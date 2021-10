Investissement dans des fonds communs de placement : voici une liste de contrôle pour investir dans des fonds de dette

S’agissant de fonds communs de placement à faible risque, ils s’avèrent être l’une des meilleures options pour les investisseurs à faible appétit pour le risque.

Les fonds communs de placement sont de plus en plus populaires. Cependant, il est parfois difficile de décider quel fonds commun de placement choisir. Les fonds communs de placement de la dette sont l’un de ces fonds.

Les fonds de dette, en fait, sont des fonds communs de placement à faible risque qui investissent la majeure partie de l'argent des investisseurs dans des instruments à revenu fixe tels que des obligations d'État et du gouvernement central, des obligations émises par des banques, des obligations d'entreprises, des certificats de dépôt, etc.

Ajinkya Kulkarni, cofondatrice de Wint Wealth, déclare : « Étant donné que les fonds communs de placement de dette sont différents des fonds communs de placement d’actions, les investisseurs doivent prendre en compte certaines étapes de base mais essentielles avant de choisir un fonds commun de placement de dette. »

1) Cote de crédit

La notation de crédit est un signal que les investisseurs de titres de créance ont utilisé pour vérifier la capacité d’un émetteur à payer les intérêts à temps et à rembourser le principal.

« La cote de crédit prédit les chances de défaut et non les chances de récupérer l’argent. C’est comme aller au restaurant peut-être ; vous savez que tout ce qui dépasse 3 étoiles sera bon », déclare Kulkarni.

De même, il existe différentes notations pour les obligations où AAA signifie la capacité de remboursement la plus élevée jusqu’à D, ce qui indique un défaut de l’émetteur.

Ainsi, Kulkarni suggère de choisir des fonds qui investissent au moins 80 pour cent du portefeuille dans les obligations les mieux notées si vous ne voulez pas supporter de risque de crédit.

2) Maturité Moyenne

L’échéance moyenne est la moyenne pondérée de toutes les échéances actuelles des titres de créance détenus dans le fonds.

Depuis, il est toujours préférable d’opter pour une faible volatilité et de l’argent de stationnement pendant 2-3 ans, en particulier dans un fonds commun de placement de dette, regardez des schémas avec des maturités moyennes correspondant à l’horizon d’investissement.

A noter que plus la maturité moyenne est élevée (duration modifiée), plus les rendements du fonds seront sensibles aux variations des taux d’intérêt.

3) Quitter la charge

Les frais de sortie sont les frais qu’un investisseur doit payer lors de la sortie ou du retrait d’un fonds commun de placement. Il est facturé en pourcentage du montant investi.

Disons qu’un fonds commun de placement de dette dans lequel vous avez investi avec un rendement de 4 % par an a une charge de sortie de 0,3 % avant 60 jours et que vous avez investi 5 000 Rs, qui passe à 5017 Rs en 30 jours, et que vous souhaitez retirer ce. Vous paierez Rs 15,05 comme frais de sortie.

Kulkarni souligne : « Cela efface essentiellement tous les gains. Alors, prenez note de la charge de sortie lors de la sélection d’un fonds de dette mutuelle. N’investissez pas l’argent nécessaire après 4-5 mois dans un fonds avec une charge de sortie pour les retraits avant 1 an.

