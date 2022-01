Investissement dans des fonds communs de placement : devriez-vous envisager d’investir dans des fonds de fonds en plus des fonds réguliers ?

Un investisseur qui a une vision passive du portefeuille d’investissement peut choisir d’opter pour un Fonds de fonds dans son portefeuille au niveau de l’allocation d’actifs.

Supposons que vous investissiez dans un fonds commun de placement et que le gestionnaire du fonds, au lieu d’acheter des actions ou des titres de créance, investisse l’argent dans un autre fonds commun de placement. Dans un tel cas, vous détenez un programme de fonds de fonds (FoF) et est disponible pour les investisseurs en plus des fonds réguliers.

Le gestionnaire de fonds de FoF investit votre argent pour acheter des parts d’autres fonds communs de placement. Le FoF peut être de différents types – d’être un FoF d’or, un FoF investissant dans des ETF internationaux, un FoF multi-gestionnaire à un FoF multi-actifs.

Mais, est-ce que FoF a du sens et dans quelles circonstances faut-il envisager d’y investir ? Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox fournit un instantané des situations lorsqu’elles sont sensées et lorsqu’elles ne le sont pas pour un investisseur.

logique

Un investisseur qui a une vision passive du portefeuille d’investissement peut choisir d’opter pour un Fonds de fonds dans son portefeuille au niveau de l’allocation d’actifs, et/ou ultérieurement au niveau du produit.

Une version FoF d’un ETF (basé sur un pays ou une matière première) peut s’avérer meilleure que l’achat de l’ETF lui-même, car le prix d’achat sera la valeur liquidative et sera plus proche de la valeur de référence à la fin de la journée.

Un fonds de fonds a également du sens lorsque le thème d’investissement est un produit à valeur nette élevée et illiquide et lorsqu’il existe une limite d’investissement élevée pour investir aux niveaux des produits constitutifs.

N’a pas de sens

Un fonds de fonds d’allocation d’actifs n’a pas beaucoup de sens dans un scénario spécifique à l’Inde, car il n’offre pas la flexibilité qu’une structure d’allocation d’actifs globale combinée à une couche de sélection de fonds peut offrir.

Même si le FoF est une allocation passive du point de vue de l’investisseur, le gestionnaire de fonds du FoF peut prendre des appels actifs sur l’allocation à chaque classe d’actifs et si le portefeuille a plusieurs FoF, l’allocation d’actifs au niveau du portefeuille peut avoir un risque actif important.

Un fonds de fonds d’actions n’a pas de sens car il souffrira du traitement fiscal du fonds de dette, même si les fonds propres ont un traitement fiscal de 10 % à long terme et de 15 % à court terme.

