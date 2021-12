Investissement en fonds communs de placement : augmentez votre SIP avec une recharge maintenant

Avec le SIP complémentaire, même un petit plus peut faire une différence significative dans vos plans de constitution de patrimoine et vous permettre d’atteindre vos objectifs plus rapidement.

Presque tout vient avec une recharge de nos jours. Si vous examinez votre plan de données, il existe une possibilité de recharge pour tout, de votre prêt immobilier aux prêts personnels. Vous pouvez désormais bénéficier d’une option de recharge et obtenir plus de fonds tout en conservant vos revenus. De même, les polices d’assurance proposent également des plans complémentaires. Mais saviez-vous que vous pouvez également augmenter vos plans d’investissement systémique (SIP) en fonds communs de placement grâce à des compléments ?

Pour mettre les choses en perspective, un SIP complémentaire vous permet d’augmenter le montant de l’investissement en fonds commun de placement que vous versez chaque mois au fonds. C’est une option flexible et dépend d’un pourcentage spécifique de votre choix ou même d’un montant spécifique du SIP d’origine.

En règle générale, lorsque vous investissez une certaine somme d’argent chaque mois dans le cadre d’un SIP à long terme, vous bénéficiez du potentiel de constitution d’un patrimoine à long terme. Lorsque vous rechargez votre SIP, vous choisissez d’augmenter le montant de votre versement SIP pour tenter d’atteindre vos objectifs financiers plus rapidement.

Comprenons cela avec un exemple.

Disons que vous avez commencé un SIP mensuel de Rs 20 000 pendant 20 ans avec un taux de retour supposé de 11% sur la période.

Ce montant SIP a le potentiel de constituer un corpus d’environ Rs 1,75 crore sur le taux d’intérêt supposé de 11% contre votre investissement de Rs 48 lakh.

Avec une augmentation de vos revenus, vous décidez maintenant de compléter votre SIP mensuel de 10 %.

Cette décision peut vous aider à créer un corpus d’environ Rs 2,82 crore sur votre investissement de Rs 93,60 lakh. Cela signifie qu’augmenter ou compléter votre SIP mensuel de seulement 10% chaque année peut vous donner le potentiel d’un corpus supplémentaire de Rs 1 crore.

Voyons en quoi un SIP régulier est différent d’un plan SIP avec une possibilité de rechargement. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez que le potentiel d’accumuler une somme plus considérable avec un SIP de recharge est beaucoup plus élevé qu’un SIP ordinaire dans le même laps de temps.

Parlons maintenant de la façon dont vous pouvez recharger votre SIP.

Comment le SIP de recharge peut fonctionner pour vous

Revenu accru, montant SIP plus élevé. Le montant que vous investissez dépend de vos revenus. Peut-être qu’au début de votre carrière, vos investissements SIP étaient peut-être beaucoup plus petits. Mais une augmentation, que ce soit par le biais d’un bonus annuel ou d’une augmentation, peut vous permettre d’utiliser l’argent supplémentaire pour compléter votre SIP existant. Un SIP complémentaire maintient un investissement consolidé. Il vous offre la possibilité d’augmenter lentement le montant du SIP pour accumuler de la richesse plus rapidement.Accélère vos objectifs financiers. Une légère augmentation de vos investissements SIP, même minimes, peut être bénéfique. Si vous cherchez à atteindre vos objectifs plus rapidement, augmenter vos investissements ou compléter votre plan SIP existant peut être une option idéale.Aide à combattre l’inflation. Lorsqu’il s’agit de vos investissements, l’inflation peut être un monstre. C’est parce qu’avec chaque année qui passe, le taux d’inflation continue d’augmenter et érode constamment la valeur de votre argent. Par conséquent, pour rester en phase avec l’inflation, vous voudrez peut-être contribuer un montant plus élevé à votre plan d’investissement à long terme. À cet égard, un SIP complémentaire peut être une excellente option pour faire face à l’inflation. Avec une augmentation périodique et régulière du montant de votre investissement, vous pourrez peut-être suivre le coût de la vie à l’avenir.C’est simple et sans effort. Commencer un SIP pour chaque objectif peut être fastidieux, surtout si vous devez suivre, surveiller et gérer plusieurs SIP. Peut-être n’avez-vous pas le temps d’étudier une nouvelle opportunité d’investissement. Par conséquent, l’ajout du SIP à votre SIP existant peut être une option appropriée.

Ce que vous devez savoir avant de recharger votre SIP

Lors de l’inscription au service SIP, n’oubliez pas d’opter pour l’option de recharge. Presque tous les AMC autorisent un montant de recharge minimum de Rs 500 et par multiples de Rs 500. Certains AMC vous permettent également d’augmenter un pourcentage défini chaque année. Après vous être inscrit à un SIP de recharge, vous ne pourrez peut-être pas en modifier les détails. Si vous souhaitez effectuer des révisions, vous devez interrompre le SIP existant et commencer un nouveau SIP avec une option de recharge. Généralement, chaque SIP offre une option de recharge. Lorsque vous utilisez l’option de recharge dans le SIP, vous n’ont pas besoin de remplir des mandats de débit ECS individuels.

La plupart des investisseurs pensent que créer de la richesse nécessite une somme d’argent considérable. Mais avec un investissement SIP, vous avez la possibilité de faire fructifier votre argent au fil du temps. De plus, avec le SIP complémentaire, même un petit supplément peut faire une différence significative dans vos plans de constitution de patrimoine et vous permettre d’atteindre vos objectifs plus rapidement.

(Par Renjith RG, directeur associé chez Geojit Financial Services)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.