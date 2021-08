Investissement en actions : envie de racheter vos investissements ? Détrompez-vous

Même après le rachat, protégez-vous financièrement avec des fonds d’urgence, une santé adéquate et une assurance-vie.

Alors que le Sensex atteint des sommets à vie et que de nombreux investisseurs tirent des gains significatifs du récent rallye du marché, il est tout à fait normal qu’ils réfléchissent à la manière de comptabiliser leurs bénéfices et de les retirer. Souvent, les investisseurs ne savent pas si ce serait une bonne stratégie de racheter leurs investissements ou de continuer pendant un certain temps. Avant qu’un investisseur n’arrive à la réponse à la question ci-dessus, il est essentiel de répondre aux questions mentionnées ci-dessous.

Quelle est la raison du retrait ?

En règle générale, les investisseurs doivent toujours mapper leurs investissements à des objectifs financiers spécifiques tels que la retraite, l’enseignement supérieur des enfants, le mariage des enfants, etc. Au fur et à mesure que les investissements sont mappés, ils doivent être détenus jusqu’à ce que les objectifs financiers prédéterminés soient atteints. L’erreur la plus courante que commettent de nombreux salariés est l’utilisation abusive de leur fonds de prévoyance.

Leur contribution au Fonds de prévoyance des employés (EPF) / Système national de retraite (NPS) ou à tout type de fonds de retraite est affectée à la retraite. Mais beaucoup de gens ont tendance à racheter le corpus de retraite en changeant d’emploi. La raison du rachat peut être due à des raisons telles que la compensation des cotisations de carte de crédit, l’acompte sur les prêts au logement, etc. Mais, tout type de corpus de retraite est destiné à votre retraite et ne doit pas être retiré plus tôt ou utilisé à d’autres fins.

Avez-vous une option d’investissement plus performante?

Les investissements, soit directement en actions, soit par l’intermédiaire de fonds communs de placement en actions, doivent être détenus à long terme pour générer un gain significatif. Il est essentiel d’examiner régulièrement la performance de vos actions/fonds. Après une période de temps raisonnable, si vous pensez qu’un investissement ou un fonds spécifique n’est pas à la hauteur, vous pouvez envisager de quitter le fonds non performant et d’aller vers d’autres fonds qui répondent à l’objectif. Cela devrait être fait après avoir examiné les divers faits et chiffres. Il est suggéré de prendre l’aide d’un conseiller financier professionnellement qualifié à cet égard.

Prévoyez-vous de chronométrer le marché?

Il est établi empiriquement qu’à long terme, le timing du marché n’aide pas nécessairement. Ce qui compte, c’est le bon moment pour entrer sur le marché. Souvent, les investisseurs ne réagissent pas lorsque le marché boursier est très volatil. Vous voudrez peut-être enregistrer des bénéfices lorsque les marchés se sont appréciés et investir davantage lorsque les cours des actions ont chuté. Dans de tels scénarios, vous pouvez utiliser le concept de stratégie d’allocation d’actifs tactique. Selon cette école de pensée, suivez le ratio cours/bénéfice (P/E) pour prendre des décisions sur l’allocation d’actifs. Par exemple, un ratio P/E plus élevé indique que l’action en question est chère et qu’il y a une possible correction du marché en attente au coin de la rue. Un ratio P/E inférieur indique une opportunité pour un investisseur d’investir dans des actions. Ainsi, le rachat de l’investissement/des fonds pour anticiper le marché n’est pas non plus recommandé.

Pour conclure, avant de racheter vos investissements, assurez-vous que vos objectifs financiers ont été atteints ou sont très proches. Ayez un plan d’allocation d’actifs approprié qui vous aidera à racheter vos investissements et à enregistrer des bénéfices de manière systématique et méthodique. Même après le rachat, protégez-vous financièrement avec des fonds d’urgence, une santé adéquate et une assurance-vie.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

