Investissement en assurance : votre argent est-il investi judicieusement ?

Chaque fois qu’une personne commence à se stabiliser financièrement, la première pensée qui lui vient à l’esprit est d’économiser une somme généreuse chaque mois. Avec l’augmentation de l’éducation financière et de l’inclusion financière, les gens ont trouvé des moyens d’investir leur argent soit en bourse, soit dans des fonds communs de placement, entre autres. Bien que ces deux éléments s’accompagnent d’un facteur de risque élevé, les experts du secteur affirment que les gens recherchent finalement des rendements plus élevés.

Sanchit Malik, cofondateur et PDG de Pazcare, déclare : « L’investissement est quelque chose que tout le monde veut essayer mais reste hésitant en raison du risque encouru. Mais depuis que nous avons vécu une pandémie mondiale, une chose qu’elle nous a apprise est l’importance de notre santé. Prendre soin de notre santé est une chose qui n’était même pas considérée comme un investissement jusqu’à il y a quelques années.

En plus d’épargner et d’investir, les gens réalisent peu à peu l’importance d’investir dans leur santé et se lancent dans le marché de l’assurance. « L’assurance est enfin considérée comme un investissement alors qu’auparavant, elle n’était faite qu’à des fins d’économie d’impôt », ajoute Malik.

Selon plusieurs rapports de l’industrie, le secteur de l’assurance maladie, en particulier, a connu un pic soudain après la pandémie, car les gens réalisent lentement à quel point il est important d’avoir une option de sauvegarde sûre en cas d’urgence médicale.

« Investissez dans une assurance pour ne pas perdre la santé et la richesse que vous avez accumulées jusqu’à présent », explique Malik. Il ajoute en outre : « Avec la facilité d’avoir des plates-formes insuretech, il devrait être obligatoire d’avoir une police d’assurance, similaire à une carte PAN, pour que chaque individu soit au moins auto-assuré. »

La fusion de l’assurance et de la technologie a fait de nombreux progrès au cours de la dernière décennie, car tout est en ligne et facilement accessible, les gens ont commencé à se fier davantage à l’assurance. Les experts disent que les gens ont également commencé à faire confiance au marché de l’assurance et savent que leur argent va à leur mieux.

Parallèlement à cela, les experts soulignent que les politiques de santé de groupe des employeurs jouent également un rôle important. « Chaque employeur voudra s’assurer que son équipe est bien prise en charge. C’est nécessaire car les employés pourront alors donner leur cent pour cent à l’organisation lorsqu’ils seront assurés que leur organisation répond également à leurs besoins.

Il ajoute : « Le marché du travail est plus ou moins devenu un système de troc parce que l’employeur et l’employé gagnent tous les deux à leur association. Il est devenu essentiel pour la croissance des individus d’être pris en charge à la fois personnellement et professionnellement. Plusieurs fois, on constate que les employeurs ont une approche holistique des avantages sociaux qu’ils offrent à leurs employés, y compris une assurance maladie complète.

Les experts disent qu’un programme d’assurance maladie complet pour assurer les recrues dès le premier jour est souvent visé par les organisations montantes. La nécessité d’investir dans une police d’assurance maladie bien organisée est la priorité absolue des organisations et des demandeurs d’emploi.

Cela dit, gardez à l’esprit que le fait de dépendre uniquement d’une police d’assurance-maladie de groupe d’employeurs est mal vu par les experts financiers. Il faut toujours opter pour une assurance maladie individuelle de base ou une couverture santé complémentaire/super complémentaire pour être correctement assuré.

