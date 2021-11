Investissement intelligent : pourquoi vous devez vous en tenir à l’allocation d’actifs

L’approche rationnelle est que le comportement passé des actions, de la dette ou de l’or ou d’autres actifs d’investissement nous indique globalement combien peut être attendu sur une période de détention adéquate ; compte tenu des risques de cette catégorie d’actifs, du montant de l’allocation qui vous conviendrait et de l’étendue de la corrélation négative entre ces actifs, ce qui vous aide à réduire le risque de votre portefeuille.

Par Joydeep Sen

Certaines bases ne changent pas, même avec les temps qui changent. La base ou la justification de la répartition de votre portefeuille en fait partie. Parallèlement à l’évolution des temps, la dynamique du marché change, de nouvelles opportunités d’investissement apparaissent et vous pouvez également développer de nouvelles perspectives. Cependant, l’importance de l’allocation d’actifs reste toujours autant. Pourquoi?

Les marchés sont incertains, personne ne sait avec certitude combien d’actions ou d’or donneront au cours de la prochaine année environ. un horizon d’investissement adéquat et le niveau de risque pour atteindre cet objectif.

L’essence de l’allocation de portefeuille est double : (a) faire correspondre le profil de risque de l’actif d’investissement avec votre profil de risque et (b) la diversification dans divers actifs diminue le risque de votre portefeuille dans une certaine mesure.

Niveau actuel du marché

Ce que vous venez de lire n’est pas une nouvelle découverte. Alors pourquoi réitérer ? La raison en est, à l’heure actuelle, qu’une partie des investisseurs essaie d’évaluer le niveau actuel du marché, avec les implications d’une allocation de portefeuille conforme à ce jugement. Les refrains courants sont comme ceci :

Les marchés d’actions ont dépassé les fondamentaux, les niveaux de valorisation ne sont pas bon marché, par conséquent l’allocation des actions devrait être plus faible ; Dans la dette / les titres à revenu fixe, les taux d’intérêt sont bas et les niveaux d’accumulation ne sont pas attrayants, les rendements réels nets d’inflation sont négatifs, alors pourquoi investir dans la dette ? Les prix de l’or ont baissé, à moins qu’il n’y ait des indications de hausse des prix de l’or, il n’y a pas lieu d’investir dans l’or.

Ces arguments peuvent être corrects, mais ce n’est pas pertinent. Ce ne sont de toute façon pas la base pour décider de l’allocation de votre portefeuille. À noter, vous n’avez aucun contrôle sur les niveaux ou les rendements du marché. Ce sur quoi vous avez le contrôle, c’est votre portefeuille. Ce que vous faites doit être rationnel et dans votre propre intérêt, et non motivé par des émotions, des ouï-dire ou des opinions de non-experts.

Allocation de portefeuille

L’approche rationnelle est que le comportement passé des actions, de la dette ou de l’or ou d’autres actifs d’investissement nous indique globalement combien peut être attendu sur une période de détention adéquate ; compte tenu des risques de cette catégorie d’actifs, du montant de l’allocation qui vous conviendrait et de l’étendue de la corrélation négative entre ces actifs, ce qui vous aide à réduire le risque de votre portefeuille.

Regardons un autre point de vue. Y a-t-il un risque à ignorer les niveaux actuels du marché ? Pas beaucoup. Lorsque vous investissez à un certain niveau de marché, disons des actions à une certaine valorisation avec un P/E actuel étant du côté supérieur de la moyenne historique ou des titres à revenu fixe à un certain niveau de taux d’intérêt (actuellement, il est du côté inférieur selon l’histoire) , cela influence vos rendements pendant un certain temps, disons l’année prochaine pour le plaisir de la discussion. Cependant, à long terme, la dynamique de marché de cet actif prend le dessus. Par conséquent, tant que vous avez un horizon suffisamment long, vous pouvez vous permettre d’ignorer la situation d’entrée de gamme. D’ailleurs, si vous entrez sur le marché à un moment favorable, par exemple, des actions à une évaluation bon marché ou des titres à revenu fixe à un taux d’intérêt élevé, un événement défavorable peut survenir à court terme et affecter vos rendements. Sur le long terme, les marchés ont tendance à se stabiliser et à retrouver leur niveau.

Conclusion

Pour faire quelque chose, il y a une raison innée et il y a une raison apparente. Vous devez désencombrer vos pensées et voir ce qui motive vos décisions d’investissement. La poursuite d’un prix cible particulier ne vaut la peine que si vous avez une expertise dans cet actif et avez un doigt sur la dynamique du marché. Sinon, suivez l’approche du portefeuille avec une diversification appropriée, selon vos objectifs de placement.

L’écrivain est formateur en entreprise et a écrit des livres sur la gestion de patrimoine

