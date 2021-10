Investissement intelligent : alignez vos investissements sur vos objectifs financiers

Les investisseurs qui souhaitent créer un corpus exonéré d’impôt et qui souhaitent également des rendements stables ne doivent pas manquer le Fonds de prévoyance publique (PPF) et l’or.

Alors que les indicateurs boursiers Sensex et Nifty atteignent quotidiennement de nouveaux sommets, de nombreux investisseurs sont tentés de détourner leurs fonds excédentaires vers des fonds communs de placement en actions ou en actions. Il est cependant essentiel d’orienter son épargne vers divers objectifs qui incluent l’éducation des enfants, l’achat d’une maison et leur propre retraite.

Les investisseurs ne doivent pas répartir leurs investissements de manière asymétrique. Ils doivent avoir dans leur portefeuille une combinaison judicieuse d’investissements dans différentes catégories d’actifs telles que la dette, l’or, etc. Examinons en détail certaines de ces classes d’actifs.

Objectif d’investissement et classe d’actifs

Lorsque les investisseurs souhaitent conserver l’investissement pendant une période de détention raisonnablement plus longue, disons de trois à cinq ans, investir en actions ou via des fonds communs de placement en actions convient parfaitement. Pour le court à moyen terme, c’est-à-dire entre un et trois ans, il est bon de choisir des fonds de dette ou orientés dette. Les investisseurs qui souhaitent créer un corpus exonéré d’impôt et qui souhaitent également des rendements stables ne doivent pas manquer le Fonds de prévoyance publique (PPF) et l’or.

Caisse publique de prévoyance (PPF)

C’est un investissement qui a fait ses preuves dans le cadre de l’atteinte d’objectifs à long terme comme la retraite. Comme le PPF est de longue durée par nature (15 ans), l’impact de la composition des intérêts libres d’impôt est important, en particulier dans la dernière partie de l’échéance. Actuellement, le taux d’intérêt offert s’élève à 7,1 % par an composé annuellement. Comme le capital et les intérêts gagnés sont garantis par une garantie souveraine, il s’agit de l’un des investissements les plus sûrs.

Régime national de retraite

Le NPS est un produit d’investissement à long terme axé sur la retraite. La contribution apportée au NPS va dans un mélange d’actions, d’obligations d’entreprises, de fonds liquides, de dépôts à terme, d’obligations d’État, entre autres. En tant qu’investisseur, vous pouvez décider du montant de votre contribution aux actions via le NPS. L’avantage d’investir dans le NPS est qu’à la retraite, vous pouvez tirer jusqu’à 60% en franchise d’impôt sur le corpus et le solde 40% est payable en rente viagère. Investir dans le NPS garantit que vos investissements sont orientés vers la retraite et que la pension devient payable.

Fonds communs de placement en actions

Investir dans des fonds communs de placement fondés sur des actions est l’option la plus simple pour obtenir une exposition aux actions. Comme mentionné précédemment, les fonds d’actions sont le meilleur véhicule d’investissement pour atteindre vos objectifs à long terme. Envisagez d’investir dans des fonds communs de placement d’actions par le biais d’un plan d’investissement systématique (SIP). Investir via SIP développe la discipline financière et réduit la tentation de chronométrer le marché. Tout en investissant dans des fonds communs de placement basés sur des actions, optez pour un fonds à grande capitalisation ainsi qu’une exposition aux régimes à moyenne capitalisation. Les fonds sectoriels nécessitent un examen fréquent et les investisseurs doivent les gérer activement ; il n’est donc pas mieux adapté aux investisseurs amateurs.

Obligations souveraines en or

Le gouvernement indien a lancé une série de programmes d’obligations souveraines en or (SGB) pour les investisseurs qui souhaitent investir dans l’or. SGB ​​offre la possibilité de gagner des intérêts ainsi que de posséder de l’or. Les obligations ont une durée de huit ans avec une option de sortie à partir de la cinquième année. Le taux d’intérêt de ces obligations est de 2,5 % par an payable semestriellement. En tant qu’investissement, les SGB sont bien meilleurs que la possession d’or physique.

Pour conclure, avant d’investir dans l’un d’entre eux, vous devez disposer d’un fonds d’urgence adéquat vers lequel vous tourner en cas d’urgence financière, puis affecter votre revenu disponible à des investissements qui vous aident à atteindre vos objectifs sans avoir besoin d’emprunter à des amis ou de bénéficier de prêts.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.