Investissement intelligent : Connaître la valeur bêta de vos investissements en actions

Pour conclure, le bêta est une mesure du risque systématique d’une action. Vous devez choisir des actions avec un bêta différent pour votre portefeuille et arriver à un bêta cible pour le portefeuille, qui correspond à votre préférence en matière de risque.

Le terme « bêta » est utilisé dans différents contextes dans différents domaines. Dans les contextes de la science des investissements, cependant, le terme est plus pertinent pour évaluer le risque associé à l’actif. Comprendre le bêta peut certainement aider les investisseurs à prédire raisonnablement les performances probables d’une action dans un avenir proche. Discutons de la bêta en détail.

Qu’est-ce que la bêta ?

Fondamentalement, bêta est un terme statistique et il est utilisé en science de l’investissement pour mesurer la volatilité d’une action ou d’un fonds par rapport à l’indice du marché ou à l’indice de référence. La valeur du bêta d’une action ou d’un fonds est toujours mentionnée par rapport à son indice de référence et le bêta de l’indice de référence ou du marché est toujours égal à 1. Pour mieux comprendre le bêta, il faut connaître les risques systématiques et les risques non systématiques.

Quels sont les risques systématiques ?

Les risques systématiques sont les risques résultant de facteurs macroéconomiques et ont un impact presque similaire sur toutes les actions du marché. Par exemple, les annonces du gouvernement sur la démonétisation de la monnaie ou la baisse des taux d’intérêt ou si les États-Unis sont en guerre avec un certain pays, etc., peuvent certainement avoir un impact important sur toutes les actions. Ainsi, de tels risques ne peuvent être évités et diversifiés et en tant qu’investisseur, il faut vivre avec. Ainsi, ce risque systématique est mesuré à l’aide d’un proxy appelé bêta.

Qu’est-ce qu’un risque non systématique ?

Contrairement au risque systématique, le risque non systématique peut être diversifié. Ils sont donc également appelés risques diversifiables. Par exemple, vous détenez des actions de ciment dans votre portefeuille et le risque est élevé en raison de la baisse des activités de construction et du cycle économique en baisse. Bien que le cycle du ciment ait un impact sur les stocks de ciment, il n’aura pas d’impact majeur sur les actions pharmaceutiques. De tels risques sont des risques non systématiques car ils sont propres à un segment ou à une industrie en particulier. En tant qu’investisseur, vous pouvez gérer ce risque soit en réduisant vos avoirs dans les actions du ciment, soit en sortant probablement du secteur du ciment et en achetant des actions de sociétés d’autres segments comme la pharma, les télécommunications, etc.

Comment interpréter la bêta

Il existe différentes manières de considérer la bêta. Le bêta est calculé à l’aide d’une analyse de régression dans laquelle le cours de l’action est une variable dépendante et l’indice du marché est la variable indépendante. Ainsi, les mouvements du cours des actions dépendent des mouvements de l’indice du marché. Le bêta du rendement d’une action réagit en fonction des fluctuations du rendement du marché. Un bêta de 1 indique que le cours de l’action évoluera exactement en fonction de l’indice boursier alors qu’un bêta inférieur à 1 signifie que l’action sera moins volatile que celle de l’indice boursier.

Une action avec un bêta de zéro montre que ses rendements ne sont pas corrélés avec le mouvement de l’indice. Parfois, le bêta peut également être négatif, ce qui signifie que l’action évolue généralement dans le sens inverse de l’indice du marché ou de l’indice de référence. Généralement, les actions avec un bêta supérieur à 1 sont considérées comme une action agressive tandis qu’un bêta inférieur à 1 est classée comme une action défensive. Ces classifications agressives et défensives sont au cœur de la sélection des actions, en fonction de l’appétit pour le risque de l’investisseur.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

