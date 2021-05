Investissement intelligent: minimiser les risques liés aux investissements liés au marché

Cela dit, l’allocation aux instruments liés au marché devrait être plus élevée lorsque vous êtes jeune et elle devrait diminuer progressivement à mesure que vous vieillissez.

Les instruments d’investissement liés au marché jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs financiers des investisseurs, en maximisant leur création de richesse et en battant l’inflation à long terme. En fonction de l’âge, de la tolérance au risque, des attentes de rendement et des exigences en matière d’objectifs, il convient d’allouer judicieusement une partie adéquate du portefeuille à des instruments liés au marché. Par exemple, si vous êtes un jeune investisseur avec un appétit pour le risque élevé, des engagements limités et une ambition de construire un énorme corpus pour votre avenir, vous ne pouvez pas ignorer les investissements liés au marché.

Désormais, en fonction de la classe d’actifs sous-jacente, un investissement lié au marché peut être un produit de dette, d’actions ou hybride (c’est-à-dire une combinaison de dette et d’actions). Cependant, dans le but d’obtenir de meilleurs rendements grâce à des investissements liés au marché, on ne peut pas ignorer qu’ils comportent également un risque plus élevé par rapport aux instruments non liés comme les instruments à revenu fixe. Vous devez donc être conscient de ces éléments cruciaux avant d’investir dans un instrument lié au marché.

Types d’instruments liés au marché

Certains des instruments liés au marché populaires disponibles sur le marché comprennent les fonds communs de placement, les plans en unités de compte (ULIP), les actions directes et le National Pension Scheme (NPS). Ces instruments liés au marché pourraient offrir un rendement élevé, mais ils comportent également un risque plus élevé par rapport à un produit à revenu fixe. Si vous êtes un investisseur peu enclin au risque, vous devez éviter d’investir uniquement dans des instruments liés au marché.

Qui devrait investir

Si vous êtes jeune, que vous avez des engagements limités et que vous êtes prêt à prendre un risque plus élevé pour générer de meilleurs rendements, un instrument lié au marché peut être une option d’investissement intéressante. Même les investisseurs plus âgés dont les engagements sont limités et les finances saines protégées, par exemple, par une protection d’assurance adéquate, pourraient également envisager d’investir intelligemment une petite partie de leurs fonds dans des produits liés au marché. Les instruments liés au marché peuvent battre l’inflation et générer un taux de rendement réel élevé (c’est-à-dire des rendements nominaux moins les taxes applicables, les frais d’investissement, etc.).

Cependant, si vous cherchez à poursuivre un objectif crucial à court terme, vous voudrez peut-être éviter d’investir dans un instrument lié au marché. Il est généralement plus sûr d’investir dans un instrument lié au marché pour atteindre des objectifs à long terme. En outre, certains des investissements liés au marché axés sur la dette sont comparativement moins risqués que les investissements liés au marché axés sur les actions.

Comment réduire le risque?

Vous pouvez réduire le risque en investissant dans des produits liés au marché par une diversification optimale et en investissant selon la méthode du plan d’investissement systématique (SIP). Au lieu d’investir l’intégralité du corpus dans un seul instrument lié au marché, vous devez le diversifier dans différents types d’instruments impliquant différentes classes d’actifs. Par exemple, vous pouvez investir de l’argent dans des fonds communs de placement d’actions, des fonds de dette, etc.

La diversification contribue à réduire le risque de marché et à minimiser l’impact de la volatilité sur le portefeuille. Investir dans des instruments liés au marché par le biais du SIP peut réduire le risque de volatilité et permettre de bénéficier d’un coût moyen en roupie à long terme. Le choix de la bonne combinaison d’instruments en fonction de votre objectif financier et de l’appétit pour le risque peut réduire davantage le niveau de risque.

Investissez à court ou à long terme

Étant donné que les instruments liés au marché sont plus exposés aux risques de marché, investir à long terme peut également réduire le risque dans une large mesure. Cependant, un produit comme un fonds liquide comporte un risque comparativement plus faible que la plupart des autres instruments liés au marché. Il peut vous offrir une grande flexibilité et des rendements modérés à bons en tant qu’instrument d’investissement à court terme. Si vous recherchez un rendement plus élevé et que vous n’avez pas de contraintes de liquidité, optez pour un horizon à long terme lorsque vous investissez dans un instrument lié au marché.

Combien devriez-vous investir?

L’allocation des investissements doit toujours être en phase avec vos objectifs financiers et vos besoins en liquidités. Les investissements liés au marché ont un meilleur potentiel pour fournir un rendement prometteur à long terme par rapport aux investissements à court terme. Les personnes qui investissent la totalité de leur argent dans un instrument lié au marché peuvent subir des pertes si elles doivent quitter l’investissement à court terme en raison d’un resserrement des liquidités.

Il serait donc prudent de soutenir qu’il est préférable d’investir cette partie de votre épargne dans un instrument lié au marché dont vous n’aurez pas besoin à court terme. Cela dit, l’allocation aux instruments liés au marché devrait être plus élevée lorsque vous êtes jeune et elle devrait diminuer progressivement à mesure que vous vieillissez.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

