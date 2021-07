Investissement en actions : six étapes importantes pour choisir une introduction en bourse

Trouver une bonne introduction en bourse dans laquelle investir n’est pas impossible mais est sans aucun doute une tâche difficile et nécessite donc des recherches détaillées et approfondies.

Par AP Singh

De nombreuses entreprises proposent leurs offres publiques initiales (IPO) ces jours-ci, mais vous devez être prudent lorsque vous sélectionnez la bonne introduction en bourse pour vos investissements. Les investisseurs peuvent penser qu’investir dans des introductions en bourse pourrait leur apporter de gros gains sur la cotation, mais ce n’est pas toujours vrai. Il y a eu des introductions en bourse dans le passé où les investisseurs avaient subi des pertes le jour de la cotation ou après. Trouver une bonne introduction en bourse dans laquelle investir n’est pas impossible mais est sans aucun doute une tâche difficile et nécessite donc des recherches détaillées et approfondies.

Une introduction en bourse rentable comporte certaines caractéristiques qui doivent être comprises par les investisseurs. Avant d’investir votre argent dans l’introduction en bourse, il est important d’examiner attentivement les références de l’entreprise. Outre la vérification des finances de l’entreprise (au moins trois ans), les investisseurs potentiels doivent également examiner d’autres indicateurs pour identifier l’introduction en bourse de leurs investissements. Comprenons six facteurs différents qui doivent être pris en compte avant d’investir dans une introduction en bourse.

DRHP – La Bible de l’investisseur

L’un des référentiels d’informations les plus importants sur la société est le « Draft Red Herring Prospectus (DRHP) ». Les entreprises sont tenues de déposer leur DRHP auprès du Securities Exchange Board of India (Sebi) tout en flottant une introduction en bourse. L’analyse de ce document vous donnerait des informations financières et autres sur l’entreprise comme la qualité de la gestion, son histoire ou son expérience professionnelle, les qualifications et les projets traités, etc. Cela vous aidera à identifier les risques et les opportunités liés à l’entreprise.

Abonnement par QIB

Une autre façon de sélectionner une introduction en bourse pour l’investissement est de rechercher la souscription dans sa catégorie d’acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) car cela donne une idée de la qualité et du prix de l’émission. Ces acheteurs institutionnels ont un meilleur accès aux données que les investisseurs individuels peuvent ne pas avoir. Ils investissent dans des introductions en bourse après des recherches approfondies et ne placeront pas leur argent dans une introduction en bourse susceptible de générer des rendements négatifs. Un très faible niveau de souscription signifierait que les investisseurs institutionnels ne considèrent pas l’émission comme une proposition forte et que de telles émissions devraient être évitées. Si la catégorie QIB est sursouscrite, vous pouvez continuer. Un niveau très élevé de sursouscription signifierait également d’énormes abonnements au détail et les chances d’attribution seraient moindres, ce qui pourrait rendre tout l’exercice futile.

Jetez un œil à l’évaluation

Cela peut sembler délicat pour les investisseurs particuliers, mais c’est un aspect important à ne pas négliger. Des ratios comme le cours/bénéfice et le cours/valeur comptable doivent être pris en compte et comparés avec ses pairs pour une valorisation appropriée. Si le prix est surévalué par rapport aux actions de sociétés comparables, l’investissement ne doit pas être effectué.

Performance financière de l’entreprise

Il faut également vérifier les performances financières de l’entreprise année après année. Si les revenus et les bénéfices de l’entreprise augmentent, cela indique que l’entreprise se développe bien et a un potentiel de croissance. Cependant, si la performance de l’entreprise est inférieure à celle de l’industrie, il s’agit probablement d’une sous-performance. C’est à ce moment-là que vous devriez rechercher de meilleures options d’investissement.

Comprendre le risque, perspective d’avenir

Comprendre les risques associés à chaque entreprise est une étape importante avant d’investir. L’environnement actuel du marché, le nombre de concurrents et la qualité du produit ou du service joueront tous un rôle important à cet égard. Les perspectives d’avenir de l’entreprise doivent également être vérifiées si vous investissez à long terme via des introductions en bourse. Vous pouvez sélectionner des entreprises dotées de modèles commerciaux efficaces et innovants qui peuvent perdurer à l’avenir.

Comprendre l’entreprise

En règle générale, évitez d’investir dans une entreprise que vous ne comprenez pas. Vous devez investir dans le cercle de vos compétences. En effet, une compréhension approfondie d’une entreprise peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Il est toujours préférable de faire ses devoirs au lieu de se fier à de simples ouï-dire, des conseils ou des rumeurs sur le marché.

L’auteur est directeur, Amity School of Insurance, Banking & Actuarial Science, Amity University

