicales étaient mieux préparées et le gouvernement s’est donc concentré sur la gestion de la zone de confinement, ce qui a aidé à empêcher une autre série de verrouillage à l’échelle nationale. Les principales activités économiques telles que les infra et la fabrication ont été maintenues car elles ont un impact direct ou indirect sur les moyens de subsistance d’une partie importante de la population.

Après avoir analysé les deux situations, il est clair que l’on peut enregistrer des bénéfices non pas sous la forme de liquidités ou de passage à un fonds de dette, mais par voie de restructuration de portefeuille. C’est le moment de réduire l’allocation aux fonds de grande capitalisation et de déplacer l’argent vers la catégorie moyenne, petite et valeur. S’asseoir sur de l’argent ou essayer de chronométrer les marchés ne fera qu’entraîner une érosion des bénéfices à long terme. La justification de cette décision est la suivante:

Le gouvernement est intervenu de manière agressive pour stimuler l’économie grâce à ses diverses mesures telles que la réduction de l’impôt sur les sociétés, le renforcement du régime d’incitation lié à la production (PLI) et le travail sur les réformes nécessaires tout en poussant “ Atmnirbhar Bharat ”, qui a le potentiel de mettre l’Inde sur trajectoire de croissance. Ainsi, un gouvernement pro-croissance désireux de dépenser dans les infrastructures et d’autres secteurs clés, associé à un faible coût des fonds pour les entreprises, est positif pour le marché à moyen terme.

Au cours des dernières années, le marché a été polarisé avec quelques poids lourds propulsant les indices de référence vers de nouveaux sommets tandis que le marché frontalier n’a pas réussi à suivre le rythme. Dans le rallye actuel, cependant, le mouvement à la hausse a été généralisé avec une participation de tous les secteurs et de toutes les capitalisations boursières. Cela indique que la confiance dans la croissance économique est de retour. Néanmoins, l’indice des petites capitalisations n’a pas encore rattrapé son retard et est près de 40% inférieur à son sommet de la durée de vie de janvier 2018. Fait intéressant, pendant la même période, Nifty et Sensex ont bondi d’environ 40%.

Le plan de dépenses en capital plus élevé annoncé lors du budget de l’Union 2021 vise à aider l’économie à croître et à guérir plus rapidement. Cela, à son tour, aidera les actions de moyenne capitalisation et de petite capitalisation qui sont davantage alignées sur la reprise économique nationale. Ainsi, à l’avenir, les petites et moyennes capitalisations présentent une opportunité de réaliser des gains pour ceux qui sont prêts à rester investis dans une perspective à long terme.

(Par Nitish Purohit & Vidit Bhura, Partners, JNV Financial Services LLP)

