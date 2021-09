Investissement en actions : voici tout ce que vous devez savoir

Il faut garder à l’esprit que la volatilité, les fortes hausses et les corrections font partie intégrante des marchés et sont là pour rester.

Les actions en tant que classe d’actifs sont connues pour leur potentiel de création de richesse supérieur au cours des dernières décennies. Nifty a été multiplié par environ 50X depuis que l’Inde s’est lancée dans les réformes de libéralisation, de privatisation et de mondialisation (LPG) en 1991. Le parcours n’a cependant pas été linéaire et a connu plusieurs épisodes d’extrême volatilité.

Par exemple, février-mars 2020 a vu une correction rapide et nette d’environ 30 % et les rendements depuis lors ont été tout aussi extraordinaires. Par la suite, le rallye actuel a également incité de nombreux investisseurs particuliers à se lancer dans les marchés boursiers et les investisseurs particuliers ont adopté la stratégie de bricolage en matière d’investissement en actions. Ceci est illustré par le fait que 1,5 crore de nouveaux comptes Demat ont été ouverts au cours des 18 derniers mois. Bien qu’il soit assez encourageant de voir la jeunesse indienne plonger dans le marché des actions, la crainte est que les investisseurs new age n’aient vu les marchés que sur une tendance haussière et n’aient pas vu beaucoup de baisse de leur portefeuille jusqu’à présent.

Il existe un risque inhérent que les investisseurs se laissent emporter par le mouvement haussier initial, mais le véritable test décisif serait lorsque les marchés se corrigeront et ensuite si ces investisseurs seront émotionnellement capables de voir leur portefeuille en pertes sans paniquer et se tromper. décisions d’investissement.

Il y a certaines choses qui ne changent pas au fil du temps et du point de vue des marchés boursiers, la cupidité et la peur sont deux de ces émotions. L’histoire regorge d’exemples où la cupidité et la peur ont entravé la capacité des investisseurs à prendre des décisions rationnelles (et se sont effectivement repentis plus tard). Il faut investir quand tout le monde a peur et que les classes d’actifs sont disponibles à des valorisations raisonnablement bonnes. Les marchés ne donnent jamais de rendement de manière linéaire. Quelle que soit la solidité du marché/de l’entreprise, son rendement augmenterait toujours de manière non linéaire.

Après le mouvement retentissant des 18 derniers mois, la question la plus pertinente du point de vue d’un investisseur serait : comment se positionner dans l’environnement de marché historique ? Notre opinion est que les perspectives à long terme des marchés sont plutôt optimistes. Les politiques gouvernementales sont propices à une croissance plus élevée. Le budget pour 2020 a été un changement fondamental dans l’attitude du gouvernement, le conservatisme budgétaire ayant ouvert la voie à une croissance tirée par les CAPEX. La politique monétaire à l’échelle mondiale devrait également évoluer lentement, mais resterait constructive pendant une période prolongée, ce qui est également favorable à la croissance. Bien que les valorisations actuelles ne soient plus convaincantes, le marché tire du réconfort de l’amélioration de la rentabilité, de la hausse du ROE, de l’abondance de liquidités et des bilans fortement désendettés.

Cependant, alors que nous continuons d’augmenter, les investisseurs doivent être conscients du comportement inhérent des marchés, qui est Greed Vs Fear. Actuellement, la peur est surtout absente dans l’environnement. Le rééquilibrage du portefeuille est l’un des moyens éprouvés de gérer ce conflit et d’éviter une situation de panique en cas de baisse ou de correction brutale. Nous exhortons les investisseurs à continuer de rééquilibrer fréquemment leur portefeuille en fonction de leurs besoins en matière d’allocation d’actifs et de leur profil de risque pour une meilleure expérience d’investissement. La discipline est le facteur le plus important qui détermine le succès à long terme d’un investisseur.

Plutôt que d’essayer en permanence de trouver le nouveau thème ou les nouvelles tendances dans lesquelles investir, l’investisseur doit adopter une approche de portefeuille, dans laquelle l’appel d’allocation d’actifs est l’appel le plus impératif que tout investisseur de détail devrait prendre. Alors que les actions sont en effet une partie essentielle du portefeuille pour la création de richesse, les investisseurs doivent également connaître d’autres véhicules d’investissement afin de construire un portefeuille diversifié et de générer des rendements stables et cohérents. Si l’investisseur n’a pas les compétences requises pour sélectionner des actions, il peut participer à des actions par le biais de divers véhicules d’investissement alternatifs tels que ULIP, fonds communs de placement, etc. Cela laisserait la lourde tâche de choisir de nouveaux thèmes ou tendances à l’argent professionnel. gestionnaires/gestionnaires de fonds.

Il faut garder à l’esprit que la volatilité, les fortes hausses et les corrections font partie intégrante des marchés et sont là pour rester. Mais garder le cap et maintenir la discipline d’investissement est ce qui fait de quelqu’un un investisseur prospère. Si vous investissez pour les cinq à dix prochaines années, vous devez vous concentrer sur l’opportunité et la manière de la saisir. Il faut continuer à investir et à rééquilibrer son portefeuille en fonction des objectifs.

(Par Niraj Kumar, directeur des investissements, Future Generali India Life Insurance)

