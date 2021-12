Investissement en actions : Quelle est votre stratégie dans ce marché volatil ?

En fait, l’augmentation du taux de distribution des dividendes sur une période plus longue est un indicateur que les fondamentaux de l’entreprise sont solides.

L’indice de référence Sensex a glissé de plus de 3000 points au cours des deux dernières semaines en raison de la nouvelle variante de Covid en Afrique du Sud, des problèmes de valorisation des actions indiennes et de la diminution des achats d’obligations par la Fed américaine. Les investisseurs se débarrassent des actions sensibles à Covid et les maisons de courtage étrangères ont abaissé la note de l’Inde au début du mois en raison de valorisations élevées, le rapport cours/bénéfice (PE) à terme Sensex sur un an étant à 21,76, supérieur à la moyenne sur cinq ans de 19,13.

Alors que l’attention des investisseurs institutionnels étrangers s’est déplacée des actions indiennes haut de gamme vers des marchés relativement moins chers indiquant la réalisation de bénéfices – la semaine dernière, ils ont vendu des actions indiennes d’une valeur de plus de 23 000 crores de roupies – les investisseurs de détail existants ne devraient pas supposer que les rendements historiques récents se répéteront – le les rendements SIP sur trois ans du Sensex sont à leur plus haut niveau en 10 ans – et les nouveaux investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne pas se laisser attirer par les rendements élevés obtenus par leurs amis et craindre de passer à côté.

Comme les marchés devraient rester volatils en raison de l’incertitude entourant la nouvelle variante de Covid, les investisseurs en actions doivent enregistrer des bénéfices maintenant, investir dans des actions versant des dividendes, faire preuve de prudence tout en investissant dans des offres publiques initiales (IPO) ou de nouvelles offres de fonds (NFO ) et accumuler des stocks de qualité sur les dips.

Bénéfices du livre

Au fur et à mesure que les cours des actions ont augmenté, les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices et investir l’argent dans la dette. Les experts disent que les investisseurs devraient réduire l’exposition aux actions à moyenne et petite capitalisation et augmenter l’exposition aux actions à grande capitalisation. Les investisseurs en fonds communs de placement devraient se tourner vers les fonds à avantage équilibré, car ils peuvent aider à atténuer la volatilité du marché et les rendements de ces fonds sont plus fiables sur des périodes plus longues à mesure que l’investissement est étalé. Ces fonds conviennent aux investisseurs qui recherchent une alternative plus agressive aux fonds de dette pure et souhaitent investir en actions pour un potentiel de rendement plus élevé, tout en limitant leurs pertes en cas de chute des marchés.

Investir dans des actions versant des dividendes

Les investisseurs de détail devraient idéalement investir dans des actions à dividendes élevés, car même si le prix des actions sous-jacentes baisse, ils peuvent toujours gagner des revenus de dividendes stables, ce qui sera bénéfique à long terme. En fait, l’augmentation du taux de distribution des dividendes sur une période plus longue est un indicateur que les fondamentaux de l’entreprise sont solides. Alternativement, les investisseurs en fonds communs de placement en actions devraient rechercher des régimes de rendement de dividendes pour des rendements plus avantageux sur le plan fiscal, car ils investissent dans des actions de sociétés générant des dividendes avec une préférence pour les entreprises qui ont un historique constant de paiement de dividendes au moment de l’investissement.

IPO & NFO : Avancez avec prudence

Les entreprises ont levé plus de Rs 1 lakh crore grâce aux introductions en bourse cette année jusqu’à ce jour et bien d’autres sont en préparation. En règle générale, les introductions en bourse importantes et surévaluées arrivent vers la fin du marché haussier et les investisseurs doivent désormais être prudents.

En fait, la prudence s’est manifestée dans la réaction peu enthousiaste à l’égard de l’introduction en bourse de Paytm, la plus grande offre primaire du pays à ce jour. Les investisseurs en fonds communs de placement doivent se méfier des NFO, car les sociétés de fonds en font flotter la plupart pendant un marché en pleine expansion et capitalisent sur l’optimisme. Les experts disent qu’il est préférable d’investir dans un fonds en cours plutôt que dans NFO à moins qu’il n’offre une opportunité unique d’investir qui n’existe pas dans les produits actuels.

Accumuler des stocks de qualité

Les investisseurs doivent identifier les actions de valeur qui ne sont plus en vogue actuellement. Comme elles sont considérées comme sous-évaluées sur la base de certaines mesures de base telles qu’un ratio P/E inférieur à la moyenne de leur secteur, elles peuvent être des actions prometteuses à long terme. Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking, déclare que si les traders devraient continuer avec le biais baissier et utiliser le rebond pour créer des shorts, les investisseurs, en revanche, devraient voir cela comme une opportunité et commencer à accumuler des actions de qualité de manière échelonnée. .

