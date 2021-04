Investissement en actions: protégez votre portefeuille contre un ralentissement

Les experts suggèrent aux investisseurs de s’en tenir à leur plan d’allocation d’actifs, de rester concentrés sur les objectifs à long terme, de diversifier leur portefeuille et d’éviter la panique sur les marchés.

Comme l’ESB Sensex à 30 actions a chuté de plus de 4000 points par rapport au sommet de 52154 du 15 février, de nombreux investisseurs en actions se souviendraient de mars de l’année dernière lorsque l’indice a chuté de 23% au cours du mois en raison de l’épidémie de la pandémie Covid-19 et le verrouillage national. Alors que la deuxième vague de la pandémie frappe le pays, les investisseurs devraient chercher des moyens de protéger leur portefeuille contre un ralentissement.

La plupart des investisseurs individuels vendent dans la panique lorsque les marchés sont volatils. S’il est tout à fait naturel pour les investisseurs de vendre en période d’incertitude pour éviter le risque de pertes supplémentaires, il est souvent contre-productif lorsque le marché connaît une forte reprise comme on l’a vu l’année dernière. Les experts suggèrent aux investisseurs de s’en tenir à leur plan d’allocation d’actifs, de rester concentrés sur les objectifs à long terme, de diversifier leur portefeuille et d’éviter la panique sur les marchés.

Accrochez-vous à vos actions

En vendant des actions lorsque les marchés chutent, un individu non seulement bouleversera son allocation d’actifs en vendant, mais perdra aussi en profitant d’une reprise du marché. Un rebond brutal du marché après le rachat entraînera la comptabilisation inutilement de pertes théoriques et aura un impact important sur vos objectifs financiers. Les experts suggèrent que les ralentissements du marché ouvrent presque toujours de nouvelles opportunités dans des domaines du marché qui étaient négligés ou surévalués avant le ralentissement. Ainsi, au lieu d’une sortie complète, on peut envisager de vendre les actions qui sont fondamentalement faibles et d’investir dans les actions qui ont le potentiel de rebondir rapidement.

Dans une note aux clients, Jitendra Gohil, responsable, India Equity Research, Credit Suisse Wealth Management, Inde, a déclaré que le marché des actions pourrait enregistrer de nouveaux bénéfices dans les semaines à venir. «Nous nous attendons à ce que cette correction soit très nette et ne dure pas longtemps. Par conséquent, nous recommandons aux investisseurs d’utiliser cette correction comme une opportunité d’achat dans une perspective de six à neuf mois. Nous continuons à préférer les cycliques et les mid-caps », dit-il.

De même, Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services, affirme que le marché a traversé une phase de correction suite à l’augmentation des cas de Covid, malgré l’optimisme dû aux campagnes de vaccination. «Bien que les résultats des bénéfices devraient avoir des mouvements spécifiques aux actions dans les prochains jours, un mouvement plus large du marché dépendra de la baisse des cas de Covid», dit-il.

Rééquilibrez votre portefeuille

Étant donné que les différentes classes d’actifs évoluent dans des directions différentes, il est toujours conseillé de revoir votre allocation d’actifs à intervalles réguliers. Ainsi, si l’allocation des actions augmente en raison d’une augmentation des cours des actions, elle doit être ramenée à ses niveaux d’origine en comptabilisant des bénéfices partiels. Les experts suggèrent que la réservation des bénéfices lorsque les évaluations des actions augmentent aidera un investisseur à investir à nouveau à des niveaux inférieurs. Par exemple, on peut racheter des parts de capitaux propres accumulées sur quatre ans qui ont produit des rendements de 15% par an et placer le montant racheté dans des fonds de durée plus courte. Cette approche contribuera à réduire le risque dans le portefeuille.

Tenez-vous en à vos SIP

Les investisseurs doivent poursuivre leurs plans d’investissement systématiques (SIP) sauf en cas de crise. En fait, les SIP permettent à un investisseur d’acheter des parts à une date donnée chaque mois et il n’a pas à chronométrer le marché. Alors que les collections SIP ont augmenté au fil des ans, elles ont diminué à Rs 96 080 crore en FY21 par rapport à Rs 1,00 084 crore en FY20 en raison de l’incertitude des revenus. D’un afflux historique de Rs 8641 crore en mars de l’année dernière, les flux SIP ont chuté chaque mois jusqu’en février de cette année, et ont atteint un record de Rs 9,182 crore en mars. Alors que de nombreux investisseurs ont arrêté ou suspendu leur SIP en raison de l’incertitude des revenus et de l’écrasement des liquidités, de nombreux investisseurs ont enregistré des bénéfices en raison de la forte reprise des marchés.

Les investisseurs doivent comprendre que plus de parts sont achetées lorsque la valeur liquidative (VNI) d’un système est faible et moins de parts lorsque la valeur liquidative est élevée. En conséquence, le coût est calculé en moyenne et, plus la durée de l’investissement est longue, plus les avantages de la moyenne seront importants. Dans des conditions de marché volatiles, les investisseurs individuels peuvent échelonner les investissements via des STP en investissant une somme forfaitaire dans la dette, qui pourrait être un fonds liquide ou à très court terme, puis transférer un montant fixe mensuel ou trimestriel dans un fonds d’actions.

