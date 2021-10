INVESTISSEMENT EN ACTIONS : SIP est également une stratégie intelligente lors de l’achat d’actions

Les preuves empiriques montrent que les traders à haute fréquence synchronisent le marché et réalisent des bénéfices raisonnables, tandis que les investisseurs particuliers n’ont aucun avantage en matière de synchronisation du marché.

Par Parthajit Kayal et Renuka Venkataramania

La participation des investisseurs particuliers au marché boursier indien a été impressionnante au cours des dernières décennies. La plupart d’entre eux ont une aversion pour le risque et préfèrent investir sur le long terme. Les preuves empiriques montrent que les traders à haute fréquence synchronisent le marché et réalisent des bénéfices raisonnables, tandis que les investisseurs particuliers n’ont aucun avantage en matière de synchronisation du marché.

En effet, les décisions des investisseurs individuels sont influencées par leurs valeurs et leurs sentiments et le timing du marché nécessite un taux de précision élevé dans les prévisions. Le plan d’investissement systématique (SIP) est une stratégie d’investissement alternative pour les investisseurs de détail afin de générer des rendements importants à long terme sans avoir à suivre les tendances du marché.

Qu’est-ce que le SIP sur les actions

Le SIP est une stratégie d’investissement populaire parmi les fonds communs de placement. Cependant, le SIP sur des actions individuelles peut générer des rendements plus élevés que les fonds communs de placement prédéterminés, à condition que les actions du panier soient choisies avec soin. Il s’agit d’une stratégie dans laquelle un nombre fixe d’actions ou un montant fixe est investi dans une action individuelle pour une date fixe de chaque semaine/mois/année tout au long de l’horizon d’investissement. SIP utilise la méthode du coût moyen en dollars dans laquelle le coût moyen par action est toujours inférieur au prix moyen.

Les preuves empiriques de notre étude « Plans d’investissement systématiques par rapport aux investissements au moment du marché » montrent que dans un horizon d’investissement à long terme, les SIP hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels produisent des rendements similaires avec une différence négligeable dans la plupart des cas. Ainsi, la fréquence du SIP n’influence pas beaucoup les rendements à long terme.

Pourquoi l’investissement SIP est bon

En chronométrant le marché, les investisseurs ont tendance à commettre des erreurs dans la détermination des points d’entrée et de sortie. Ils pourraient être hors du marché lors d’une appréciation et perdre des rendements potentiels. En utilisant SIP, les investisseurs utilisent une méthode d’achat et de conservation et restent sur le marché tout au long de la période d’investissement. Profitant de la fluctuation du marché, SIP profite de la volatilité où plus d’actions sont achetées, lorsque le cours de l’action est bas et moins d’actions sont achetées, lorsque le prix est élevé. Le SIP encourage l’épargne régulière, offre une excellente efficacité fiscale, protège les investisseurs de la poursuite des tendances et empêche les investisseurs de faire un seul achat intempestif.

Quels types d’actions fonctionnent mieux dans SIP ?

Dans l’étude, nous avons utilisé le SIP et la stratégie d’investissement du momentum absolu sur des actions individuelles pour différents horizons d’investissement et avons trouvé que le SIP était une stratégie d’investissement à long terme appropriée pour les actions les moins ou modérément volatiles. Les investisseurs de détail préfèrent les actions moins risquées et les preuves montrent que les actions les moins volatiles produisent des rendements relativement plus élevés lorsqu’elles sont investies systématiquement à long terme. C’est ce qu’on appelle une anomalie de faible volatilité.

De même, pour une période d’investissement à long terme, le SIP sur les actions d’entreprises avec au moins 15 % de retour sur capitaux employés (ROCE) donne des rendements plus élevés. Dans les périodes récentes, le SIP sur les actions non-PSU produit des rendements relativement plus élevés que les actions PSU car ces derniers sont pour la plupart des actions très volatiles. Ainsi, le SIP est une stratégie d’investissement à long terme préférée pour les actions non-PSU les moins volatiles avec un ROCE élevé et des fondamentaux solides tels qu’un faible ratio d’endettement, des avoirs de promoteurs élevés, un volume de ventes croissant, des marges d’exploitation élevées, etc.

De plus, le SIP diminue le biais cognitif dans la capacité de prise de décision des investisseurs et réduit ainsi l’exposition au regret. Les investisseurs de détail sur le marché des actions directes devraient adopter la méthode SIP d’investissement en actions au lieu d’essayer de prendre des décisions d’investissement en fonction des orientations et des attentes du marché. Cependant, la sélection des actions est essentielle pour prendre une décision d’investissement à long terme via la méthode SIP.

Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics et Venkataramania est récemment diplômée de la Madras School of Economics

