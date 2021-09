Investissement en actions : cinq étapes pour évaluer sur quelle action parier

Étant donné que le prix que les investisseurs paient aujourd’hui est pour les performances futures de l’entreprise, les investisseurs doivent être sûrs que l’entreprise dans laquelle ils investissent évolue dans la bonne direction.

Par P Saravanan et Sumit Banerjee

Ces derniers temps, les indices boursiers indiens ont touché quotidiennement des sommets à vie. Cependant, certaines personnes sont toujours assises sur la clôture ; soit parce qu’ils se méfient du marché ou qu’ils ne savent pas tout à fait déchiffrer les chiffres avant d’investir leur argent durement gagné. Bien que nous ne puissions pas beaucoup influencer les premiers, nous pouvons aider les seconds en soulignant comment utiliser les chiffres à leur avantage tout en investissant.

Moyennes de l’industrie

Les normes académiques pour les ratios n’aident pas ici. Un ratio actuel de 2:1 ou un ratio de trésorerie de 1:1 devrait être relégué aux livres. Lorsqu’il investit, un investisseur doit examiner les chiffres de l’entreprise cible et les comparer à ceux de ses pairs ainsi qu’aux moyennes du secteur. Par exemple, la liquidité d’une entreprise de livraison de nourriture peut être très élevée et celle d’une entreprise de construction très faible. Il faut toujours comparer les ratios avec ses pairs et comprendre les performances et les ratios ne peuvent pas être interprétés indépendamment.

Solde de trésorerie

La position de trésorerie d’une entreprise peut être utilisée comme une offre de « remboursement » lors de l’achat d’actions d’une entreprise. Par exemple, un solde de trésorerie de 3 Rs par action d’une société dont les actions sont actuellement négociées à un prix de 10 Rs par action se traduit effectivement par un prix net de 7 Rs par action. Ainsi, les investisseurs paient un prix beaucoup plus bas pour cette société qu’une société identique sans solde de trésorerie.

Position de la dette

La position d’endettement de l’entreprise est à l’opposé de la position de trésorerie. Une dette plus élevée dans les livres indique que les étrangers ont une charge plus élevée sur les actifs de l’entreprise. Les prêteurs peuvent également avoir des clauses strictes (appelées covenants) qui peuvent ne pas permettre à la direction de profiter d’opportunités plus risquées. Cela signifie également qu’une plus grande partie de ses bénéfices sert les intérêts de la dette. Ainsi, généralement une dette plus faible indique un bon signal.

Part des promoteurs

Un indicateur crucial qui aide les investisseurs à comprendre dans quelle direction évolue l’entreprise est de regarder le chiffre de la part du promoteur. Les promoteurs ont accès aux informations sur les prospects de l’entreprise, qui ne sont pas accessibles au grand public.

Ainsi, si la part des promoteurs augmente, c’est un signal faible que l’entreprise est sur la voie de l’ascension et constitue une bonne opportunité d’investissement.

Flux de trésorerie

Les bénéfices sont le premier indicateur à considérer pour comprendre la performance de l’entreprise. Mais, ils sont accumulés dans la nature. La direction peut gérer la position bénéficiaire par le biais de ses actions discrétionnaires, présentant une image gonflée de la performance. Les investisseurs doivent examiner les flux de trésorerie pour voir si les actions de la direction sont soutenues par les rentrées de fonds. Une étude approfondie du tableau des flux de trésorerie permet de comprendre d’où vient l’argent et où il est allé.

Les investisseurs doivent tenir compte des facteurs ci-dessus, car ils ont invariablement un impact sur la performance de l’entreprise. Étant donné que le prix que les investisseurs paient aujourd’hui est pour les performances futures de l’entreprise, les investisseurs doivent être sûrs que l’entreprise dans laquelle ils investissent évolue dans la bonne direction.

P Saravanan est professeur de finance et Banerjee est doctorant à l’Indian Institute of Management, Tiruchirappalli

