Investissement dans des fonds communs de placement : quand vous ne devriez pas investir via des SIP

Les SIP ont quelques limitations que vous devez garder à l’esprit avant d’y investir.

Les SIP sont devenus impossibles à distinguer des investissements dans les fonds communs de placement de nos jours. Il existe une forte perception selon laquelle les SIP sont le seul moyen d’investir dans des fonds communs de placement, ou du moins le seul moyen sûr. Eh bien, ce n’est peut-être pas toujours vrai !

Les fonds communs de placement permettent plusieurs types d’options d’investissement qui incluent différents types de classes d’actifs, des avantages fiscaux, variant en termes d’aspects de rendement et de risque. En termes de style d’investissement, ils vous permettent d’investir de manière forfaitaire ou via un plan d’investissement systématique (SIP). Comme les SIP fournissent une moyenne de roupies à long terme, les investisseurs qui envisagent de créer de la richesse progressivement à long terme préfèrent les SIP à l’option d’investissement forfaitaire. Cependant, les SIP ne devraient pas être l’option d’investissement de facto pour chaque investissement dans des fonds communs de placement, et il existe des situations où investir via des SIP peut en fait s’avérer contre-productif.

Voici quelques situations auxquelles vous devez faire attention lorsque vous envisagez d’investir via des SIP.

Lorsque vous êtes sur le point d’atteindre vos objectifs financiers

L’un des principaux objectifs de l’investissement via les SIP est d’atténuer le risque de volatilité qui prévaut à court terme. Les SIP sont destinés à un investissement à long terme, de sorte que la volatilité du marché à court terme soit bien prise en compte. Lorsque votre investissement à long terme augmente et se rapproche de vos objectifs financiers cibles, il est crucial de réduire le risque et de déplacer le corpus vers des instruments moins volatils pour le protéger des pertes. À ce stade, continuer à investir via les SIP n’est peut-être pas une bonne idée. Même si le marché est en hausse, il vaut mieux résister à la tentation et détourner vos investissements vers un produit à faible risque. La protection du corpus devrait être votre objectif principal à mesure que vous vous rapprochez de vos objectifs financiers.

Quand vous avez une grosse somme à investir

Les SIP fonctionnent bien lorsque vous investissez une partie de votre revenu mensuel régulier. Cependant, si vous avez un gros montant forfaitaire en main, ce n’est pas une bonne idée d’investir de petits montants chaque mois via SIP et de garder le gros morceau en main. Par exemple, si vous avez Rs 10 lakh en main et que vous envisagez d’investir Rs 5000 chaque mois dans un fonds d’actions via SIP, vous perdrez un retour sur une énorme partie de votre corpus. Au lieu de cela, si vous prévoyez de déployer la totalité du fonds de manière échelonnée, c’est-à-dire Rs 50 000/mois pendant 20 mois, cela peut vous donner un meilleur résultat. Une autre façon consiste à déployer l’ensemble du corpus dans un produit d’investissement en fonds communs de placement à faible risque pour obtenir un rendement décent et transférer progressivement l’argent vers un autre fonds qui a le potentiel d’offrir un rendement plus élevé à long terme.

Lorsque le programme de fonds communs de placement sélectionné ne fonctionne pas bien

Lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement, il est essentiel de suivre le rendement de votre portefeuille. Parfois, certains programmes de votre portefeuille peuvent ne pas fonctionner selon vos prévisions. Si vous continuez d’investir dans un fonds commun de placement à perte qui n’a pas non plus le potentiel de récupérer, vous pourriez alors subir des pertes plus importantes que celles que vous auriez déjà subies. Le meilleur moyen d’éviter de nouvelles pertes et de relancer votre portefeuille est d’arrêter immédiatement l’investissement SIP déficitaire et de passer l’investissement à un meilleur schéma. Il est crucial de revoir votre portefeuille d’investissement de temps en temps et de prendre des mesures correctives si vous avez choisi un mauvais investissement. Si vous pensez que votre fonds est sous-performant, assurez-vous de le surveiller pendant 3 à 6 mois avant de prendre un appel. Ceci est particulièrement important si le marché est volatil. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, prenez un appel bien planifié sur la façon dont vous souhaitez sortir.

Gardez toujours à l’esprit que les SIP peuvent vous aider à réduire le risque, à condition que vous ayez choisi le bon fonds. Les SIP ont quelques limitations que vous devez garder à l’esprit avant d’y investir. Ils sont conçus pour le long terme et peuvent ne pas vous donner un bon rendement à court terme. Vous ne pouvez pas investir et oublier via les SIP. Bien que vous n’ayez peut-être pas besoin de le consulter très souvent, vous devrez tout de même suivre vos investissements et rester à jour. Avec un peu de diligence, vos SIP peuvent s’avérer être un excellent véhicule d’investissement. Assurez-vous simplement que ce n’est pas votre seul.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

