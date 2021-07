Investissement en fonds communs de placement : devriez-vous choisir des fonds actifs ou passifs ?

Comme ces fonds ont des rendements modérés, ils pourraient être égaux ou inférieurs aux rendements de l’indice de référence, mais ne peuvent pas le battre.

Tout en investissant dans des fonds communs de placement, il existe différentes façons de gérer l’argent – ​​activement ou passivement. Gérer un portefeuille signifie comprendre comment les actifs sous-jacents tels que l’or, les actions, la dette, etc. sont achetés et vendus par le gestionnaire de fonds.

Dans le cas d’un fonds géré activement, un gestionnaire de fonds est davantage impliqué dans le processus de prise de décision, alors que, dans les fonds gérés passivement, il n’appartient pas au gestionnaire de fonds de décider du mouvement des actifs sous-jacents. En termes simples, avec les fonds gérés activement, le gestionnaire de fonds est plus actif dans la gestion et le choix des actions et obligations qui entrent et sortent d’un portefeuille de fonds communs de placement et à quel moment.

Investissement actif vs passif

Fonds gérés activement – Pour les investissements passifs et actifs, les stratégies sont uniques à leur manière. Par exemple, les experts disent que si un investisseur veut un peu plus que ce que proposent les indices de référence, il devrait opter pour des fonds à gestion active. En effet, l’un des principaux objectifs des fonds gérés activement est de battre les rendements de Sensex et Nifty. D’où le rôle d’un gestionnaire de fonds, qui utilise son expérience et ses connaissances pour les études de marché afin de générer de meilleurs rendements. Les gestionnaires de fonds modifient avec diligence la composition du fonds à leur discrétion.

Cela dit, le choix d’une option de fonds actif pourrait être coûteux. Il en est ainsi parce que l’expertise d’un gestionnaire de fonds a des coûts. En tant qu’investisseur, vous devrez payer des frais tels que des ratios de dépenses pour l’expertise et la prise de décision du gestionnaire de fonds. Le ratio des frais varie généralement de 0,08 à 2,25 pour cent selon l’orientation actions/dettes du fonds.

De plus, le risque est également élevé avec les fonds gérés activement. Comme ces fonds génèrent des rendements plus élevés, les experts affirment que le risque qui leur est associé est également plus élevé que celui des fonds passifs.

Fonds à gestion passive – Par rapport aux fonds gérés activement, les ratios de dépenses des fonds passifs sont bien inférieurs. Notez que le ratio de dépenses pour les ETF ne peut pas dépasser 1 pour cent conformément à la réglementation Sebi. Par exemple, alors que le ratio de dépenses du plan direct du fonds HDFC Sensex est de 0,2%, le ratio de dépenses du plan direct du fonds ICICI Sensex est de 0,1% au 16 juillet.

Dans le même temps, les experts affirment que les fonds gérés passivement ne peuvent pas battre les indices de référence. Comme ces fonds ont des rendements modérés, ils pourraient être égaux ou inférieurs aux rendements de l’indice de référence, mais ne peuvent pas le battre. Contrairement aux fonds gérés activement, le gestionnaire de fonds ne copie ici que le mouvement des indices de référence.

Lequel choisir ?

Les experts disent qu’il n’y a pas de « bon » ou de mauvais entre la stratégie d’investissement active et passive – tout dépend du profil de l’investisseur. Si, en tant qu’investisseur, vous recherchez un fonds géré activement, les experts disent de s’assurer que vous pouvez vous permettre financièrement un fonds actif et que vos risques et vos objectifs sont conformes. Cependant, si vous souhaitez que le fonds corresponde simplement à l’indice de référence sans prendre de risque, les fonds gérés passivement pourraient être idéaux pour vous.

