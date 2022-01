Investissement intelligent : cinq biais comportementaux qui font trébucher les investisseurs

Les biais comportementaux sont dus à vos émotions et influencent vos décisions d’investissement. S’ils ne sont pas reconnus et exploités, ils peuvent présenter un risque réel pour vos finances



Par Hemanth Gorur

Les biais comportementaux sont l’un des événements les plus courants dans la prise de décision d’investissement, mais sont l’une des dernières choses à l’esprit d’un investisseur. Si vous avez déjà acheté de l’or dans la précipitation, ou acheté une action simplement parce que tous vos collègues l’ont acheté, ou vendu des terres de premier ordre parce que votre intuition vous disait que c’était un mauvais investissement, alors vous êtes victime de biais comportementaux.

Les biais comportementaux surviennent en raison de vos émotions qui influencent vos décisions d’investissement. S’ils ne sont pas reconnus et exploités, ils peuvent présenter un risque réel pour vos finances. Comprenons les différents types de biais.

Biais de confirmation

Combien de fois avez-vous intuitivement ressenti qu’un certain investissement était bon ou mauvais ? Il y a de fortes chances que vous n’aimiez pas certains types d’investissement par nature et que vous ne préfériez que certains autres types d’investissement. Ce que les investisseurs ont tendance à faire dans de tels cas, c’est de rechercher des informations pouvant justifier leur sentiment ou leur décision subjective. Cette inclination inexpliquée pour certains types d’investissement et cette aversion pour d’autres types peuvent entraîner ce qu’on appelle un biais de confirmation. En tant qu’investisseur, vous pouvez être complètement induit en erreur en prenant de mauvaises décisions d’investissement et passer à côté d’opportunités potentielles que vous avez laissées partir simplement parce que votre instinct vous l’a dit.

Réflexion de groupe

Ce biais est également appelé « mentalité de troupeau », dans laquelle vous avez tendance à trouver l’acceptation ou le soutien d’un groupe, en alignant votre décision d’investissement sur celle des membres du groupe. La pensée de groupe est un phénomène psychologique naturel qui vise à encourager le consensus au sein d’un groupe même au détriment de l’exactitude de la prise de décision et pénalise la pensée indépendante. Dans la prise de décision d’investissement, lorsque vous essayez de vous conformer à un groupe en reflétant les choix d’investissement du groupe, sachez que ces choix d’investissement peuvent ne pas être entièrement étudiés, ou pire encore, être erronés. Après tout, si tout le monde investissait après une recherche approfondie, alors tout le monde gagnerait de l’argent, ce qui n’est pas le cas dans la vraie vie.

Biais de récence

C’est un biais qui met la plupart des investisseurs sur la mauvaise voie. Le cerveau humain accorde plus de poids aux événements récents qu’aux événements du passé. Par conséquent, un événement récent exerce une influence disproportionnée sur votre prise de décision en matière d’investissement. Cela incite les investisseurs à sortir après un marché baissier et à fuir vers des investissements plus sûrs, ou à entrer après qu’un marché haussier a suivi son cours, alors qu’en fait ils doivent faire exactement le contraire. Le biais de récence fait oublier aux investisseurs la règle d’or de la prise de décision d’investissement : acheter bas, vendre haut.

Biais de familiarité

Si le biais de récence est le père d’une mauvaise prise de décision d’investissement, le biais de familiarité en est la mère. L’esprit humain aspire à la sécurité à tout moment. C’est le deuxième ensemble important de besoins dans la hiérarchie des besoins de Maslow. Cela signifie pour un investisseur qu’il préférera le connu à l’inconnu, le familier à l’inconnu, le « sûr » au « dangereux ». Comme le biais de confirmation, cela peut conduire à laisser passer de bonnes opportunités d’investissement sans que vous vous en rendiez compte.

L’aversion au risque

Enfin, l’aversion au risque joue un rôle très important dans la prise de décision d’investissement. Les investisseurs diffèrent largement dans leur capacité à prendre des risques. Un investisseur a une forte aversion au risque si sa capacité à prendre des risques est faible. En revanche, ils ont une tolérance au risque élevée (ou une aversion au risque faible) si leur capacité à prendre des risques est élevée. Alors que l’aversion au risque suit un spectre continu, il est utile d’y penser de la manière suivante : lorsque vous investissez, cherchez-vous à maximiser les rendements ou à minimiser les pertes ? Si vous êtes de ce dernier type, vous courez le risque de renoncer à des rendements plus élevés, surtout lorsque vous adoptez une approche de portefeuille pour investir.

Ce qui compte dans la prise de décision d’investissement, ce n’est que l’opinion recherchée, et non les sentiments ou émotions subjectifs. Reconnaissez vos préjugés, faites des recherches approfondies et ensuite seulement, plongez dans l’investissement.

L’écrivain est fondateur, Hermoneytalks.com

