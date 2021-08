Investissement en actions : la thématique peut offrir une approche ciblée

Un dollar américain faible est généralement bon pour des rendements d’investissement généraux, en particulier pour les actifs non américains comme l’Europe et les marchés émergents.

Par Samrat Khosla & Vinay Joseph

La pandémie a entraîné une accélération de diverses tendances d’investissement. Les investisseurs réagissent également à ces changements en allouant des capitaux plus importants à des investissements thématiques. Début 2021, nous avons retenu six grands thèmes d’investissement (cycliques et structurels) qui, selon nous, pourraient saisir l’accélération sous-jacente.

Thèmes cycliques

Les thèmes cycliques sont influencés par les changements dans le cycle économique tels que les perspectives de croissance économique et des bénéfices, les changements de valorisation et de taux d’intérêt. Les thèmes cycliques ont un horizon temporel plus court de 12 à 18 mois. Les trois thèmes cycliques sont :

Rotation vers les actions de style valeur : la rotation vers les actions de style valeur par rapport aux actions de style croissance est susceptible de se maintenir car les moteurs de la surperformance restent en place étant donné, i) un environnement reflationniste (reprise de la croissance, hausse de l’inflation et hausse des rendements obligataires nominaux) soutient les actions de style valeur, (ii) un meilleur rapport risque-rendement car la divergence de performance et de valorisation avec les actions de style croissance est toujours importante et (iii) une inclinaison sectorielle favorable étant donné la domination des secteurs cycliques dans les indices de valeur dans un positionnement d’investisseur léger.

Course au revenu parmi les investisseurs obligataires : notre vision d’une hausse modeste des rendements obligataires nominaux dans un environnement politique favorable est susceptible de stimuler une recherche de rendement parmi les investisseurs obligataires, favorisant une surperformance des obligations d’entreprise à haut rendement (AA/A). En outre, une amélioration du cycle de crédit, une réduction probable du risque de défaut de crédit et des valorisations attrayantes des obligations d’entreprise AA/A par rapport aux obligations d’entreprise AAA sont les principaux soutiens.

USD à déprécier : La tendance baissière du dollar américain est susceptible de s’accélérer, réduisant le discours d’exception aux États-Unis. Un dollar américain faible est généralement bon pour des rendements d’investissement généraux, en particulier pour les actifs non américains comme l’Europe et les marchés émergents.

Thèmes structurels

Les thèmes structurels visent à avoir un horizon d’investissement pluriannuel et sont influencés par les tendances structurelles, telles que les changements démographiques, les politiques publiques, la réglementation. Les trois thèmes structurels sont :

Dans le monde du risque « sans rendement » : Les faibles rendements obligataires décennaux ont réduit la capacité des obligations à agir comme un tampon contre les fortes baisses des actions. De plus, les valorisations des actions sont beaucoup plus élevées par rapport aux cycles précédents, ce qui entraîne probablement des rendements à long terme plus faibles. Pour contrer cela, les investisseurs devraient augmenter leur exposition aux sources de rendement innovantes (exposition plus élevée aux actions), au revenu (allocation plus importante aux obligations de qualité inférieure ou aux obligations à plus longue échéance) et à la diversification (augmenter l’exposition à des actifs alternatifs).

Innovation de rupture : nous prévoyons que l’adoption des récentes percées technologiques accélérera la croissance dans cinq secteurs : la technologie financière, les jeux électroniques, les véhicules électriques, la 5G/IoT et la technologie médicale.

Investissement climatique : L’accélération mondiale vers le « net-zéro », l’augmentation des divulgations d’entreprise et l’intérêt individuel pour les risques liés au climat et l’augmentation des investissements et des flux de portefeuille dans les domaines liés au climat sont des moteurs clés de la performance des investissements climatiques. Nous voyons des opportunités dans l’espace de transition énergétique alternative/propre, et les jeux de pénurie d’eau et d’économie circulaire.

Une question clé est de savoir comment intégrer au mieux l’investissement thématique dans l’allocation d’actifs ?

Les investisseurs peuvent utiliser trois approches de l’investissement thématique : compléter les investissements de base existants avec des portefeuilles thématiques satellites, remplacer une exposition existante par des thématiques et intégrer les thématiques dans leur allocation de base.

À notre avis, il n’y a pas une seule bonne approche en matière d’investissement thématique.

Cependant, quelle que soit l’approche d’un investisseur, l’investissement thématique profite aux investisseurs en capturant des sources de croissance plus élevées, car être du bon côté de la croissance et des perturbations est essentiel pour les rendements à long terme. Les autres avantages des investissements thématiques incluent le potentiel de rendements améliorés sur un cycle économique complet, l’atténuation de la dynamique commerciale traditionnelle et l’atténuation des risques de baisse sur des horizons temporels pluriannuels. À notre avis, alors que les rendements des actions se modèrent à un rythme plus durable et que le cycle économique arrive à maturité, l’investissement thématique peut offrir aux investisseurs une approche ciblée.

Khosla est directeur général et directeur et Joseph est stratège en chef des investissements, Wealth Management, Inde, Standard Chartered Bank

