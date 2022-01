Investissement intelligent : il est temps de rééquilibrer votre portefeuille de placements

La solide performance du marché des actions en 2021 a éloigné de nombreux investisseurs de leurs allocations de portefeuille cibles. Il est temps de s’assurer que l’allocation du portefeuille reste dans leurs niveaux de tolérance au risque



Après une année de rendements boursiers à deux chiffres, il est peut-être temps de rééquilibrer votre portefeuille. Cela garantira que vous ne vous écartez pas de votre plan d’investissement à long terme. C’est une bonne idée de faire une analyse détaillée de votre portefeuille à la fin de l’année ou au début de l’année civile. Discutons du processus en détail.

Pourquoi un rééquilibrage est-il nécessaire ?

En règle générale, les actions sont la catégorie d’actifs la plus privilégiée pour la croissance du capital, tandis que les titres à revenu fixe sont souvent affectés à l’objectif principal de la préservation du capital. La solide performance du marché des actions en 2021 a très probablement poussé de nombreux investisseurs à s’éloigner de leurs allocations de portefeuille cibles.

L’objectif de l’allocation est d’équilibrer divers risques tout en travaillant vers des objectifs à long terme en ciblant un certain pourcentage de votre portefeuille à investir dans diverses classes d’actifs largement en actions et en titres à revenu fixe. Dans une année où les actions surperforment les titres à revenu fixe, le rééquilibrage du portefeuille est essentiel pour déplacer une partie de la richesse créée du côté actions du portefeuille vers la partie titres à revenu fixe du portefeuille afin de préserver la richesse nouvellement créée.

Comment la composition de l’actif change-t-elle?

Prenons un exemple dans lequel le portefeuille est composé à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe. Encore une fois, au sein des actions, vous avez 35 % de grandes capitalisations, 17 % de moyennes capitalisations et 8 % de petites capitalisations. Supposons que les grandes, moyennes et petites capitalisations ont augmenté de 43 %, 70 % et 103 %, respectivement, au cours de la dernière année. Ainsi, votre allocation d’actifs ciblée serait passée d’un mix actions-revenu fixe de 60:40 à 69 % en actions (36 % grandes capitalisations + 21 % moyennes capitalisations + 12 % petites capitalisations) et 31 % en dette.

Pour revenir à l’allocation d’actifs ciblée de 60-40%, vous devez utiliser la technique du rééquilibrage de portefeuille, ce qui signifie que vous devez vendre une partie des actions et investir davantage en revenu fixe.

Avantages du rééquilibrage de portefeuille

Généralement, les investisseurs choisissent leur portefeuille pour avoir une allocation d’actifs prédéterminée en fonction de leurs objectifs financiers avec un niveau de risque approprié. Lorsque les marchés fluctuent, les pondérations peuvent s’éloigner de leurs préférences initiales. En général, à long terme, les actions ont tendance à mieux performer que les obligations. Et si aucun rééquilibrage n’est fait périodiquement, il y a une probabilité plus élevée que le portefeuille commence à être davantage biaisé vers les actions. Ainsi, cela peut exposer les investisseurs à des risques supplémentaires pendant les périodes de volatilité, avec la possibilité de pertes futures plus importantes.

Ainsi, le rééquilibrage ramène le portefeuille à votre allocation d’actifs d’origine. Cela peut se faire en deux étapes. Dans la première étape, déterminez l’investissement total dans le ratio cible, puis calculez quelle classe d’actifs doit être achetée et vendue et de combien.

Pour conclure, il est essentiel pour un investisseur de s’assurer que l’allocation du portefeuille reste dans sa tolérance au risque et un rééquilibrage doit être effectué périodiquement, au moins une fois par an pour s’assurer que la performance du marché n’éloigne pas trop les allocations du portefeuille de leurs objectifs.

P Saravanan est professeur de finance et de comptabilité à l’IIM Tiruchirappalli

