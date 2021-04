Investissement en actions: savoir comment fonctionne le placement en valeur

Au troisième mois, les deux premiers versements devraient atteindre 20 301 roupies.

Le plan d’investissement à moyenne de valeur (VIP) est similaire à son cousin plus populaire, la moyenne des coûts en dollars, qui est largement connu sous le nom de plans d’investissement systématiques (SIP). Le concept de plan d’investissement en fonction de la valeur moyenne a été introduit pour la première fois en 1988 par l’ancien professeur Edelson à Harvard. Il suit la philosophie d’investissement conventionnelle qui consiste à acheter à bas et à vendre à haut.

Qu’est-ce que VIP?

Dans le cadre de cette philosophie d’investissement, un investisseur détermine son objectif – le montant final ou le corpus qu’il souhaite atteindre pendant la période de détention et investit en conséquence avec le mouvement du marché. En conséquence, un chemin de valeur est créé qui oriente l’investisseur sur ce que la valeur du portefeuille devrait être à un moment donné.

Les investisseurs s’assurent que la valeur réelle du portefeuille est aussi proche que possible de la trajectoire de la valeur. Si la valeur du portefeuille est en retard sur le chemin de la valeur, les investisseurs doivent investir plus d’argent. Il s’agit d’une approche davantage axée sur une formule et, par conséquent, l’investisseur achète plus cher à bas prix et peut ne pas acheter du tout lorsque les prix sont élevés. Ainsi, cette méthode est très différente des SIP populaires et largement utilisés.

SIP vs VIP

Le SIP suit la moyenne du coût en roupie et, par conséquent, l’investisseur investit un montant prédéfini chaque mois / trimestre, quel que soit le mouvement du marché. Ainsi, si le marché baisse, l’investisseur finit par acheter plus de parts mais n’investira peut-être pas un montant plus élevé.

Comprenons la mécanique du SIP et du VIP en supposant un investissement mensuel de Rs 10 000 dans les deux plans avec un taux de rendement attendu de 1% par mois. En conséquence, au moment où le deuxième versement est dû, la valeur investie devrait atteindre 10 100 Rs. Mais, en raison des hauts et des bas du marché, la valeur réelle est de 9 500 roupies. L’investisseur SIP continuera avec l’investissement de 10 000 Rs, l’investisseur VIP compensera le déficit de 600 Rs (10 100 Rs moins 9 500 Rs) et réalisera un investissement de 10 600 Rs. Au troisième mois, les deux premiers versements devraient atteindre 20 301 roupies.

Supposons que le marché augmente de 4% au cours du deuxième mois et que la valeur investie est en fait de 20 904 Rs. Étant donné que la valeur actuelle est supérieure à la valeur cible, l’investissement pour le mois sera réduit de Rs 603 (soit Rs 20 904 – Rs 20 301) et le VIP pour le mois sera de Rs 9 397. En VIP, ce processus est suivi mois après mois jusqu’à ce que vous atteigniez la date de l’objectif. Mais SIP continuera d’investir 10 000 Rs chaque mois, quelle que soit la valeur marchande actuelle du portefeuille.

Avantages du VIP

Il oblige les investisseurs à commencer avec l’objectif final à l’esprit et permet même aux investisseurs de vendre si les conditions du marché sont favorables. En vertu de cela, il est possible d’ajuster l’objectif final si le besoin s’en fait sentir. En outre, des facteurs tels que les rendements du marché, l’inflation peuvent être pris en compte tout en créant la trajectoire de la valeur.

Avec SIP, le montant de l’investissement est fixe pour chaque mois mais la valeur du portefeuille est supérieure aux investissements réalisés. Avec VIP, la valeur du portefeuille est fixe. Le coût des investissements est généralement inférieur à la valeur du portefeuille. Pour conclure, les deux concepts fonctionnent bien dans diverses conditions de marché et protègent les investisseurs du risque associé à la volatilité du marché.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Avantages VIP

Sous VIP, un investisseur détermine le corpus final qu’il souhaite réaliser pendant la période de détention et investit en fonction de l’évolution du marché

Des facteurs tels que les rendements du marché, l’inflation peuvent être pris en compte tout en créant le chemin de la valeur

Avec VIP, la valeur du portefeuille est fixe. Le coût des investissements est généralement inférieur à la valeur du portefeuille

L’investisseur achète plus à bas prix et peut ne pas acheter du tout lorsque les prix sont élevés

