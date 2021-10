Investissement dans des fonds communs de placement : comment les nouveaux investisseurs devraient-ils commencer à investir dans des fonds communs de placement ?

En entrant pour la première fois sur le marché des actions, les investisseurs doivent adopter une approche prudente en investissant dans des fonds relativement moins risqués et s’habituer aux fluctuations du marché.

On dit qu’il ne faut pas mesurer la profondeur de l’eau avec ses deux pieds. De même, enthousiasmé par tout rallye boursier, un investisseur débutant ne doit pas se jeter à l’eau et investir massivement dans le segment purement actions des OPCVM, dont l’investissement est soumis aux risques de marché.

Les investisseurs novices commencent généralement à investir en actions sur un marché élevé, alors que les investisseurs existants ont déjà obtenu un taux de croissance annuel composé (TCAC) à deux chiffres, sans se soucier du fait que les investisseurs expérimentés avaient investi sur un marché plus bas.

Un nouvel investisseur doit procéder comme suit lorsqu’il investit dans des fonds axés sur les actions :

Ne jamais faire de gros investissements en somme forfaitaire

Un investisseur doit éviter de faire de gros investissements forfaitaires en actions. En effet, tout effondrement ultérieur du marché générerait un rendement notionnel négatif, ce qui peut frustrer l’investisseur, surtout s’il s’agit d’un premier investisseur, qui n’a jamais vu de réduction du capital investi. Dans une telle situation, les investisseurs novices paniqués décident souvent de retirer leur argent, subissant ainsi des pertes.

Ainsi, il est toujours conseillé d’investir dans des fonds axés sur les actions dans le cadre d’un plan d’investissement systématique (SIP).

Investissez dans des fonds moins risqués

Pour s’habituer aux fluctuations du marché, au lieu de fonds d’actions purs à haut risque, il est préférable pour les nouveaux investisseurs d’investir dans des fonds équilibrés présentant un risque modéré en raison de l’exposition au segment des titres à revenu fixe. De tels fonds fluctueraient moins que les fonds d’actions purs pendant la volatilité du marché et provoqueraient moins de panique pour les investisseurs et feraient que les investisseurs pour la première fois restent investis à long terme.

Parts de fonds communs de placement rachetées peu de temps après la transmission ? Connaître les implications fiscales

Ainsi, au lieu de commencer avec des fonds d’actions purs à haut risque, il vaut mieux investir dans des fonds, qui sont comparativement moins risqués.

Faire un plan financier avant d’investir

Si un investisseur commence à investir dans des fonds axés sur les actions dans le but d’atteindre un objectif financier à long terme dérivé d’une planification financière appropriée, il est plus probable que l’investisseur ignore les fluctuations à court terme afin d’atteindre l’objectif à long terme, par rapport à un investisseur qui est entré dans le segment des actions juste pour obtenir des rendements rapides.

Il est donc préférable de faire une planification financière pour décider combien investir dans quelle catégorie de fonds avant d’investir.

