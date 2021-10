Investissement dans des fonds communs de placement : les fonds Contra devraient-ils faire partie de votre portefeuille d’investissement ?

Les fonds Contra ont le potentiel d’ajouter une valeur significative à votre portefeuille d’investissement global.

« Contra » vient du mot contrarian, qui signifie essentiellement aller à l’encontre des normes en vigueur. Les fonds communs de placement Contra, généralement de nature actions, investissent dans des thèmes et des actions qui sont actuellement non performants et dépréciés, mais qui ont néanmoins de solides valeurs fondamentales. Ainsi, ces fonds suivent une vision à contre-courant et parient sur des actions qui devraient performer à l’avenir. Les fonds de contra sont généralement de nature cyclique et génèrent des rendements élevés après une période de gestation relativement longue.

Les gestionnaires de fonds des fonds communs de placement contra recherchent essentiellement les actions sous-évaluées qui n’ont pas participé à la dynamique du marché pour diverses raisons. Les facteurs de sous-évaluation pourraient aller des mesures réglementaires aux cycles économiques ou aux événements imprévus qui pourraient avoir temporairement mis la performance de l’entreprise sous pression. Ainsi, le gestionnaire de fonds essaie de capitaliser sur de telles opportunités d’investissement avec une conviction fondée sur la recherche.

Cela dit, les fonds contra ne sont pas destinés aux investisseurs. Ce sont des fonds relativement plus risqués à court terme avec une performance intensément non linéaire et inattendue. De tels programmes prennent non seulement du temps pour générer un rendement, mais ils peuvent ne pas convenir à un objectif financier à court terme avec une durée de 2-3 ans.

Qui devrait investir dans les fonds Contra ?

Les investisseurs doivent connaître leur profil de risque et leur capacité à prendre des risques avant d’envisager des contre-fonds. En outre, cela nécessite également une compréhension du comportement d’investissement des investisseurs. De tels fonds exigent votre patience, une grande capacité d’absorption des chocs et votre volonté d’investir davantage en cas de nouvelle détérioration de la valeur des actifs du fonds. Par conséquent, les investisseurs qui ont un appétit pour le risque modéré à élevé, ont du temps et peuvent rester disciplinés dans leur approche sans appuyer sur le bouton de panique peuvent opter pour des fonds de contrepartie.

Devriez-vous investir dans des fonds Contra ?

Un rapport risque/rendement relativement plus élevé à long terme rend les fonds de contrepartie extrêmement attractifs. Il y aurait des hauts et des bas continus, mais vous seriez obligé de rester sur place pendant le voyage. Il se peut également que la valeur de l’investissement soit plusieurs fois inférieure à vos coûts. Ces phases devraient être utilisées pour accumuler plus d’unités au moyen de fonctionnalités d’achat supplémentaires, ce qui, à son tour, aide à la moyenne des coûts.

Par exemple, les fonds de contrepartie de trois grandes maisons de fonds bien connues ont donné des rendements sur un an de 84,4%, 54,5% et 57%, respectivement. Pendant trois ans, les rendements se sont établis à une croissance composée de 23,5 %, 18 % et 18,1 %, respectivement, selon les données disponibles en ligne le 1er octobre 2021. Cependant, il y a eu des phases où ces fonds ont même perdu plus de 30 à 40 % de leurs valeurs. Cela indique le risque lié à ces fonds.

Les fonds de contra pourraient faire partie de vos fonds satellites autour de votre portefeuille d’investissement à long terme de base. Ils aident à diversifier votre portefeuille global et aident considérablement à créer de la richesse avec une longue attente. Pendant les cycles où les indices boursiers de référence ne fonctionnent pas, les fonds de contrepartie peuvent ajouter une valeur supplémentaire à votre investissement. Et à des moments où les marchés plus larges affichent une surperformance, les fonds de contrepartie peuvent être sous-performants.

Précautions à prendre lors de l’investissement dans les fonds Contra

Bien que le secteur indien des fonds communs de placement propose près de 1 500 programmes dans toutes les catégories d’actifs, il n’y a actuellement que 19 fonds de contrepartie disponibles pour les investisseurs. Comme ils sont moins nombreux et gèrent relativement moins d’actifs, les investisseurs doivent prendre les précautions suivantes avant d’aller de l’avant.

a) Performances passées : Lorsqu’ils choisissent des fonds de contrepartie, les investisseurs doivent examiner les performances passées de ces fonds avant d’investir. Cela permet de comprendre le cycle de performance du fonds et ainsi les investisseurs ont une idée juste du temps dont ils ont besoin pour rester dans le fonds.

b) Limitez votre allocation : Idéalement, il faudrait limiter l’allocation aux fonds de contrepartie à pas plus d’un cinquième des investissements totaux. Les preneurs de risques élevés qui sont des investisseurs chevronnés peuvent choisir une exposition plus élevée compte tenu de leur appétit pour le risque.

c) Ne vendez pas lorsque la valeur se détériore : La conviction avec patience est un must tout en investissant dans des fonds de contre. Il est conseillé de ne pas paniquer et de racheter en cas de baisse de valeur. Un investisseur devrait plutôt utiliser ces conditions de marché pour acheter davantage afin d’étaler les coûts de détention.

d) Comptabiliser les bénéfices à la fin des cycles : Les fonds Contra peuvent ne pas être adaptés pour rester au-delà de leur surperformance à la fin de leur cycle de performance. Un rachat en temps opportun des fonds contra contribue à la création de richesse. Envisagez de demander conseil à votre conseiller ou à votre responsable des relations quand effectuer un rachat.

Conclusion

Les fonds Contra ont le potentiel d’ajouter une valeur significative à votre portefeuille d’investissement global. Cependant, ils exigent beaucoup plus de patience et une conviction inébranlable de la part des investisseurs en raison de leur longue période de gestation pour générer des rendements. Vous devriez envisager des fonds contra si vous êtes un investisseur chevronné qui connaît bien les cycles du marché et qui a des capacités de prise de risque relativement élevées devrait aller de l’avant avec les fonds contra.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.