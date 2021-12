Investissement en actions : qui devrait s’inquiéter du krach boursier et comment y faire face

Pour les petits investisseurs, les investissements via SIP dans des fonds de capital-investissement offrent une voie toute faite pour réduire le risque grâce à la diversification et aux investissements échelonnés.

Les investissements en actions sont soumis aux risques du marché et les fluctuations du marché ont un impact sur le rendement des investisseurs en actions. Ainsi, il ne faut jamais investir l’argent nécessaire à court terme lors d’une urgence imprévue ou pour atteindre un objectif financier à court terme.

Ainsi, un investisseur peut investir en actions l’argent qu’il peut épargner à long terme et, en cas de krach boursier, attendre la reprise pour atteindre un objectif financier à long terme.

Pour cela, une personne doit d’abord faire une planification financière pour identifier combien d’argent sera nécessaire dans combien d’années pour atteindre ses objectifs financiers à long terme respectifs et investir en conséquence pour atteindre les objectifs en prenant des risques financiers minimaux.

Si une personne doit prendre des risques de marché pour atteindre ses objectifs, elle doit investir dans plusieurs actions de manière progressive pour réduire davantage les risques. Pour les petits investisseurs, les investissements par le biais d’un plan d’investissement systématique (SIP) dans des fonds communs de placement d’actions (MF) offrent une avenue toute faite pour réduire le risque grâce à la diversification et aux investissements échelonnés.

Idéalement, un investisseur en actions devrait rester imperturbable pendant la volatilité du marché et attendre patiemment d’atteindre ses objectifs financiers à long terme.

Investissement en actions : comment les milléniaux peuvent-ils mieux investir et trader ?

Qui doit s’inquiéter ?

Mais certains investisseurs doivent agir pour protéger leurs investissements d’un futur krach boursier. Ces investisseurs sont les personnes –

Qui sont proches de leur objectif financier

Une personne – qui a commencé à investir en actions pour atteindre un objectif financier à long terme – et qui est proche de l’objectif devrait s’inquiéter d’un krach boursier et devrait retirer son investissement en actions à un marché élevé sans attendre le marché de s’élever davantage. Par exemple, une personne qui est sur le point de prendre sa retraite ou une personne sur le point de faire admettre son enfant dans l’enseignement supérieur, etc.

Qui ont déjà accumulé le fonds requis

Si une personne a déjà accumulé les fonds nécessaires à l’achat d’un actif par le biais d’un investissement en actions, elle doit retirer le montant pour acheter l’actif prévu sans attendre que le marché monte davantage. Par exemple, une personne qui avait commencé à investir pour acheter une voiture, une maison ou un autre bien de grande valeur. Rester investi par cupidité peut lui coûter l’opportunité immédiate d’acheter l’actif, en cas de krach boursier.

Comment gérer la peur du krach boursier

Dans le cas où une personne est proche de son objectif d’investissement de retraite, d’éducation des enfants, etc. krach boursier, tout en profitant de la reprise du marché grâce à un investissement partiel.

Par exemple, une personne proche de la retraite peut retirer de ses capitaux propres l’argent dont elle a besoin au cours des 3 à 5 premières années de sa vie à la retraite et transférer environ la moitié de l’argent restant à la dette, tout en laissant le reste de l’argent investi en capitaux propres.

