Investissement dans des fonds communs de placement: comment choisir le bon régime parmi 10 catégories de fonds d’investissement en actions

Il est suggéré d’investir dans des régimes de fonds communs de placement pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. Mais, il existe différents types de régimes de fonds mutuels représentant non seulement les capitaux propres et les actifs de dette, mais également d’autres paramètres tels que la capitalisation boursière, etc. Prenons, par exemple, le groupe de régimes de capitaux propres qui comprend 10 catégories différentes de régimes de capitaux propres. De même, il existe 16 types de régimes de fonds communs de placement de dette.

«Il existe plusieurs catégories de fonds communs de placement en actions en fonction du type de société dans laquelle ils investissent. Par exemple, les fonds à grande capitalisation investissent dans des sociétés à forte capitalisation boursière, les fonds Midcap investissent dans des entreprises de taille moyenne et les fonds à petite capitalisation investissent dans entreprises de plus petite taille. En outre, il existe des fonds multicap investissant dans les trois dans des proportions différentes selon leur stratégie – grandes, moyennes et petites entreprises », informe le colonel Sanjeev Govila (retraité), conseiller en placement enregistré SEBI (RIA) et PDG. , Hum Fauji Initiatives, une société de planification financière.

De plus, il existe des fonds spécifiques qui n’investissent que dans un secteur ou un thème particulier. «Il existe des fonds thématiques qui investissent dans des entreprises d’un secteur spécifique comme l’informatique, le secteur bancaire, la santé ou infra. On peut également investir dans des fonds d’actions internationales, qui investissent principalement dans des actions, des ETF, etc. de marchés étrangers », ajoute le colonel Govila (retraité).

10 catégories de fonds communs de placement d’actions

Fonds multi-capitalisationFonds grande capitalisationFonds grande et moyenne capitalisationFonds moyenne capitalisationFonds petite capitalisationFonds de rendement de dividendeFonds de valeur / fonds ContraFonds cibléSectoriel / ThématiqueELSS

Alors, comment faire une sélection de la catégorie et où investir? Certains d’entre eux pourraient être plus risqués que d’autres et la volatilité pourrait être plus importante dans certains d’entre eux. «Sur la base du risque relatif, les fonds de petites capitalisations comportent un risque plus élevé que les fonds de taille moyenne qui peuvent eux-mêmes être considérés comme plus risqués que les fonds de grande capitalisation. Le choix de la proportion de votre portefeuille dépendra de ce trio – votre profil de risque, les besoins futurs (objectifs financiers) et les conditions du marché », déclare le colonel Govila (retraité).

Par conséquent, il est important de savoir dans quelle catégorie de régime MF vous investissez. En sachant cela, cela contribuera à la duplication des régimes et contribuera à la diversification du portefeuille. Il n’est pas essentiel de posséder des régimes dans toutes les 10 catégories de régimes d’actions, mais plutôt de viser à constituer un portefeuille avec une diversification adéquate à la mesure de votre profil de risque. «Par exemple, l’appétit pour le risque implique de vérifier si vous avez envie d’investir dans un fonds d’actions qui présente un risque élevé, un risque modérément élevé, ou si vous préférez opter uniquement pour un fonds commun de placement à faible risque», informe le colonel Govila ( Retd).

Chaque catégorie de fonds d’actions a sa propre part de risque et de récompense. Votre conseiller financier sera mieux placé pour suggérer la bonne combinaison, mais voici quelques conseils. «Si vous voulez le garder en sécurité, alors les grandes capitalisations, mais si vous voulez un risque élevé, une récompense élevée, alors les petites capitalisations. Cela devrait être un mélange de tout. Personnellement, je suggérerais que 40% devrait être le plus bas, 30% moyen et 30% élevé. Ainsi, votre portefeuille s’équilibre », déclare Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC.

