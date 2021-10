Investissement en actions : comment les milléniaux peuvent-ils mieux investir et trader ?

Pour rester investi pendant les turbulences du marché, un investisseur doit entrer sur le marché avec un objectif clair et pas seulement pour réaliser des rendements rapides.

Les investissements en actions étant des investissements en capital, les investisseurs occasionnels courent le risque de perdre le montant du capital investi. Ainsi, il faut avoir le temps d’étudier les marchés boursiers et d’acquérir de l’expérience en faisant de petits investissements, avant de faire de gros investissements.

« La disponibilité d’une variété d’options d’investissement est inégalée par rapport au passé récent. Les marchés mondiaux sont prêts à être négociés du bout des doigts. Cependant, l’investisseur millénaire doit être conscient des dangers de la surcharge d’informations. Il est facile de se laisser entraîner dans les transactions FOMO (peur de manquer), où ils poursuivent des actifs surévalués à des prix de plus en plus élevés. Il est donc essentiel de faire preuve de diligence raisonnable à la fois sur le produit et sur la crédibilité de la source », a déclaré Viraj Nanda, PDG de Globalise.

Pour rester investi pendant les turbulences du marché, un investisseur doit entrer sur le marché avec un objectif clair et pas seulement pour réaliser des rendements rapides.

« Il faudrait consacrer plus de temps à comprendre le produit plutôt qu’à ne regarder que les gains attendus. Du point de vue du risque, il est important pour l’investisseur d’évaluer sa situation financière, ses revenus discrétionnaires, ses objectifs financiers à long et court terme et la probabilité de perte permanente en capital avant de prendre des positions sur des actifs risqués. Les risques doivent également être pris au niveau de la richesse globale ou du niveau global du portefeuille. En d’autres termes, les actifs risqués individuels doivent être évalués en fonction de leur effet global sur le patrimoine. Une position de 2% dans un actif risqué pourrait ne pas avoir d’impact sur la richesse globale, tandis qu’une position importante peut avoir des effets négatifs », a déclaré Nanda.

Pour minimiser le risque, il ne faut pas investir tout l’argent dans une seule action, mais doit construire un portefeuille diversifié en investissant dans les actions de différentes sociétés financièrement solides impliquées dans des activités indépendantes. Les fonds communs de placement (MF) offrent des portefeuilles diversifiés prêts à l’emploi, dont les investisseurs peuvent profiter en investissant des montants relativement faibles.

« L’importance de la diversification doit être soulignée à ce stade. L’investisseur du millénaire doit viser à construire un portefeuille diversifié à travers le monde et les classes d’actifs. Lorsque les investissements sont diversifiés, la volatilité dans n’importe quelle section du marché est peu susceptible d’avoir un impact majeur sur l’ensemble des portefeuilles. Avec ces principes de base de l’investissement pris en compte, l’investisseur peut vraiment prendre le contrôle de son parcours financier », a déclaré Nanda.

Vous voulez construire un portefeuille mondial ? Voici comment investir dans des actions étrangères

« Des marchés tels que les États-Unis offrent de nombreuses opportunités d’investissement à la fois au niveau des actions individuelles et au niveau des produits négociés en bourse. Il existe également des plateformes qui proposent des produits organisés et fournissent une approche guidée de l’investissement. L’investisseur peut tirer parti de ces multiples avenues. S’il est essentiel de suivre l’évolution quotidienne du marché, il est plus important de comprendre la perspective historique et d’investir sur le long terme », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.