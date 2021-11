Investissement du nouvel âge : pourquoi la crypto-monnaie est-elle la nouvelle mode d’investissement ?

Du côté positif, il existe des preuves qui favorisent les investissements cryptographiques.

Par Moinak Maiti et Parthajit Kayal

Cela fait plus d’une décennie que la première crypto-monnaie, Bitcoin, a été lancée en 2009. Depuis lors, la popularité du marché des crypto-monnaies n’a cessé de croître car elle a généré une richesse rapide pour de nombreux investisseurs malgré les risques élevés qui y sont associés. Aujourd’hui, il existe des milliers de crypto-monnaies différentes pour l’investissement. Les exemples populaires sont Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP, Ripple, etc.

Caractéristiques des crypto-monnaies

Alors, qu’est-ce qu’une crypto-monnaie exactement ? Pour le comprendre, décomposons le terme « crypto-monnaie » en deux : « crypto » et « monnaie ». Le mot « crypto » fait ici référence à des informations cachées. Les informations cachées incluent les détails des propriétaires et les détails des paiements qui sont sécurisés à l’aide d’une technologie de pointe. Le mot « monnaie » fait ici référence à l’argent numérique. Les caractéristiques des crypto-monnaies ne sont pas comme les espèces ou les devises papier utilisées pour les transactions régulières. Le comportement des crypto-monnaies n’est pas non plus similaire à celui des autres actifs financiers négociés sur le marché financier. C’est pourquoi les banques centrales appellent généralement la crypto-monnaie des « cryptoactifs ».

En général, les crypto-monnaies ne sont adossées à aucun actif, à l’exception des « Stablecoins adossés à des actifs » tels que Tether. Contrairement aux actifs financiers, les crypto-monnaies n’ont pas de bilan, et ne sont émises par aucune banque centrale, ni soutenues par un gouvernement. Toutes ces caractéristiques font de la crypto-monnaie un investissement très risqué. Les crypto-monnaies sont très volatiles et le comportement des crypto-monnaies est complexe et différent. Certes, l’investissement dans les crypto-monnaies nécessite des compétences différentes.

Qu’est-ce qui détermine les prix des crypto-monnaies ?

Avant d’investir dans la crypto-monnaie, il est important de comprendre ce qui détermine les prix des crypto-monnaies. Définitivement, la valeur de n’importe quoi est déterminée par la demande et l’offre. Ici, la crypto-monnaie ne fait pas exception. Les autres facteurs qui déterminent les prix des crypto-monnaies sont principalement le coût de l’exploitation minière, la concurrence (crypto-monnaies concurrentes), les changements réglementaires, la couverture médiatique/le contenu social et les remarques personnelles.

Récemment, nous avons vu comment les remarques des célébrités sur une crypto-monnaie influencent considérablement le prix de la crypto-monnaie respective. Elon Musk le 31 octobre 2021 a tweeté que « Les frais de scolarité sont en Dogecoin et vous bénéficiez d’une réduction si vous avez un chien ». Après le tweet de Musk, Dogecoin a immédiatement enregistré une hausse du prix.

Un autre exemple typique pourrait être la crypto-monnaie inspirée de la série dramatique « Squid Game » sur Netflix. La crypto-monnaie Squid Game a été mise en vente le 20 octobre 2021, permettant aux investisseurs d’acheter un jeton payant pour un jeu en ligne appelé « Squid Game ». La crypto-monnaie Squid Game a atteint l’impressionnant pic de valeur de 2 861,80 $ depuis son lancement le 1er novembre 2021. Par la suite, le lendemain, elle a été négociée à une valeur approximativement proche de zéro.

Ainsi, juste dans une période de deux semaines depuis son lancement, Squid Game s’est avéré être d’une valeur nulle, le rendant sans valeur. Les experts disent que la valeur maximale du prix de la crypto-monnaie Squid Game pourrait être attribuée à la large couverture médiatique grand public. Avant que les investisseurs ne puissent réagir à cette situation, le créateur de la crypto-monnaie Squid Game a retiré la devise de l’échange de crypto-monnaie, drainant toutes les liquidités. Les investisseurs ont subi une énorme perte en raison de la « traction du tapis ».

Du côté positif, il existe des preuves qui favorisent les investissements cryptographiques. Le Salvador est le seul pays à avoir officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale. Ensuite, Wharton a annoncé qu’il accepterait les frais de scolarité dans les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et USD Coin pour son prochain programme exécutif sur « Economics of Blockchain and Digital Assets ».

Investissement en crypto-monnaie en Inde

Ces derniers temps, l’investissement dans les crypto-monnaies gagne en popularité parmi les Indiens en raison des innovations constantes dans le paysage numérique et des larges publicités d’investissement dans les crypto-monnaies sur les plateformes médiatiques. De plus, la performance stellaire post-Covid du marché des actions a attiré une nouvelle génération d’investisseurs tolérants au risque qui sont même prêts à parier sur le marché de la cryptographie. L’Inde compte maintenant environ 15 plates-formes d’échange de crypto-monnaie locales avec près de deux crores d’utilisateurs.

Même si l’investissement dans les crypto-monnaies semble être un investissement alternatif lucratif, ne négligez jamais qu’ils sont extrêmement risqués. De plus, ils ne sont adossés à aucun actif sous-jacent. Ainsi, les investisseurs en crypto doivent évaluer soigneusement les choix d’échange de crypto et de crypto-monnaie lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement. Ils ne devraient investir qu’une petite partie de leur épargne dans ce genre d’investissements.

Maiti est professeur agrégé, National Research University Higher School of Economics et Kayal est professeur adjoint, Madras School of Economics

