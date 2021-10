Investissement en actions : quand devez-vous rééquilibrer votre portefeuille

Lorsque vous rééquilibrez votre portefeuille et revenez à votre ratio d’allocation initialement décidé, vous effectuez des achats dans un marché baissier et enregistrez des bénéfices dans un marché haussier.

Par Joydeep Sen

Le marché des actions est dans une course haussière séculaire depuis mars 2020. Certains investisseurs craignent une correction potentielle et se demandent quelle serait la bonne approche, du point de vue d’une comptabilisation partielle des bénéfices ou d’une approche un peu défensive. Les fonds à avantage équilibré des AMC reçoivent des flux soutenus de la part des investisseurs, qui rechignent à prendre une exposition plus élevée aux actions à ce stade.

Le contexte

Votre portefeuille comprend différentes classes d’actifs comme les actions, la dette, l’or, etc. Le ratio d’allocation aux différents actifs d’investissement est décidé en fonction de votre profil de risque, de votre horizon temporel, de vos objectifs d’investissement, du profil de risque de la catégorie d’actifs, etc. En dehors de ces aspects, le ratio d’allocation est un outil puissant d’un point de vue différent.

Lorsque vous rééquilibrez votre portefeuille et revenez à votre ratio d’allocation initialement décidé, vous effectuez des achats dans un marché baissier et enregistrez des bénéfices dans un marché haussier. Il s’agit d’une discipline qui incite à enregistrer des bénéfices partiels à des valorisations plus élevées et à acheter à des valorisations moins chères.

Illustration et point d’action

A titre d’illustration, un investisseur suit un ratio d’allocation de 60:40, 60% en actions et 40% en revenu fixe. Dans la phase de correction du marché des actions de janvier à mars 2020, l’allocation aux capitaux propres serait devenue sensiblement inférieure à 60 % (post correction) et la dette aurait augmenté au-delà de 40 % (en raison de la correction des capitaux propres et des régularisations sur la dette). Si le rééquilibrage avait été effectué en mars 2020, il aurait acheté autant de capitaux propres pour rétablir l’équilibre. Cela aurait entraîné des achats à des prix inférieurs.

Couper dans le contexte actuel. À la suite du rallye au cours de la dernière année et demie, si l’allocation décidée est de 60:40, la composante actions serait supérieure à 60 %. Que la correction se produise ou non, si vous restaurez le solde, vous comptabiliserez des bénéfices partiels. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, mais en contrôlant l’allocation d’actifs de votre portefeuille, vous auriez un certain contrôle sur la volatilité potentielle de votre portefeuille.

Le rééquilibrage fait face à un obstacle psychologique : passer partiellement d’une avenue à rendement élevé (par exemple, cela me donne un rendement de 15 % sur un long horizon) à une avenue à faible rendement (par exemple, l’attente de la dette n’est que de 6 % maintenant). Par contre, quand le marché est au plus bas, on a tendance à tenir (ça deviendra encore moins cher au bout de quelques jours, j’achèterai alors). C’est là que vous devez séparer vos émotions de vos investissements financiers.

Conclusion

La raison pour laquelle cela est fait n’est pas de courir après l’avenue d’investissement au rendement le plus élevé, car les rendements des différentes catégories varient chaque année, à chaque cycle de marché. La raison en est que votre portefeuille doit vous donner le résultat optimal, ajusté en fonction de la volatilité. Autrement dit, votre voyage devrait être relativement fluide. Essayer de prédire le niveau des marchés est vain ; ce qui est sous votre contrôle, c’est le portefeuille que vous construisez, en fonction de vos objectifs.

Le rapport de 60:40 mentionné ci-dessus n’est qu’à titre d’illustration ; plus votre horizon est long, plus l’allocation aux actions peut être élevée, à condition que vous ne vous inquiétiez pas des nids-de-poule sur la route, c’est-à-dire de la volatilité. Le moment auquel vous devez effectuer le rééquilibrage ne peut pas être défini ; lorsqu’il y a un rallye baissier ou haussier soutenu et que le ratio s’est considérablement écarté de vos intentions, il est temps de le faire.

L’écrivain est formateur en entreprise et auteur

