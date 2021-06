Investissement dans les startups : les 7 meilleures startups que vous pouvez acheter sur StartEngine maintenant

Où investir dans les startups ? Est-il intelligent d’investir dans des startups ? Ce sont deux questions intéressantes et populaires que les gens posent en ligne concernant l’investissement dans les startups. Il est naturel que les gens recherchent les meilleurs investissements sur une plateforme de financement participatif populaire et établie telle que Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC).

Voici les meilleures startups dans lesquelles investir en 2021. Mais, comme toujours, une diligence raisonnable supplémentaire est suggérée, car l’investissement dans les startups est à la fois difficile et risqué. Pour cette liste, je mettrai en évidence les entreprises avec des tours de financement participatifs actifs qui se clôtureront bientôt.

Renifleur de livres, Inc.

Technologies d’accès à la liberté

Impression R3

Zenus, Inc.

Chaussures Arc

Axe Voie

Appelé Studios Supérieurs

Investissement de démarrage : Booksniffer, Inc.

Source : Shutterstock

La lecture est bonne à bien des égards, à la fois en ligne et hors ligne. BookSniffer est une nouvelle plate-forme mobile et basée sur le Web qui relie les lecteurs et les auteurs et avec une vision audacieuse pour devenir un nouveau leader dans l’industrie du marketing du livre. BookSniffer aide les lecteurs et les auteurs à se connecter sur la plate-forme mobile sans compter uniquement sur la publicité, qui est souvent coûteuse pour les auteurs pour promouvoir leurs ebooks.

Il existe un grand nombre d’auteurs – actuellement 1 600 – et plus de trois millions de livres sur la plate-forme parmi lesquels choisir. Mais quelles sont les raisons d’investir dans cette startup ?

BookSniffer, lancé il y a un an en 2020, a déjà commencé à générer des revenus. Si vous pensez que les applications mobiles sont aujourd’hui une industrie prometteuse et lucrative, vous avez 100% raison. Le marché des applications mobiles, estimé à 154 milliards de dollars, devrait continuer à connaître une croissance considérable, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % jusqu’en 2027. Enfin, le marché du livre traditionnel, d’une valeur de 122 milliards de dollars, connaît un changement à mesure que plus d’auteurs publient indépendamment. Cela pourrait signifier une perturbation pour l’industrie du marketing du livre.

La société a levé 134 872 $ auprès de 251 investisseurs, et l’investissement minimum est fixé à 249,84 $, tandis que la valorisation est estimée à 18,4 millions de dollars.

Technologies d’accès à la liberté

Source : Shutterstock

Liberty fabrique des systèmes de recharge de véhicules électriques (VE) spécialement pour les lieux de travail et les écoles. Son objectif est de transformer et d’électrifier les autobus scolaires, qui constituent le plus grand parc de transports en commun des États-Unis.

La société possède son contrôleur de chargeur rapide AC HYDRA-RX breveté, qui produit des temps de charge rapides à une fraction du coût des chargeurs rapides DC, incitant ainsi les écoles à se tourner vers les autobus scolaires électriques. Le chargeur convient également à des fins commerciales telles que les camionnettes électriques.

Certains avantages notables du chargeur rapide AC HYDRA-RX sont des temps de charge AC plus rapides, une plus grande sécurité et une gestion de charge économique. Pour les propriétaires d’entreprise et les propriétaires, certaines des principales caractéristiques de l’Hydra sont un contrôle facile d’accès, la disponibilité d’un usage mixte public/privé et des services de facturation flexibles.

Et la traction ? L’HYDRA-RX a récemment été sélectionné par le plus grand service public de Californie pour un programme pilote utilisant l’énergie solaire excédentaire à très faible coût pour recharger les autobus scolaires et améliorer le cas du remplacement potentiel des autobus scolaires diesel normaux qui polluent l’environnement. Liberty Access Technologies adopte le transport d’énergie renouvelable et a réussi à faire fonctionner des centaines de systèmes HYDRA aux États-Unis et au Canada également.

Il s’agit déjà d’un cycle de financement participatif sursouscrit avec 1,07 million de dollars levés auprès de 1 899 investisseurs. Le montant minimum d’investissement est de 300 $ et l’évaluation est de 19,2 millions de dollars.

Investissement de démarrage : impression R3

Source : shutterstock.com/FabrikaSimf

Le futur est-il imprimé en 3D ? Et la fabrication peut-elle devenir personnelle ? R3 Printing le pense, car le produit de la société est R3 Printer, une imprimante 3D hautes performances pour la fabrication de produits personnalisés imprimés en 3D à des prix abordables qui vise à concurrencer la production de masse. R3 Printing estime que les produits de notre vie doivent être personnels, ce qui n’est pas une mauvaise idée.

Pourquoi investir dans l’impression R3 ? La société cible le secteur de la fabrication additive (impression 3D) de près de 16 milliards de dollars en fournissant des produits personnalisés imprimés en 3D. En outre, la croissance de l’industrie devrait atteindre environ 24 milliards de dollars de revenus d’ici 2022 et près de 36 milliards de dollars d’ici 2024.

L’imprimante R3 fournit une solution pour personnaliser la production de masse et être capable d’exécuter un service de fabrication à la demande évolutif, ayant l’avantage d’imprimer plus rapidement, plus gros et sans le problème gênant d’un bourrage d’imprimante.

Traction est déjà présent avec un brevet délivré, quatre brevets d’utilité en instance, quatre marques de commerce fédérales enregistrées et deux demandes de marque en instance, ainsi que plusieurs partenaires de test. Il existe également un potentiel de partenariat avec l’US Air Force (USAF) et le marché cible, pour le moment, est l’Amérique du Nord (à la fois les États-Unis et le Canada), un marché qui est le leader mondial dans l’adoption de la technologie d’impression 3D, part de marché de 37,1% des ventes d’imprimantes 3D industrielles dans le monde.

L’impression R3 a levé 1,63 million de dollars auprès de 4 500 investisseurs avec un montant d’investissement minimum de 100 $ et une valorisation de 8 millions de dollars.

Zenus, Inc.

Source : Shutterstock

Zenus, Inc., en un mot, traite de l’analyse vidéo à grande échelle, introduisant une révolution dans l’analyse faciale éthique. Il utilise des caméras intelligentes qui peuvent aider à analyser le comportement des consommateurs et à augmenter et optimiser les ventes dans l’ère post-Covid alors que les consommateurs retournent dans les magasins physiques.

La technologie utilise des moniteurs pour un suivi facile des niveaux d’occupation et une surveillance en temps réel de la distance physique pour protéger à la fois les clients et les travailleurs. La société propose la solution commerciale de capture de données sécurisées du comportement des consommateurs pour le marché de détail en magasin en dollars, estimé à 21,7 billions de dollars.

La technologie propriétaire développée produit des cartes thermiques et mesure également l’engagement mais sans risque de vol de données ou d’identification personnelle.

Pourquoi investir dans cette startup ? Premièrement, le marché de l’intelligence artificielle connaît une croissance rapide. De plus, la caméra intelligente de Zenus est très efficace car elle peut suivre plus de 12 mesures de haut niveau, couvrant des zones allant jusqu’à 15 000 pieds carrés. Et il est capable de réduire la transmission de données de 64 000 fois.

Zenus a plusieurs clients dans plus de 20 pays. Les applications métier sont prometteuses, avec la possibilité de créer des environnements plus sûrs et d’aider les entreprises à obtenir des analyses de source éthique. La société estime que l’opportunité commerciale totale sur plusieurs marchés tels que l’analyse de la vente au détail, le marketing expérientiel et l’analyse vidéo est d’environ 80 milliards de dollars, et chaque marché croît rapidement à un TCAC proche de 20 %.

La société a levé 432 049 $ auprès de 657 investisseurs, avec une valorisation de 9,99 millions de dollars. L’investissement minimum est de 199,98 $.

Investissement de démarrage : Chaussures Arc

Source : shutterstock.com/Nouvelle Afrique

Je dois admettre que fusionner blockchain et mode ne m’a jamais traversé l’esprit. C’est ce que tente de réaliser Arc Footwear : combler le fossé entre les marques de chaussures et la technologie blockchain. Ça a l’air intéressant.

Arc Footwear met sur le marché des marques de chaussures innovantes avec un produit physique et des actifs de jeu numériques à collectionner non fongibles (NFT) qui seront bientôt commercialisés et ce qui est considéré comme un marché révolutionnaire. De plus, le concept est de créer un métavers de la mode pour l’engagement social et le commerce.

L’équipe d’Arc Footwear développe des marques en interne pour réduire les frais généraux. Cette année, le projet SNKR devrait lancer sa composante blockchain, avec des contrats intelligents offrant aux clients et aux créateurs la possibilité de créer de la valeur avec le commerce de ces actifs.

L’avenir de l’industrie de la chaussure évolue si rapidement et si radicalement. Arc Footwear estime qu’il façonne l’avenir de cette industrie. L’entreprise cible le marché du streetwear, qui est estimé à 185 milliards de dollars et devrait connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années. Avec la combinaison des marchés du jeu et du NFT, l’opportunité commerciale est encore plus grande.

Arc Footwear a levé 48 381 $ auprès de 179 investisseurs, pour une valorisation de 8 millions de dollars. L’investissement minimum est de 200 $.

Axe Voie

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

La deuxième entreprise liée à la technologie blockchain est LaneAxis. Le concept principal est de créer un réseau de fret direct alimenté par blockchain. L’accent est mis sur deux grands marchés majeurs, la chaîne d’approvisionnement mondiale de 12 000 milliards de dollars et l’industrie du fret américaine de 1 000 milliards de dollars.

LaneAxis a créé le premier réseau de fret direct expéditeur-transporteur sans courtier alimenté par la technologie blockchain et le jeton utilitaire AXIS. La vision définie par l’entreprise est audacieuse. Il s’agit de transformer ce qui est considéré comme une chaîne d’approvisionnement obsolète en un réseau numérique mondial et un marché des transports, offrant une solution commerciale à l’industrie du fret et au Web 3.0.

La crise du Covid-19 a créé de nombreux problèmes commerciaux mais une opportunité émergente semble se présenter. Un marché énorme qui devrait évoluer et croître à un rythme rapide, en particulier pendant la pandémie mondiale. Pour faire face à la demande croissante, il faudra une technologie de nouvelle génération pour l’industrie du fret résolvant des problèmes tels que les temps de détention, les paiements contestés et l’analyse des voies de fret.

L’utilisation de l’intelligence artificielle peut maximiser la capacité et l’efficacité dans l’industrie du fret. Le modèle commercial est un modèle d’abonnement B2B, conçu pour l’évolutivité.

LaneAxis a levé 3,158 millions de dollars auprès de 3 390 investisseurs pour une valorisation de 32,7 millions de dollars. Le montant minimum d’investissement est de 298,10 $.

Investissement de démarrage : appelé Higher Studios

Source : Shutterstock

Peut-il y avoir à la fois foi et divertissement ? La réponse est oui, car Called Higher Studios est un studio de cinéma qui permet aux investisseurs individuels d’investir dans des productions familiales. Le fait que les consommateurs motivés par la foi dépensent environ 2 000 milliards de dollars par an semble trop important pour être ignoré.

Y a-t-il déjà de la traction? La réponse est oui car les fondateurs de Higher Studio ont produit ou travaillé sur des longs métrages qui ont été distribués par Netflix (NASDAQ :NFLX) et Walmart (NYSE :WMT) et le fondateur du fondateur de Called Higher Studio, Ash Greyson, a travaillé sur des campagnes qui ont contribué à générer plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il existe donc une équipe éprouvée qui a fait ses preuves.

Le modèle commercial consiste à créer et à distribuer des divertissements de qualité centrés sur le Christ. Il est également important de mentionner la possibilité d’ajouter plusieurs sources de revenus. Cela inclut la capacité de développer des influenceurs et des marques et de vendre des produits de marque.

Si vous souhaitez investir dans une entreprise fondée sur des valeurs familiales traditionnelles, sachez que Called Higher Studios a levé 754 000 $ auprès de 1 528 investisseurs, pour une valorisation de 10,3 millions de dollars. L’investissement minimum est fixé à 99,36 $.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.