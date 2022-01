Investissement en actions : préparez-vous à la volatilité à court terme des actions

Les investisseurs en fonds communs de placement devraient opter pour des fonds à capitalisation multiple pour capitaliser sur les opportunités à travers les capitalisations boursières et optimiser les rendements



L’année 2021 a été incroyable pour les investisseurs en actions, car les indices de référence Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux sommets, un nombre record de comptes de demat a été ouvert et 63 entreprises ont levé 1,19 crore de lakh Rs grâce à des offres publiques initiales. Alors que l’indice de référence BSE Sensex a gagné 21% en 2021, l’ESB à moyenne capitalisation et l’ESB à petite capitalisation ont enregistré des gains de 38% et 61%, respectivement, indiquant un rallye généralisé.

Cependant, après avoir atteint un nouveau sommet en octobre, le Sensex a corrigé de plus de 10 % au cours des deux derniers mois de l’année en raison de l’annonce de la baisse de la Fed, de la hausse des rendements obligataires, de la hausse des prix des matières premières et de l’augmentation des cas de la nouvelle variante de Covid-19. -Omicron.

L’année à venir

Les analystes estiment que l’Inde continuera d’être une destination attrayante pour les investissements en actions car les paramètres macroéconomiques restent stables. Une note sur les perspectives du marché de Motilal Oswal Broking and Distribution indique que Nifty devrait générer des rendements d’environ 12 à 15 % en 2022, soutenus par la poursuite de la reprise économique et une forte croissance des bénéfices. « Après la récente correction, Nifty se négocie désormais à un PE à terme 20x 12 mois qui n’est plus dans la zone chère. Bien que la tendance du marché puisse être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles, à long terme, de solides bénéfices et des données macroéconomiques positives seraient la clé pour faire monter les marchés », il dit.

Marchés volatils

Les experts estiment que la volatilité des marchés boursiers devrait s’intensifier car la fin de la politique monétaire facile de la Fed américaine et l’augmentation des taux d’intérêt obligeront les investisseurs institutionnels étrangers à investir dans des actifs à faible risque. Même la propagation d’Omicron peut faire dérailler la reprise économique naissante dans le pays. Les investisseurs doivent concevoir une stratégie efficace pour surmonter la volatilité. Idéalement, ils devraient avoir une composition d’actifs : investir dans les grandes capitalisations pour une marge de sécurité et de stabilité plus élevée et dans les petites et moyennes capitalisations pour des opportunités de croissance plus élevées. Une telle stratégie aidera à contrer la volatilité et à augmenter les rendements du portefeuille.

Les investisseurs en fonds communs de placement devraient se tourner vers les fonds à capitalisation multiple qui investissent dans des actions diversifiées de grandes, moyennes et petites capitalisations dans tous les secteurs. Ces fonds capitalisent sur les opportunités à travers les capitalisations boursières et génèrent des rendements optimaux pour les investisseurs. Chaque fois que les gestionnaires de fonds détectent une opportunité d’investissement dans les segments des moyennes et petites capitalisations, l’allocation à leur égard est augmentée, faisant des fonds une proposition d’investissement à haut risque et à rendement élevé. Étant donné que les fonds à capitalisation multiple seront confrontés à une volatilité plus élevée à court terme, les investisseurs doivent rester investis pendant cinq ans et plus pour obtenir des rendements significatifs.

Sélectionnez les fonds en fonction des objectifs à long terme

Les investisseurs doivent sélectionner des fonds qui ont de solides antécédents et sont diversifiés selon les styles d’investissement. Si un investisseur n’est pas en mesure de sélectionner un fonds, il devrait idéalement investir dans des fonds passifs tels que Nifty 100 et Nifty Next 50 car ils reflètent les rendements de l’indice.

Les investisseurs de détail ne devraient pas être énervés par la volatilité à court terme et opter pour une répartition optimale des actions en fonction de leurs objectifs financiers à long terme. Sorbh Gupta, gestionnaire de fonds, Equity, Quantum Mutual Fund, déclare que toute correction brutale due à des vents contraires à court terme peut offrir un confort d’évaluation supplémentaire et devrait être utilisée pour allouer davantage aux actions dans une perspective à long terme. « Notre approche 12-20-80 (12 x les dépenses mensuelles dans un fonds liquide, 20 % de l’allocation restante en or et le reste 80 % en actions) en matière d’allocation d’actifs gère la volatilité à court terme dans différentes classes d’actifs et peut atteindre le meilleur résultat possible. résultat pour des objectifs financiers à long terme », dit-il.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.