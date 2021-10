INVESTISSEMENT INTELLIGENT : passez du temps sur le marché pour créer de la richesse à long terme

La synchronisation du marché joue facilement sur nos émotions d’une manière qui l’emporte sur une analyse d’investissement impartiale et sérieuse

Par Parthajit Kayal et Malvika Saraf

La principale préoccupation que l’on a lorsqu’on investit sur le marché concerne le risque lié à la recherche de rendements plus élevés. Les investisseurs avisés sont bien conscients qu’il est impossible de prédire le résultat d’une action. N’importe quelle action peut entraîner un profit ou une perte potentiel, mais l’espoir de « toucher gros » sur les marchés a conduit de nombreux investisseurs à essayer de chronométrer le marché. Il y a souvent un débat entre le temps sur le marché et le moment du marché. Lorsqu’il tente de chronométrer le marché, un acheteur d’actions essaie de prédire le prix futur d’une action sur le marché. Pendant ce temps, lorsque l’on investit pour faire croître la richesse à long terme, on achète des actions sans essayer de deviner quand le marché se comportera de manière haussière ou baissière. Cela nous amène à la question, de laquelle les investisseurs devraient-ils se préoccuper le plus ?

Pourquoi le timing du marché est-il difficile ?

La synchronisation du marché signifie qu’une personne essaie de prédire le cours futur de l’action d’une action. Bien que cela semble idéal pour « acheter bas et vendre haut », c’est souvent trop beau pour être vrai. Il y a toujours des gens qui ont de la chance ; quelqu’un peut avoir de la chance avec une action mais tout perdre lors de la prochaine transaction. Il y a de fortes chances d’échec avec cette stratégie car l’avenir est incertain et les cours des actions changent rapidement, ce qui implique qu’il est presque impossible de déterminer avec précision et de manière cohérente quand une action a atteint son point le plus bas ou le plus haut. Il est financièrement risqué de prédire l’avenir, c’est pourquoi le timing du marché n’est pas du tout recommandé. En fait, méfiez-vous de tout conseiller financier qui recommande de le faire, car cela reflète un manque de jugement et des intérêts mal alignés de sa part.

La synchronisation du marché peut également avoir des répercussions financières inattendues. Lorsque vous travaillez avec un courtier, les échanges fréquents augmentent les frais de commission de courtage. Plus il y a d’actions achetées et vendues, plus le courtier gagne de commissions. Pire encore, l’investisseur doit payer cette commission, qu’il réalise ou non un profit.

Le timing du marché joue facilement sur nos émotions d’une manière qui l’emporte sur une analyse d’investissement impartiale et sérieuse. Si les raisons de sa croyance en une action changent, il est alors important qu’il soit prêt à changer ses investissements. Cependant, le timing du marché nous incite facilement à sauter trop tôt ou à rester trop longtemps.

Temps sur le marché

Le temps sur le marché, contradictoire avec le timing du marché, n’implique pas de prédictions à court terme. Ici, l’investisseur n’essaiera pas de deviner si le marché est à son niveau le plus bas ou le plus haut. Il achètera l’action en sachant que son timing n’est probablement pas idéal, mais que les fondamentaux comptent beaucoup plus que le timing. Si l’action est fondamentalement solide avec un rendement du capital employé plus élevé que le coût du capital de manière cohérente, les mouvements du cours des actions à court terme ne sont pas si pertinents et, par conséquent, le timing n’ajoute aucune valeur matérielle.

Cette stratégie prouve que le temps et la patience sur le marché sont plus gratifiants qu’une simple vente rapide. Lorsque l’on conserve une action pendant 10 ans, les effets positifs de la capitalisation et de la croissance des investissements sont largement récompensés. Les investisseurs patients tirent un profit plus important en permettant à leurs investissements de croître au fil du temps.

La formule pour créer de la richesse à long terme est de passer du temps sur le marché. Ce faisant, l’investisseur surmonte les cycles naturels du marché. Pour certaines personnes, il peut être difficile d’investir autant de temps sur le marché, mais elles devraient se rappeler comment cela s’aligne avec leurs objectifs financiers. Peut-être savent-ils qu’ils auront besoin d’argent pour prendre leur retraite ou même acheter une maison. En attendant une croissance régulière au fil du temps, les investisseurs avisés sont en mesure d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour quiconque pèse le pour et le contre du temps passé sur le marché par rapport au timing du marché, il est essentiel de se rappeler que le temps passé sur le marché offre un meilleur résultat, même s’il semble accablant au milieu de la volatilité du marché et de l’incertitude financière. En investissant dans des actions avec une stratégie à long terme, on peut équilibrer la tolérance au risque avec les situations uniques de la vie.

Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics et Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics.

