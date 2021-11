Investissement en actions : devriez-vous enregistrer des bénéfices ou continuer à investir ?

Il est essentiel de conserver des actions de bonne qualité pendant de plus longues périodes pour réaliser des bénéfices importants.

Alors que la plupart des indicateurs économiques donnent des signaux positifs et que les indices boursiers du pays atteignent quotidiennement des sommets de la vie, les investisseurs s’inquiètent souvent de la question la plus importante : s’ils doivent continuer à investir ou enregistrer des bénéfices. Selon la littérature scientifique en investissement, pour participer à la création de richesse, il est important que les investisseurs restent investis et continuent d’investir systématiquement, que Sensex franchisse ou non les 62 000.

Et la valorisation ?

Malgré les temps de Covid-19, le marché boursier non seulement s’est redressé, mais a également augmenté de manière significative. Un grand nombre d’investisseurs ont bénéficié de ce rallye remarquable mais beaucoup s’interrogent sur des niveaux de valorisation élevés. Le ratio capitalisation boursière/PIB actuel est de 127 alors que la moyenne à long terme est d’environ 78. De même, le ratio P/E à un an de Nifty est de 23 fois, mais la moyenne à long terme est de 16 fois.

Outre ce qui précède, d’autres paramètres tels que le rendement du dividende, le ratio cours/valeur comptable, etc., indiquent que les marchés sont à des valorisations élevées. Les portefeuilles des investisseurs ayant beaucoup gagné, la question est de savoir si c’est le moment d’enregistrer des bénéfices. Eh bien, la réponse à cette question dépend de divers paramètres et objectifs financiers de chaque investisseur.

Rester investi pour créer de la richesse

Il est prouvé empiriquement à plusieurs reprises que la plus grande création de richesse de l’histoire s’est toujours produite par le marché boursier. Donc, si votre objectif est de créer de la richesse, en participant au marché boursier, alors la stratégie devrait être de rester investi et de continuer à investir systématiquement. Il est essentiel de conserver des actions de bonne qualité pendant de plus longues périodes pour réaliser des bénéfices importants.

Réduire le risque global du portefeuille

Il ressort clairement de divers paramètres que les valorisations sont riches et que le marché peut être vulnérable à de fortes corrections. Ainsi, les investisseurs peuvent réduire le risque global de leur portefeuille en vendant des actions à bêta élevé et des actions à moyenne et petite capitalisation, car elles ont un impact important en raison de la volatilité du marché. Une autre façon de réduire le risque du portefeuille consiste à investir dans des actions défensives sûres et de haute qualité dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, les produits pharmaceutiques, etc. Les porteurs de fonds communs de placement en actions pourraient penser à réaffecter une partie de leurs investissements vers des fonds hybrides.

Conduire le rallye avec prudence

Au cours de l’exercice 21, environ 14,2 millions de nouveaux comptes demat ont été ouverts et un pourcentage important de ces comptes ont été ouverts par des investisseurs particuliers. De même, les entrées dans les fonds communs de placement sont également assez élevées. Le dynamisme des perceptions de la TPS et des autres taxes, la croissance des exportations et les bénéfices soutenus dans certains secteurs indiquent que le marché pourrait rester résilient malgré les valorisations tendues. Cependant, des corrections peuvent survenir à tout moment car les valorisations sont étirées.

Pour conclure, la raison plausible de la valorisation étirée est l’injection de liquidités par diverses institutions financières à travers le monde. Le chemin à parcourir est certes cahoteux, mais les investisseurs doivent faire preuve de prudence.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.