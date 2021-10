Investissement en actions : Quelle est la marge de sécurité sur votre investissement ?

En tant qu’investisseurs, nous n’avons pas besoin de rechercher sans cesse la précision. Il suffit d’avoir à peu près raison tout en ayant une bonne marge de sécurité pour faire le travail.

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

Dans le principe de l’investissement, la marge de sécurité est la différence entre la valeur intrinsèque d’une action par rapport à son prix de marché en vigueur. La valeur intrinsèque est la valeur réelle de l’actif d’une entreprise ou la valeur actuelle d’un actif lors de l’addition du total des revenus futurs actualisés générés.

En d’autres termes, lorsque le prix du marché d’un titre est nettement inférieur à son estimation de sa valeur intrinsèque, la différence est la marge de sécurité. Étant donné que les investisseurs peuvent définir une marge de sécurité en fonction de leurs propres préférences en matière de risque, l’achat d’actions avec une marge de sécurité permet de réaliser un investissement avec un risque de baisse minimal.

Comprendre la marge de sécurité

Le principe de la marge de sécurité a été popularisé par l’investisseur américain d’origine britannique Benjamin Graham, également connu comme le père de l’investissement axé sur la valeur. Les investisseurs utilisent à la fois des facteurs qualitatifs et quantitatifs, notamment la gestion de l’entreprise, la gouvernance, les performances de l’industrie, les actifs et les bénéfices, pour déterminer la valeur intrinsèque d’une action. Le prix du marché est ensuite utilisé comme point de comparaison pour calculer la marge de sécurité. Tenir compte d’une marge de sécurité lors de l’investissement offre une protection contre les erreurs de jugement ou de calcul des analystes. Cependant, cela ne garantit pas un investissement réussi, en grande partie parce que la détermination de la « vraie » valeur d’une entreprise, ou valeur intrinsèque, est hautement subjective.

Les investisseurs et les analystes peuvent avoir une méthode différente pour calculer la valeur intrinsèque, et ils sont rarement exactement exacts et précis. De plus, il est notoirement difficile de prédire les bénéfices ou les revenus d’une entreprise. Le juste prix de marché du titre doit être connu afin d’utiliser la méthode d’analyse des flux de trésorerie actualisés puis de donner une juste valeur objective d’une entreprise.

Exemple d’investissement et marge de sécurité

Nous savons qu’une action cotée à Rs 100 aujourd’hui pourrait tout aussi bien être évaluée à Rs 50 ou Rs 150 à l’avenir. Nous reconnaissons également que l’évaluation actuelle de Rs 100 pourrait être erronée, ce qui signifie que nous nous exposerions à des risques inutiles. On peut conclure que si nous pouvions acheter une action à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque, nous limiterions considérablement nos pertes. Même s’il n’y avait aucune garantie que le prix de l’action augmenterait, la décote offrait la marge de sécurité dont nous avions besoin pour garantir que nos pertes seraient minimes.

Par exemple, supposons que nous devions déterminer que la valeur intrinsèque de l’action de XYZ est de Rs 162, ce qui est bien inférieur à son cours de Rs 192, nous pourrions appliquer une remise de 20% pour un prix d’achat cible de Rs 130. Ici, nous peut penser que XYZ a une juste valeur à Rs 192 mais nous n’envisagerions pas de l’acheter au-dessus de sa valeur intrinsèque de Rs 162. Afin de limiter absolument notre risque de baisse, nous fixons notre prix d’achat à Rs 130. En utilisant cette méthode, nous pourrions ne pas pouvoir acheter des actions XYZ à tout moment dans un avenir prévisible. Cependant, si le cours de l’action baisse à Rs 130 pour des raisons autres qu’un effondrement des perspectives de bénéfices de XYZ, nous pourrions l’acheter en toute confiance.

Quelle marge de sécurité est suffisante ?

La taille de la marge de sécurité dépend largement des préférences des investisseurs et du type de stratégie d’investissement qu’ils choisissent. Cela dépend également en grande partie de l’appétit pour le risque de l’investisseur et du niveau de risque de l’action en question. Par exemple, la marge de sécurité peut être plus faible dans les actions à grande capitalisation que dans les actions à petite capitalisation. Alors qu’un investisseur axé sur la valeur préférerait une marge de sécurité de plus de 50 %, un investisseur au profil de risque agressif serait d’accord avec une marge de sécurité de 10 à 20 %.

En résumé, il vaut la peine d’être prudent et d’équilibrer les risques baissiers avec les rendements attendus. En utilisant le concept de marge de sécurité et en refusant de payer trop cher pour un investissement, on peut atténuer les risques de disparition de la richesse. En tant qu’investisseurs, nous n’avons pas besoin de rechercher sans cesse la précision. Il suffit d’avoir à peu près raison tout en ayant une bonne marge de sécurité pour faire le travail.

Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics

