Investissement en actions : optez pour une stratégie d’investissement dans la valeur ajustée à la croissance

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

Une action peut rester sous-évaluée ou bon marché pendant un certain temps en raison de l’inefficacité du marché. Les investisseurs axés sur la valeur aiment acheter ce type d’actions, car ils pensent que ces actions seront finalement évaluées équitablement. Les actions de croissance représentent les entreprises qui ont affiché des gains de bénéfices supérieurs à la moyenne au cours des dernières années et qui devraient continuer à générer des niveaux élevés de croissance des bénéfices.

L’histoire montre que les actions de croissance ont le potentiel de mieux performer lorsque les taux d’intérêt baissent et que les bénéfices des entreprises augmentent. Les actions de valeur, souvent de nature cyclique, peuvent bien se comporter au début dans une reprise économique, mais sont généralement plus susceptibles de rester à la traîne dans un marché haussier soutenu. Lorsqu’ils pensent à un investissement à long terme, certains investisseurs combinent des actions de croissance et de valeur pour le potentiel de rendements élevés avec moins de risque. Cette approche permet aux investisseurs de gagner tout au long des cycles économiques dans lesquels les conditions générales du marché favorisent soit le style d’investissement de croissance ou de valeur, lissant les rendements au fil du temps.

Qu’est-ce que l’investissement de valeur ?

L’investissement axé sur la valeur est une stratégie d’investissement dans laquelle l’investisseur cherche à tirer profit de la sélection d’actions sous-évaluées, c’est-à-dire d’actions qui se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Le prix d’une action dépend des attentes des gens sur le marché. Pendant les périodes haussières, les gens sont prêts à payer un prix plus élevé pour détenir des actions de la société alors qu’en période baissière, ils veulent payer beaucoup moins.

C’est la raison pour laquelle les investisseurs axés sur la valeur préfèrent acheter des actions pendant les périodes baissières, car leurs attentes sont faibles. Alternativement, pendant les périodes haussières, ils recherchent de bonnes actions négligées, que les autres investisseurs ne privilégient pas. Un investisseur axé sur la valeur achèterait des actions lorsqu’il estime que le prix qu’il paie est bien inférieur à la juste valeur des actions de la société.

Mesures utilisées pour l’investissement de valeur

Il existe deux ratios d’évaluation spécifiques aux actions populaires pour les investissements de valeur : le ratio cours/bénéfice (ratio P/E) et le ratio cours/valeur comptable (ratio P/B). Le ratio P/E est le ratio des actions d’une entreprise. cours au bénéfice par action de la société. Il indique le prix ajusté des bénéfices (passés ou futurs) que le marché est prêt à payer. Un ratio P/E élevé peut signifier que le prix d’une action est cher par rapport aux bénéfices. Inversement, un faible ratio P/E pourrait signifier que le cours actuel de l’action est sous-évalué.

Le ratio P/B permet de vérifier si une action est sur ou sous-évaluée en comparant la capitalisation boursière de l’entreprise à sa valeur liquidative ; c’est-à-dire le rapport entre le cours de l’action d’une action et sa valeur comptable. Ce ratio indique ce que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque roupie de la valeur liquidative d’une entreprise.

Pourquoi des idées simples peuvent ne pas fonctionner

Au cours de la dernière décennie, les actions de valeur traditionnelles avec de faibles ratios P/E et P/B ainsi que des rendements de dividendes élevés ont été les plus touchées. Les actions de croissance ont nettement surperformé les actions de valeur au cours de cette période en raison de leur perspective de générer des bénéfices futurs plus élevés. Au cours des dernières années, la valeur comptable a perdu son sens avec des entreprises et des secteurs peu actifs générant des rendements extraordinaires. Par conséquent, les actions de valeur ne doivent pas être identifiées simplement par des ratios P/E et P/B faibles, mais aussi par des facteurs qualitatifs forts tels que la stabilité des bénéfices et les perspectives de croissance future.

Investissement de valeur ajustée en fonction de la croissance

L’investissement traditionnel axé sur la valeur à lui seul ne suffit pas pour obtenir des rendements ajustés du risque élevés à long terme. Les investisseurs doivent se concentrer sur une stratégie d’investissement de valeur ajustée à la croissance qui met l’accent sur la sélection d’actions relativement sous-évaluées mais ayant des fondamentaux solides tels qu’une croissance des bénéfices forte et stable, un ratio de rentabilité élevé et croissant, un rendement du capital investi stable et une allocation prudente du capital. par les promoteurs. Se concentrer sur les entreprises qui ont un potentiel de croissance élevé et durable à plus long terme pourrait être un meilleur choix pour les investisseurs. Le potentiel de croissance durable combiné à la valeur donne aux investisseurs la meilleure opportunité de générer des rendements plus élevés et stables.

Par conséquent, il est essentiel de combiner ce concept d’investissement de valeur avec la croissance afin de tirer le meilleur parti de l’investissement. En tant que stratégie appropriée, les investisseurs doivent d’abord se concentrer sur le potentiel de croissance durable des différentes sociétés et les présélectionner. Ils pourraient investir dans ces sociétés lorsqu’elles sont négociées pour une évaluation relativement plus faible.

Cependant, les ratios P/E et P/B parfois élevés d’une entreprise peuvent ne pas être si élevés si l’on considère le véritable potentiel de croissance durable de l’entreprise. Les investisseurs doivent être prudents en utilisant ces ratios pour comparer différentes sociétés. Les perspectives de croissance de l’entreprise ne doivent pas être ignorées.

Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics

