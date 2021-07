Investissement en actions : Savoir tirer le meilleur parti des situations particulières

Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de fonds spéciaux.

LES ANNONCES D’ENTREPRISE TELLES que les rachats, les scissions, les fusions, les acquisitions, etc., amènent souvent les particuliers à investir afin de gagner de l’argent rapidement sur le marché. Là encore, une mauvaise évaluation des actions peut survenir en raison de situations telles que des changements de réglementation ou de politique, une restructuration de la gestion, une perturbation du modèle commercial en raison de la technologie, de l’innovation ou de tout défi temporaire dans l’environnement opérationnel. Le concept d’investissement dans de tels scénarios est connu sous le nom d’investissement de situation spéciale. Discutons de la même chose en détail.

Quelles sont les situations particulières ?

Les situations particulières ne sont pas les situations ordinaires dans lesquelles les entreprises se trouvent de temps à autre. Cela pourrait prendre différentes formes et événements tels que rachat, division d’actions, scission, offre publique d’achat, vente de participation, fusion, acquisitions, litiges, activisme des actionnaires, faillite, modifications de la structure du capital, démission du PDG, grève, lock-out ou tout autre événement ayant un impact sur les perspectives d’avenir de l’entreprise. De telles situations présentent une opportunité d’investissement pour les investisseurs qui peuvent prévoir et interpréter les implications de cette opportunité bien à l’avance.

A quoi faut-il faire attention ?

En tant qu’investisseur dans de telles situations spéciales, il convient de rechercher la dislocation ou la mauvaise évaluation du prix de l’action. Compte tenu de la situation actuelle, le marché décote le cours de l’action de l’entreprise et se négocie à un prix inférieur à son cours intrinsèque. Une situation particulière, comme son nom l’indique, n’arrive pas souvent et si l’on est capable d’identifier et de sélectionner l’action, cela pourrait conduire à des rendements très importants par rapport aux investissements conventionnels. De plus, les résultats d’investissement de situations spéciales sont presque à l’abri du risque de marché. Par exemple, le Brexit, une scission d’entreprise menant à la cotation d’une filiale et même une appréciation soudaine de la roupie sont autant de situations particulières.

Comment aborder ?

On pourrait saisir des opportunités de situation particulière dans l’investissement direct. En tant qu’investisseur individuel, on est capable d’identifier une telle situation et d’acheter les actions à un juste prix sinon on pourrait choisir de passer par la voie des fonds. Il existe de nombreuses sociétés de gestion d’actifs / fonds communs de placement qui offrent aux investisseurs particuliers la possibilité d’investir dans des situations particulières par l’intermédiaire de sociétés cotées uniquement.

Comprendre les risques associés

Selon divers rapports nationaux et internationaux de recherche sur les actions, des situations particulières surviennent en Inde à intervalles réguliers. Au cours des sept dernières années, environ 54 situations spéciales / opportunités d’arbitrage de risque ont été signalées. De telles opportunités, avec une période de détention moyenne de trois à quatre mois, ont fourni un rendement annualisé de 20 %. Alors que de nombreux investisseurs avertis peuvent obtenir les rendements les plus élevés dans des situations particulières, les investisseurs profanes doivent faire preuve de diligence raisonnable en tenant compte de la période d’investissement et des possibilités de baisse.

Bien que les retours sur les situations spéciales puissent être élevés, ils viennent avec leur propre ensemble de défis. Premièrement, les rendements ne seront pas linéaires car les rendements dépendent des situations spéciales disponibles sur le marché. De plus, chaque situation peut ne pas rapporter gros. Les situations spéciales seraient limitées pendant les courses de taureaux.

Pour conclure, la littérature scientifique en investissement documente le comportement du marché boursier pour chacune de ces situations particulières, allant du rachat à la radiation. Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de fonds spéciaux.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

