Investissement ESG : Relooker la mesure ESG pour une approche plus équilibrée

La grande majorité des activités économiques entreprises par les humains finissent généralement par causer des dommages à l’environnement.

Par Rameesh Kailasam

La grande majorité des activités économiques entreprises par les humains finissent généralement par causer des dommages à l’environnement. Même l’agriculture peut potentiellement endommager l’environnement si elle est entreprise avec une exploitation excessive des ressources en eau, y compris les eaux souterraines, l’utilisation de produits chimiques nocifs, la surutilisation d’engrais, les pesticides qui affectent le sol et l’eau, ou même avec le brûlage du chaume. Il est donc naturel que l’industrialisation cause des dommages environnementaux. Cependant, restreindre l’activité économique ou décourager les industries n’est une solution pratique que si les humains renoncent à tout et retournent à l’ère des cavernes.

La solution pratique consiste pour les entreprises à être soucieuses de l’environnement en annulant les dommages avec des initiatives positives pour l’environnement et socialement responsables. Les entreprises sont tenues de rendre des comptes à leur écosystème qui comprend les actionnaires, les investisseurs, les clients, les employés d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG). L’ESG est une forme d’investissement qui mesure l’impact de la contribution éthique d’une entreprise sur ses parties prenantes – l’environnement, la société et la gouvernance éthique – et permet de réimaginer et de mener de manière responsable l’activité commerciale de manière plus innovante en étant conscient de la planète, des personnes et prospérité partagée.

L’ESG doit ses origines à la lettre du secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, en 2004, dans laquelle il avait écrit à plus de 50 dirigeants de grandes institutions financières mondiales dans le but d’explorer les moyens d’intégrer l’ESG dans les marchés des capitaux. En 2005, un rapport intitulé à juste titre « Who Cares Wins », a jeté les bases pour garantir l’intégration de l’ESG dans les marchés de capitaux avec le rapport Freshfield du PNUE/FI. Cela a jeté les bases des Principes pour l’investissement responsable du NYSE en 2006 et, aujourd’hui, près de 3 000 milliards de dollars ont été investis dans des fonds axés sur l’ESG. Des initiatives telles que les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable, l’Accord de Paris sont des pas dans cette direction. En mai 2021, SEBI a également publié une circulaire mettant en œuvre de nouvelles exigences de reporting liées au développement durable pour les 1 000 premières sociétés cotées par capitalisation boursière. Si le secteur technologique bénéficie aujourd’hui le plus des financements ESG, grâce à son image respectueuse de l’environnement, il est aussi indirectement dépendant de l’exploitation minière et de l’électricité, grâce à la quantité de ressources naturelles qui entrent dans la fabrication de gadgets électroniques utilisés par le secteur comme l’aluminium, cuivre, acier, lithium, carbone, nickel, or, platine, cobalt ou production d’électricité par le charbon, l’uranium, le thorium, etc.

La liste d’exclusion ESG pour de nombreuses sociétés d’investissement comprend les armes, le tabac, l’huile de palme, les combustibles fossiles, les contrats militaires, l’énergie nucléaire, l’alcool, les divertissements pour adultes, le cannabis, les jeux d’argent, etc. Les plus touchés sont les conglomérats qui peuvent avoir l’or ou même le platine. -des pratiques ESG standard, mais sont exclues car l’une de leurs activités peut figurer dans la liste d’exclusion.

Pour comprendre ce paradoxe, prenons l’exemple de l’ITC, conglomérat dont le tabac est l’un de ses métiers, mais aux pratiques ESG exemplaires. Il est aujourd’hui évalué à l’échelle mondiale pour ses programmes de développement durable, et malgré une empreinte industrielle croissante, plus de 40 % de sa consommation d’énergie provient de sources renouvelables. Il compte également 33 bâtiments verts certifiés Platine, dont plusieurs propriétés hôtelières emblématiques ainsi que le premier centre de données certifié au monde. Le président actuel, Sanjiv Puri, renforce cet agenda vert avec une vision de la durabilité 2.0 et place la barre plus haut. Il existe des exemples d’autres organisations dans des secteurs tels que les mines et les métaux, comme Vedanta SESA Goa, qui a créé des références dans la conversion de mines ayant achevé leur cycle de vie en terres arables, en parcs de biodiversité et en centres de formation communautaires. L’activité aluminium de Vedanta est récemment devenue le plus gros acheteur d’énergie verte, favorisant l’adoption de l’énergie propre par l’Inde.

Tous ces efforts témoignent que l’industrie s’efforce d’être durable et responsable. Cependant, on craint de plus en plus que l’accent mis actuellement sur l’ESG ne se rétrécisse dangereusement, et bien que les investisseurs souhaitent investir dans des entreprises ayant adopté de bonnes pratiques, l’un de leurs secteurs d’activité peut être perçu comme un élément d’exclusion. La victime est les investissements ESG lorsque ces entreprises sont rendues indignes alors que ces entreprises devraient être celles qui devraient être davantage encouragées. Les analystes ESG exploitent le fait que la normalisation de la mesure ESG n’a pas encore évolué ; par conséquent, les investisseurs pourraient être à risque d’être mal informés. La mesure ESG, dans la pratique actuelle, échoue souvent à fournir un aperçu des processus sous-jacents complexes dans des entreprises telles que l’ITC.

Les fonds ESG sont de plus en plus remis en question, même par la SEC américaine, pour leur potentiel à induire les investisseurs en erreur. Les performances actuelles des fonds ESG mondiaux dépendent fortement des actions technologiques, dont beaucoup ont été critiquées pour leur «performance sociale» compte tenu des violations de la vie privée. Une politique d’exclusion, le choix sélectif des actions comme « best in class » bien qu’elles ne soient pas conformes à l’esprit ESG, entachent l’intention initiale de récompenser les entreprises ayant de bonnes pratiques ESG. Il est temps de revoir ces mesures et de s’assurer que les investisseurs ESG ne sont pas privés de meilleurs rendements en raison d’un positionnement « moral » erroné et subjectif sur la performance financière réelle et que les investisseurs risquent d’être mal informés.

L’écrivain est PDG, IndiaTech.org

Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.