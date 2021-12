Investissement en actions : pour de meilleurs rendements, tenez-vous-en au plan à long terme

Cela dit, investir à court terme autour des sommets du marché augmente les risques avec un rendement négatif pouvant atteindre -56 % sur une période d’un an et 50 % des rendements tombant en dessous du seuil de rendement de 10 %.

Par Piyush Gupta

Après avoir atteint leurs plus hauts records en octobre, les marchés boursiers ont évolué latéralement dans une petite période de volatilité. Les investisseurs seraient inquiets des niveaux du marché et de la volatilité récente. Et si c’était une bulle ? Et s’il y avait une troisième vague ? Faut-il sortir tant que ça va ?

Notre analyse montre que de telles questions perdent de leur pertinence lorsque l’on se concentre sur le long terme. L’investissement à long terme élimine la peur du timing du marché – à la fois à l’entrée et à la sortie – créant de la richesse au fil du temps. L’analyse considère les scénarios suivants. (1) Plus haut sur 52 semaines : l’investisseur investit à toutes les valeurs hautes sur 52 semaines ; (2) Plus bas sur 52 semaines : l’investisseur investit à toutes les valeurs basses sur 52 semaines ; (3) À tout moment : l’investisseur investit sur le marché sans regarder le niveau du marché. (Valeurs de l’indice S&P BSE entre le 30 juillet 1979 et le 11 novembre 2021, utilisées pour l’analyse. Les valeurs maximales et minimales sur 52 semaines sont calculées chaque jour depuis 1979 et des valeurs uniques sont prises en compte pour l’analyse des investissements).

Pour les scénarios haut et bas, les rendements pour 1 an et 3/5/7/10/15 ans sont calculés et les moyennes, rendements maximum et minimum analysés. En cas d’investissement à tout moment, toutes les périodes sont analysées pour générer les rendements moyen, maximum et minimum.

La volatilité à court terme persiste malgré les pics et les creux

La plupart des investisseurs ont tendance à croire qu’investir aux plus hauts du marché offre des rendements sous-optimaux ou faibles à court et à moyen terme (1 à 5 ans) et des performances supérieures lorsqu’il est investi à des bas du marché. Notre analyse, cependant, montre que bien que le risque de faibles rendements diminue lorsqu’il est investi à des niveaux bas du marché, il ne s’agit toujours pas d’une méthode infaillible et il y a eu des cas de résultats négatifs (jusqu’à -23% sur une période d’un an) ou sous-optimaux. rendements (10 % des fois où les rendements ont été inférieurs à 10 %) malgré cela. Cela dit, investir à court terme autour des sommets du marché augmente les risques avec un rendement négatif pouvant atteindre -56 % sur une période d’un an et 50 % des rendements tombant en dessous du seuil de rendement de 10 %.

L’investissement à long terme limite les risques de synchronisation du marché

Les limites que nous avons vues en termes de probabilité de mauvaise performance à court terme diminuent considérablement à mesure que l’horizon d’investissement s’allonge. Cela vaut non seulement pour les investisseurs qui ont investi au plus bas du marché, mais aussi pour ceux qui ont investi au plus haut du marché ou qui n’ont pas envisagé le market timing. La probabilité de rendements sous-optimaux diminue également considérablement à mesure que l’horizon d’investissement augmente.

Notre analyse montre que les investisseurs qui ont investi à travers les phases de marché, hautes, basses ou à tout moment, n’ont vu aucun rendement négatif pendant une période de détention de 15 ans. De plus, la probabilité d’un rendement supérieur à 10 % augmente également jusqu’à 85 % des cas lorsqu’il est investi au plus haut du marché et à 94 % dans le cas où il est investi à tout moment.

Faire du vélo

Les fluctuations du marché sont la quintessence des actions. Il est également assez difficile de planifier le marché à votre avantage. Par exemple, au cours de la période analysée depuis 1979 – comprenant environ 11 000 cas où les marchés étaient ouverts à l’investissement – il y avait 905 cas uniques où les marchés étaient à leur plus bas sur 52 semaines et 1 104 cas uniques où les marchés étaient à leur plus haut sur 52 semaines. C’est beaucoup d’analyses pour identifier les hauts et les bas, et faire des mouvements d’investissement sur le marché.

De plus, dans une économie en croissance comme l’Inde, la probabilité de creux du marché a tendance à être inférieure aux sommets du marché, réduisant ainsi les opportunités de synchronisation du marché. Au lieu de cela, il vaudrait mieux que les investisseurs s’en tiennent à leur plan financier à long terme pour tirer les meilleurs rendements des investissements en actions. Étant donné que personne ne connaît le delta, il faut rester engagé sur le long terme pour réaliser des gains significatifs. Et les plans d’investissement systématique, ou SIP, dans les fonds communs de placement d’actions sont une façon de le faire.

L’auteur est directeur, Fund Research, CRISIL

