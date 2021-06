Investissement en actions : à mesure que les marchés montent, il est temps de rééquilibrer le portefeuille : à mesure que Sensex augmente, il est temps de rééquilibrer le portefeuille

Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce risque accru, c’est le bon moment pour rééquilibrer votre portefeuille.

Malgré la pandémie de Covid-19 qui fait rage à travers le pays, le BSE Sensex à 30 actions a atteint de nouveaux sommets, augmentant de 16% au cours des six derniers mois. De nombreuses entreprises ont versé des dividendes considérables et la plupart des investisseurs se demandent maintenant quel pourrait être le prochain niveau. Les grands indices de référence du marché ne doivent pas nécessairement être la meilleure mesure du succès à la fin de l’année, car la plupart des investisseurs possèdent des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF, des dépôts bancaires à terme, etc., dans leur portefeuille. Ainsi, les investisseurs pourraient profiter de cette opportunité de nouveaux sommets dans les indices pour assainir leur portefeuille actuel. Discutons de la même chose en détail.

Révisez votre allocation d’actifs actuelle

L’allocation d’actifs idéale qui est la combinaison d’actions, d’obligations et d’autres classes d’actifs financiers dans laquelle on investit son argent est fonction de la tolérance au risque des investisseurs. Si vous êtes une personne qui a tendance à paniquer pendant les baisses du marché, vous devriez envisager une allocation d’actifs plus conservatrice, quel que soit votre âge. La raison essentielle pour revoir votre allocation d’actifs actuelle est de rééquilibrer votre portefeuille afin d’établir un meilleur mécanisme de contrôle des risques et de vous assurer que votre portefeuille ne dépend pas uniquement du succès ou de l’échec d’un investissement particulier tel que des actions, des obligations, un type particulier d’une mutuelle. fonds, etc

Vérifier le risque et le retour

Toutes les classes d’actifs ne fonctionneront pas de la même manière. Supposons que vous ayez créé un portefeuille composé à 50 % d’actions (actions de moyenne et petite capitalisation), 40 % d’obligations d’entreprises notées AAA et 10 % d’ETF aurifères. Sur une période d’un an, en raison de l’évolution du marché, la valeur de vos investissements changera également.

Disons qu’après un an, le portefeuille compte 60 % d’actions, 35 % de dette et 5 % d’or. Cela signifie que les actions se sont appréciées en valeur occupant un pourcentage important de votre portefeuille. Cependant, comme les actions sont plus risquées que les obligations et l’or, l’exposition au risque de votre portefeuille augmente également. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce risque accru, c’est le bon moment pour rééquilibrer votre portefeuille.

Modification des objectifs financiers

La vie est pleine de surprises car parfois des événements inattendus se produisent. Lors de la création d’un portefeuille d’investissement, il faut avoir une certaine perspective sur la vie mais, les circonstances peuvent rendre certains objectifs superflus et nous obliger à en créer de nouveaux. Par exemple, on peut planifier le mariage et un enfant, mais être béni avec des jumeaux qui mettent tous les plans en désordre, obligeant les modifications nécessaires car il faut planifier deux enfants au lieu d’un. De même, on pourrait rencontrer de nombreuses situations de ce type qui pourraient entraîner un changement dans les objectifs financiers. Par conséquent, les portefeuilles doivent être rééquilibrés pour refléter l’évolution des objectifs et des besoins.

Minimisation des risques

Les investisseurs doivent rééquilibrer leur portefeuille régulièrement en phase avec les mouvements du marché pour minimiser les pertes et gérer les risques. Si vous êtes en mesure de déplacer vos investissements de classes d’actifs déficitaires et sous-performantes vers d’autres actifs offrant de meilleures perspectives, à temps, vous pourriez certainement minimiser les pertes.

Pour conclure, les marchés sont par nature dynamiques et des facteurs sociaux, économiques, politiques et autres facteurs macroéconomiques influencent les performances de vos investissements. Vous devez surveiller régulièrement la performance de votre portefeuille et rééquilibrer le même.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

