Investissement en actions: comment éviter les biais d’ancrage lors de l’investissement

Ainsi, un biais d’ancrage pourrait influencer vos modèles d’investissement et vous conduire à prendre des décisions sous-optimales concernant votre portefeuille d’investissement.

Par P Saravanan et Abhishek Totawar

Au cours de la dernière année de Covid-19, le marché des actions a attiré l’attention des investisseurs particuliers du monde entier et l’Inde ne fait pas exception. On peut attribuer de nombreuses raisons telles que la baisse des taux d’intérêt, la volatilité des instruments à revenu fixe, une meilleure connaissance des options d’investissement, la facilité des transactions basées sur les applications, etc. influencer les décisions d’investissement. Discutons d’un de ces biais – l’ancrage – et découvrons les voies et moyens d’éviter le même en investissant.

Qu’est-ce que le biais d’ancrage?

Le biais d’ancrage indique qu’un investisseur prend des décisions sur la base des informations initiales ou se fie trop aux informations récentes qu’il / elle a obtenues. En d’autres termes, le concept d’ancrage s’appuie sur la tendance à attacher ou ancrer les pensées des investisseurs à un point de référence ou à des informations qui pourraient n’avoir aucune pertinence logique pour la décision d’investissement en question. En règle générale, un tel biais se produit lorsqu’un investisseur prête attention à des détails injustifiés, ce qui conduit à des erreurs dans les décisions d’investissement. Ainsi, un biais d’ancrage pourrait influencer vos modèles d’investissement et vous conduire à prendre des décisions sous-optimales concernant votre portefeuille d’investissement.

Par exemple, lors de la sélection d’une action, les investisseurs vérifient souvent le prix le plus élevé ou le plus bas sur 52 semaines. Donc, cette information initiale qui s’enregistre dans leur esprit est l’ancre. Les investisseurs ajustent le prix d’ancrage à la hausse ou à la baisse, en fonction des informations qu’ils acquièrent davantage. En fait, le prix élevé de 52 semaines est un chiffre hors de propos et souvent trompeur. Parce que, comparé à ce prix, le prix actuel du marché peut sembler moins cher, mais l’action pourrait quand même être surévaluée.

Comment éviter les biais d’ancrage?

Il est conseillé aux investisseurs de pratiquer une réflexion critique pour éviter les biais d’ancrage. La pensée critique dans ce contexte signifie que lorsque tout le monde autour de vous reçoit toutes les nouvelles positives d’une action ou d’un secteur, vous devez également essayer de trouver des points négatifs. Une telle réflexion offrira aux investisseurs une vision plus large de l’ensemble du scénario.

De même, les prévisions d’analystes / l’opinion d’experts sur un secteur ou une entreprise en particulier obligent les investisseurs à s’ancrer sur leurs informations, ce qui peut ne pas être correct. Dans de tels scénarios, il faut faire une recherche approfondie par lui-même avant d’investir son argent durement gagné. De même, lorsque le prix des actions de votre portefeuille augmente ou diminue, pour éviter l’ancrage des prix, vous devez vérifier les fondamentaux de l’entreprise avant de faire un appel pour vendre ou acheter.

Le moyen le plus simple de surmonter le biais d’ancrage est de suivre son comportement et d’identifier les ancres par lesquelles vous êtes normalement susceptible d’être entraîné vers le bas. L’objectivité et une approche pratique de l’investissement peuvent grandement vous aider à vous éloigner des points d’ancrage qui influencent votre modèle d’investissement et par conséquent affectent négativement les rendements de votre portefeuille. Grâce à la pratique et sur une période de temps, on pourrait mieux éviter ce biais d’investissement.

Pour conclure, une fois que les bonnes habitudes se sont formées, s’ancrer au point de référence sera éliminé. De plus, on peut surmonter les préjugés d’ancrage avec une pensée logique, une diligence raisonnable et une approche pratique guidée par la recherche et non par les émotions.

Les écrivains sont membres du corps professoral de l’IIM Tiruchirappalli

Biais d’ancrage

Le biais d’ancrage indique qu’un investisseur prend des décisions sur la base des informations initiales ou se fie trop aux informations récentes qu’il a obtenues

Il est conseillé aux investisseurs de pratiquer une réflexion critique pour éviter d’ancrer les biais

Le moyen le plus simple de surmonter le biais d’ancrage est de suivre son propre comportement et d’identifier les ancres par lesquelles vous êtes normalement susceptible d’être entraîné vers le bas.

Une fois les bonnes habitudes formées, l’ancrage au point de référence sera éliminé

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.