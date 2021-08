Investissement en actions : qu’est-ce qui rend l’investissement dynamique viable ?

Un élan élevé se manifeste sur le marché lorsque le prix augmente ou diminue sur une large plage sur une courte période de temps.

L’investissement dynamique est une stratégie qui repose sur l’hypothèse simple que les actifs financiers tels que les actions, les indices, les dérivés, les obligations, les matières premières qui montrent de la force continueront à augmenter au moins à court terme, nous achetons donc ces titres tout en vendant les actifs qui affichent de faibles rendements. Ainsi, avoir un portefeuille de tels actifs devrait offrir de meilleurs rendements que ceux du marché plus large. Discutons de la même chose en détail.

Mécanismes derrière l’investissement dynamique

Cette stratégie d’investissement n’est pas nouvelle. La mécanique derrière cette stratégie est basée sur la philosophie d’investissement consistant à réduire vos pertes et à laisser vos gagnants rouler. En d’autres termes, le concept d’investissement dynamique indique que les performances à court terme se répètent, les gagnants continuant d’être les gagnants et les perdants continuant d’être les perdants. Il est purement basé lorsque l’élan d’action des prix est élevé. Un élan élevé se manifeste sur le marché lorsque le prix augmente ou diminue sur une large plage sur une courte période de temps.

Cause de l’effet de quantité de mouvement

Selon la littérature sur la finance comportementale, les investisseurs réagissent souvent de manière excessive ou insuffisante aux informations qui conduisent à des changements de prix et donc à des inefficacités de prix. Une autre raison plausible pourrait être le timing du marché. Par exemple, les investisseurs peuvent réagir très lentement en réponse à de nouvelles informations concernant un titre, puis se rendre compte de l’importance et agir rapidement en conséquence, ce qui crée un élan. Généralement, une telle dynamique existe pour un court terme, c’est-à-dire entre six et 12 mois.

Types d’élan

Il existe deux types de stratégies d’investissement dynamique : les séries chronologiques ou dynamiques absolues et les dynamiques transversales. Dans le cadre de la dynamique des séries chronologiques, la performance d’un actif est comparée à sa propre performance historique. Par exemple, le classement des actions sur leur propre performance sur 12 mois fournirait une liste des actions qui ont le plus progressé.

L’élan des séries chronologiques pourrait être identifié en gardant un certain pourcentage de profit comme seuil, et généralement, les actions / actifs qui ont dépassé le seuil sont achetés. En cas de momentum relatif, la performance des actifs concernés est comparée à d’autres classes d’actifs comparables. Par exemple, l’or a augmenté de 15 % sur un an alors que les actions ont augmenté de 12 % au cours de la même période. Ainsi, le momentum relatif de l’or est supérieur à celui des actions.

Avantages et risques associés

L’investissement dynamique est différent de la philosophie traditionnelle d’investissement axée sur la valeur consistant à acheter à bas prix et à vendre à haut. L’avantage majeur de cette stratégie est que les investisseurs achètent un actif qui monte déjà. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’identifier un actif sous-évalué et d’attendre que le marché le reconnaisse pour réaliser des bénéfices. Un autre avantage est qu’il existe un potentiel de profits élevés dans un court laps de temps. Comme les investisseurs utilisent la volatilité du marché à leur avantage, l’investissement dynamique aide à maximiser le retour sur investissement.

Les investisseurs doivent comprendre les risques associés au suivi de la stratégie d’investissement momentum. Selon cette méthode, on investit dans une classe d’actifs purement basée sur le comportement d’achat récent des autres acteurs du marché. Rien ne garantit qu’un tel comportement d’achat continuera à faire monter le prix.

Une grande quantité de preuves empiriques et de méthodes de back-testing soutiennent que les stratégies de trading dynamique sont rentables et lorsqu’elles utilisent de telles stratégies, les investisseurs doivent garder à l’esprit les aspects discutés ci-dessus.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

