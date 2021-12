Investissement de Rs 80 000 cr alors que 430 offres affluent pour le cycle d’octroi de licences de gaz de ville

Les offres pour les 65 GA proposées lors du 11e cycle d’octroi de licences de gaz de ville ont été déposées le 15 décembre, a déclaré le Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB) dans un communiqué.

Un investissement de 80 000 crores de roupies est envisagé dans la mise en place d’infrastructures de gaz urbain dans 61 zones géographiques (GA), dont Jammu, Nagpur, Pathankot et Madurai, qui ont fait l’objet d’une offre lors du dernier cycle d’octroi de licences, a déclaré le régulateur pétrolier PNGRB. Les offres pour les 65 GA proposées lors du 11e cycle d’octroi de licences de gaz de ville ont été déposées le 15 décembre, a déclaré le Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB) dans un communiqué.

Les 65 AG répartis sur 215 districts dans 19 États et un territoire de l’Union couvrant 26 pour cent de la population de l’Inde et 33 pour cent de sa superficie. « Ce tour a attiré une réponse écrasante de la part des investisseurs avec plus de 430 offres contre 61 GA sans aucune offre dans ces GA. Les offres techniques seraient ouvertes du 17 au 22 décembre », a indiqué PNGRB.

« Cette initiative aiderait à créer une infrastructure CGD robuste et jouerait un rôle important dans la transformation vers une économie basée sur le gaz. Cela apporterait un investissement de plus de Rs 80 000 crore et générerait des emplois. »

À l’heure actuelle, il existe 228 zones géographiques autorisées par le PNGRB dans 27 États et UT couvrant environ 53 pour cent de la zone géographique du pays et 70 pour cent de sa population.

Lors du dernier appel d’offres de distribution de gaz de ville (CGD) – le 10ème tour d’appel d’offres CGD, 50 GA ont été autorisées pour le développement du réseau CGD.

Dans le tour actuel, 215 districts regroupés en 65 AG sont proposés. Des offres ont été reçues pour 61 AG, ​​selon PNGRB. En 2018 et 2019, PNGRB a accordé des licences de vente au détail de GNC aux automobiles et de canalisation de gaz de cuisine aux cuisines des ménages dans 136 GA. Cela a étendu la couverture du réseau de gaz de ville à 406 districts et à environ 70 pour cent de la population du pays.

La poussée pour l’expansion du gaz de ville fait partie du plan du gouvernement pour augmenter la part du gaz naturel dans le panier énergétique du pays à 15 pour cent d’ici 2030, contre 6,3 pour cent actuellement.

Les 65 AG à soumissionner lors du 11e tour d’appel d’offres du CGD comprennent les districts de Jammu, Udhampur, Samba et Kathua dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire. Nagpur dans le Maharashtra, Madurai dans le Tamil Nadu et les districts de Bikaner et Churu au Rajasthan font partie des zones proposées aux enchères.

Nizamabad dans le Telangana, les Nilgiris dans le Tamil Nadu, East Medinipur dans le Bengale occidental et Pauri Garhwal dans l’Uttarakhand figurent également sur la liste. Les districts de Kurnool, Guntur et Prakasam dans l’Andhra Pradesh, les districts de Kokrajhar et de Dhubri dans l’Assam, de Darbhanga et de Madhubani dans le Bihar et les districts de Rajnandgaon et Kanker du Chhattisgarh seront offerts.

Dans l’Himachal Pradesh, les districts de Mandi, Kullu, Kinnaur et Lahaul & Spiti ont été regroupés dans une AG pour l’appel d’offres et Kangra et Chamba dans une autre.

Chikkaballapur au Karnataka, Idukki et Kottayam au Kerala, Hoshangabad au Madhya Pradesh, les districts de Sagar et de Vidisha, Jalgaon et Amravati au Maharashtra, Koraput à Odisha, Pathankot et Tarn Taran au Pendjab et Tiruvannamalai au Tamil Nadu sont d’autres domaines proposés. Alors que 86 AG, composées de 174 districts, ont été proposées aux enchères lors du 9e tour qui s’est terminé en août 2018, 50 AG, comprenant 124 districts, ont été proposées au 10e tour en 2019.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.