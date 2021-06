INVESTISSEMENT EN ACTIONS : Pourquoi le trading F&O n’est pas destiné aux investisseurs particuliers

Le commerçant de détail n’a guère l’agilité et pourrait exploiter les opportunités éphémères qui clignotent l’espace d’une nanoseconde sur les cartes.

Par Pankaj K Agarwal

Malgré toutes ses tristes retombées, la pandémie semble avoir fait des merveilles pour l’activité de vente au détail sur les marchés des capitaux du monde entier. Plus près de nous, la participation du commerce de détail, en hausse ces dernières années, détient désormais une part de marché sans précédent de 45 % dans le segment des espèces. Plus intéressant encore, dans le segment Futures and Options (F&O), la part du commerce de détail a galopé à environ 30% (chiffre d’affaires), dans les Futures Index ainsi que les Options. Sentant l’ambiance (et l’opportunité), de nombreuses maisons de courtage proposent des transactions sur marge attrayantes et des jeux de stratégie complexes à l’investisseur de détail.

Cependant, les produits dérivés, autrefois surnommés « armes de destruction massive » par nul autre que Warren Buffet, sont intrinsèquement beaucoup plus risqués que les actions. L’augmentation de la participation des détaillants inquiète même le régulateur depuis un certain temps maintenant, car elle pourrait faire face à un double coup dur en faisant courir un risque financier grave aux investisseurs non avertis tout en rendant les marchés trop spéculatifs.

Cela dit, si vous avez rejoint la fête ou si vous envisagez d’essayer F&O ces derniers temps, voici quelques conseils utiles.

Dérivés pour couvrir les risques

Les dérivés ont été inventés pour couvrir les risques de perte sur une exposition existante. En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’outils de prévention des pertes et non de profits. Bien sûr, la spéculation a un intérêt économique, mais ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde.

Même dans l’espace de vente au détail, ceux-ci sont strictement recommandés pour ceux qui ont constitué des coussins financiers suffisants pour résister à des coups sévères au capital commercial qui pourraient très bien se produire dans le segment F & O.

Les F&O exigent des prévisions de prix/niveaux d’indices sur un horizon court de trois mois maximum. Cela nécessite beaucoup de compétences et de capacités pour former des vues directionnelles à partir de graphiques techniques et d’analyses dérivées. Si vous n’êtes pas familiarisé avec les techniques, pensez à vous renseigner d’abord ou restez à l’écart.

L’attrait des produits dérivés vient en partie de l’effet de levier. En termes simples, l’effet de levier vous permet de vous exposer à une valeur plus importante en n’engageant qu’une fraction de celle-ci. L’effet de levier est comme un couteau de cuisine qu’un cuisinier professionnel utilise pour créer un gourmet pendant qu’un enfant se blesse gravement. Il multiplie les gains une fois que les choses évoluent favorablement, mais aggrave également vos pertes avec la même férocité si ce n’est pas le cas. Ne perdez jamais cela de vue.

Les options d’écriture sont réservées aux pros. L’attrait des rentrées de fonds initiales et les chances théoriquement supérieures de gagner par les vendeurs d’options peuvent vous aveugler sur les risques qui pourraient potentiellement anéantir la totalité de votre capital.

Limitez les pertes

N’oubliez pas la sagesse intemporelle du trader professionnel : ce ne sont pas les gains énormes qui assurent le succès commercial à long terme ; c’est plutôt votre capacité à limiter les pertes. Avoir un rapport risque-récompense raisonnable et s’y tenir en enfer ou en haute mer vous permettra de tenir longtemps.

En fait, F&O n’investit pas vraiment, mais fait du botté ou du commerce. La plupart des traders amateurs quittent le marché très rapidement. De plus, il s’agit d’un métier à temps plein, qui demande beaucoup d’habileté et de tempérament. À mesure que le commerce devient de plus en plus basé sur la technologie, il devient plus difficile, sauf pour les joueurs sophistiqués. Le commerçant de détail n’a guère l’agilité et pourrait exploiter les opportunités éphémères qui clignotent l’espace d’une nanoseconde sur les cartes.

J’ai toujours soutenu que les investisseurs particuliers feraient bien de s’en tenir à des investissements axés sur des objectifs dans des avenues à long terme comme les fonds communs de placement. Investir sur le long terme n’est peut-être pas aussi excitant que le monde des montagnes russes du commerce F&O, mais c’est certainement plus durable et plus sain.

L’écrivain est professeur agrégé (Finances et comptabilité), Indian Institute of Management, Jammu

RISQUES DANS LE COMMERCE DE F&O

Le trading de produits dérivés s’adresse à ceux qui ont construit des coussins financiers suffisants pour résister aux coups durs du capital commercial qui pourraient très bien se produire dans le segment F&O

Alors que le trading F&O devient de plus en plus basé sur la technologie, il devient plus difficile, sauf pour les joueurs sophistiqués

Les investisseurs de détail devraient s’en tenir à des investissements axés sur des objectifs dans des avenues à long terme comme les fonds communs de placement. Investir sur le long terme n’est peut-être pas très excitant, mais c’est sûrement durable et plus sain

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.