Investissement intelligent: des options pour garer votre excédent à court terme

Par Joydeep Sen

Pour garer vos fonds à court terme, qui sont destinés aux urgences ou peuvent être nécessaires à court terme, vous pouvez utiliser votre compte d’épargne bancaire ou des plans liquides de fonds communs de placement. Auparavant, ces deux-là étaient plus ou moins à quille égale. De nos jours, pour certaines raisons, l’attrait des liquidités est moins qu’avant.

Les rendements sont inférieurs en raison de la politique de taux d’intérêt facile suivie par la Reserve Bank of India, quelque part autour de 3% annualisés. Il y a une charge de sortie jusqu’à sept jours, ce qui signifie que si vous quittez dans les sept jours suivant l’investissement, il y aurait une pénalité. Les dividendes des régimes de fonds communs de placement (MF) sont imposables entre les mains des investisseurs à partir du 1er avril 2020. Les intérêts des banques sont également imposables au taux de votre tranche. Par conséquent, les dividendes MF et les intérêts bancaires sont imposables au même taux, qui est le taux de votre tranche.

Alors que les taux d’intérêt bancaires ont également baissé en raison de la politique de taux d’intérêt facile de la RBI, quelques banques offrent des taux d’intérêt relativement meilleurs dans leur compte d’épargne. Il n’y a pas de pénalité de sortie dans un compte d’épargne.

Comparaison

La sécurité doit être la première préoccupation de tout investissement. En règle générale, les fonds liquides et les banques sont en sécurité. Néanmoins, faites un minimum de diligence raisonnable. Pour les MF, regardez le pedigree de l’AMC / la bonne volonté du groupe sponsor et la qualité du portefeuille qui est disponible sur le site web du MF. Bien qu’il puisse sembler qu ‘«une banque est une banque», le pedigree est pertinent. Les investisseurs devraient préférer les banques du secteur public ou les principales banques du secteur privé.

Les deux sont liquides. La charge de sortie de sept jours dans les fonds liquides est une charge de sortie, pas un blocage absolu. De nos jours, l’exécution des investissements se déroule en ligne. Les banques proposent des applications basées sur les téléphones mobiles, mais la qualité ou la fluidité des transactions basées sur les applications peuvent varier d’une banque à l’autre. Les transactions MF, c’est-à-dire l’achat et le rachat, peuvent être effectuées en ligne.

Concernant les rendements, la comparaison se fait entre les rendements passés des fonds liquides et les rendements contractuels futurs des banques. Les fonds communs de placement ne peuvent pas indiquer les rendements futurs, par conséquent, les rendements passés sont considérés comme une approximation. En prenant un taux approximatif de 3% annualisé pour les fonds liquides, vous pouvez le comparer avec le taux proposé par diverses banques.

Pour l’exécution, dans les fonds liquides, vous pouvez le faire vous-même si vous êtes familiarisé avec Internet ou passer par un distributeur MF. Il n’y a pas de frais distincts payables au distributeur, ils sont intégrés dans les frais de fonctionnement imputés au fonds. Les rendements des fonds liquides mentionnés ci-dessus sont nets de frais de fonctionnement. Pour les banques, vous pouvez vérifier la fluidité de l’exécution basée sur l’application.

L’autre option que vous pouvez envisager est les dépôts à terme bancaires. Pour votre fonds d’urgence, bien qu’il n’y ait pas d’horizon temporel défini, les fonds restent parfois longtemps. Les dépôts bancaires à terme sont liquides, c’est-à-dire qu’ils peuvent être retirés prématurément, mais il peut y avoir une pénalité de retrait prématurée. Si les taux des dépôts à terme sont attrayants ou supérieurs aux rendements des fonds liquides, vous pouvez également en tenir compte, en gardant à l’esprit le taux de pénalité.

Conclusion

L’investisseur ne doit pas être époustouflé par le taux proposé par la banque, compte tenu des incidents survenus avec certaines banques. Il existe une assurance en vertu de la Loi sur la société de garantie des dépôts d’assurance-crédit (DICGC), qui est maintenant de 5 lakh par banque contre 1 lakh plus tôt. Cependant, la couverture DICGC ne doit pas être la logique de vos investissements; optez pour une banque qui n’a pas besoin de la couverture DICGC.

L’écrivain est un formateur d’entreprise (marchés de la dette) et un auteur.

