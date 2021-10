Investissement en actions : cinq conseils pour naviguer dans un marché record

L’établissement d’objectifs vous permet de définir des attentes en termes de rendement et de durée d’investissement. Cela vous évitera de paniquer lorsque les marchés deviennent agités.

Les marchés boursiers sont à des niveaux record. Cela tente de nouveaux investisseurs qui avaient raté l’étonnante croissance depuis les profondeurs du désespoir en 2020. Sensex, après être rapidement passé sous la barre des 28 000, a désormais dépassé les 60 000 en à peine 18 mois. Le Nifty50 est passé d’environ 8 800 à plus de 18 000.

Les actions ou les fonds communs de placement ne manquent pas qui se sont appréciés plusieurs fois au cours des 12 à 18 derniers mois, même si les rendements réels des instruments générateurs d’intérêts tels que les dépôts bancaires sont devenus négatifs. De toute évidence, la plupart des investisseurs ont besoin d’une certaine exposition au marché. Alors, où et comment commencent-ils ?

Connaissez votre tolérance au risque

De nombreuses actions populaires sont aujourd’hui hors de prix. Les investisseurs paient des prix de plus en plus élevés pour acheter des actions de sociétés dont la rentabilité peut ne pas être proportionnelle au cours de leurs actions. Lorsque les marchés sont surévalués, ils se corrigent généralement à un niveau où les prix se synchronisent avec la rentabilité et d’autres réalités. Cette incertitude liée aux mouvements de prix éloigne les investisseurs conservateurs.

Si vous entrez sur le marché à un niveau record, vous devez être prêt à subir des pertes immédiatement lors d’une correction. Vous n’avez pas besoin de comptabiliser vos pertes, mais votre attente de rendement peut être plus longue que celle d’une personne qui investit depuis longtemps. Vous devez vous demander si vous avez un appétit pour ces risques élevés et si votre situation financière vous permet de subir ces pertes. N’investissez sur les marchés boursiers que si vous pouvez supporter la volatilité. La plupart des investisseurs ne peuvent le faire que s’ils restent investis à long terme, ce qui est l’endroit où les meilleurs rendements peuvent être.

Sachez pourquoi vous investissez

Ne soyez guidé ni par la cupidité ni par la peur ; juste par une compréhension claire de ce dans quoi vous vous engagez. Les petits investisseurs doivent planifier leurs investissements et les faire en fonction d’objectifs. Par exemple, vous voulez acheter un blue chips et le conserver jusqu’à votre retraite dans 20 ans. Ou vous voulez une appréciation de 20% d’une action qui va bientôt culminer.

L’établissement d’objectifs vous permet de définir des attentes en termes de rendement et de durée d’investissement. Cela vous évitera de paniquer lorsque les marchés seront agités. Vous ne serez alors motivé ni par la cupidité ni par la peur, juste par la raison pour laquelle vous avez fait l’investissement.

Soyez systématique

Lorsque les marchés sont à un niveau record, il serait très risqué de faire des investissements forfaitaires. Votre action préférée a peut-être quadruplé en un an. Mais il n’y a aucune chance d’un autre quadruplement dans les 12 prochains mois. Par conséquent, se précipiter pour acheter de telles actions avec tout votre argent est risqué. Il peut être plus judicieux pour vous d’acheter systématiquement de petites quantités sur une période plus longue, ce qui vous permettra de réduire les risques de prix, et même d’acheter des quantités plus importantes du stock au fur et à mesure qu’il baisse.

Choisissez soigneusement vos instruments

L’investissement en actions est destiné à ceux qui sont à l’aise avec la recherche qu’ils ont sur n’importe quelle action. Vous pouvez créer votre propre recherche ou vous en servir auprès d’un expert. Dans tous les cas, la décision d’acheter, de détenir ou de vendre des actions doit provenir de données et d’informations. Il n’est pas facile de porter ces jugements de valeur, et même les investisseurs chevronnés échouent tout le temps. Mais si vous n’êtes pas en mesure de suivre la performance des entreprises qui vous intéressent, il peut être judicieux de laisser ces décisions entre les mains de gestionnaires de fonds professionnels. Achetez donc un fonds commun de placement adapté à votre objectif de placement. Les risques sont plus faibles et la hausse peut être tout aussi bonne si vous choisissez le bon fonds.

Acheter la botte de foin

Les investisseurs recherchent la valeur. Nous sommes constamment à la recherche d’options qui peuvent nous fournir les meilleurs résultats avec le moins de risques – cette action qui peut changer nos vies. Trouver cette option n’est pas facile. Si vous ne voulez pas vous soucier de trouver cette aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de foin entière.

En effet, c’est ce qu’a dit John Bogle, l’inventeur des fonds indiciels. Selon lui, à long terme, les petits investisseurs pourraient être mieux d’acheter un indice (comme Nifty50) au lieu des actions individuelles qui composent l’indice. Un tel fonds vous permet d’acheter de bonnes sociétés dans tous les secteurs et industries, réduit vos risques et vos coûts et vous offre de meilleurs rendements à long terme par rapport aux instruments à revenu fixe.

Enfin, s’il y a une surcharge d’informations et que vous ne savez pas par où commencer à investir sur les marchés, consultez un conseiller en placement qui pourra peut-être vous tracer une voie en fonction de vos objectifs de vie.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

