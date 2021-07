Investissement de la SFI pour lever des financements de portefeuilles verts : Banque fédérale

En outre, l’investissement marque également le premier investissement d’IFC en Inde aligné sur l’approche d’équité verte, qui permettra à la banque, partenaire d’IFC depuis plus d’une décennie, de réduire son exposition au charbon et d’augmenter les prêts climatiques.

La Banque fédérale a déclaré jeudi que l’investissement en actions de la branche de la Banque mondiale, IFC, devrait augmenter le financement du portefeuille vert pour des projets liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, à l’agriculture intelligente face au climat, aux bâtiments verts et à la gestion des déchets.

IFC et deux fonds d’investissement gérés par IFC Asset Management Company – IFC Financial Institutions Growth Fund, LP et IFC Emerging Asia Fund, LP – ont réalisé un investissement en actions de 126 millions de dollars (Rs 916 crore) pour une participation de 4,99 % dans la société basée au Kerala. prêteur.

L’investissement soutiendra l’engagement de la banque envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance, tout en renforçant son ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) de niveau 1 et en élargissant les portefeuilles de MPME et de financement climatique.

Shyam Srinivasan, directeur général et PDG de Federal Bank, a déclaré : « Après que le conseil d’administration de la banque a approuvé l’émission d’actions au groupe IFC à hauteur de 4,99 % du capital libéré de la banque, IFC est devenue un actionnaire important. L’ajout de ce nom de marque à la liste de nos actionnaires de premier plan renforce la confiance que le groupe IFC accorde à la banque et à sa direction. L’injection de capitaux de qualité renforce encore le niveau 1 et la ROC globale de la banque.

« Cette décision est conforme à la stratégie d’IFC visant à soutenir la croissance verte en stimulant les investissements pour reconstruire mieux et plus écologiquement, en saisissant les opportunités pour aider l’Inde à atteindre ses objectifs climatiques et à construire un avenir plus vert et résilient », a déclaré Roshika Singh, directrice nationale par intérim d’IFC. en Inde. “L’investissement devrait également créer des dizaines de milliers d’emplois, les micro, petites et moyennes entreprises ayant accès à des financements indispensables, ce qui contribuera à assurer une reprise inclusive.”

IFC estime une opportunité totale d’investissement intelligent face au climat de 3 000 milliards de dollars en Inde jusqu’en 2030.

