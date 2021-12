Investissement privé à reprendre : CEA Krishnamurthy V Subramanian

Conseiller économique principal (CEA) Krishnamurthy V Subramanian

L’investissement privé de longue date s’accélère et connaîtrait une poussée une fois que les incertitudes induites par la pandémie s’atténueraient considérablement, a déclaré le conseiller économique en chef (CEA) Krishnamurthy V Subramanian à FE dans une interview.

Les entreprises se sont désendettées, ont réduit leurs coûts et enregistré une rentabilité, en partie grâce à une baisse du taux d’imposition des sociétés bien nécessaire quelques mois seulement avant que la pandémie ne frappe. Ainsi, leur capacité à démarrer de nouveaux investissements reste forte, a déclaré Subramanian.

Cependant, c’est aussi un « simple fait » qu’en période de grandes incertitudes, les investissements privés prennent un coup, car les entreprises adoptent une approche attentiste. Mais il y a encore des possibilités d’amélioration, a-t-il expliqué. La formation brute de capital fixe a augmenté de 11% au cours du trimestre de septembre, aidée par une base favorable (elle était de -8,6% un an auparavant).

Pendant ce temps, la consommation privée, le pilier le plus critique de l’économie, a augmenté cet exercice budgétaire même lorsque les possibilités de dépenses sont restées limitées en raison de restrictions localisées, a-t-il déclaré.

«Au cours de la deuxième vague, bien que les établissements commerciaux comme les centres commerciaux, etc. aient été fermés, la consommation privée a encore augmenté de 19,3% (au cours du trimestre de juin), bien que sur une base faible. Au trimestre de septembre, il a augmenté de 8,6 %. Le fait qu’il ait augmenté malgré les contraintes d’approvisionnement montre que la demande de consommation revient », a-t-il déclaré.

Alors que le secteur manufacturier reste solide et que le secteur des services gagne du terrain avec une plus grande avancée dans la campagne de vaccination, comme en témoigne l’indice des directeurs d’achat, la consommation privée, elle aussi, sera encore renforcée dans les mois à venir, a déclaré le CEA. En fait, la croissance manufacturière de l’Inde sur une période de cinq ans (jusqu’en 2019) a dépassé celle de la Chine pour la première fois depuis les années 1990, a-t-il ajouté.

Alors que le gouvernement se prépare à présenter un projet de loi sur la crypto-monnaie lors de la session d’hiver en cours du Parlement, le CEA a approuvé la position officielle selon laquelle les crypto-monnaies privées ne devraient pas avoir cours légal. Même leur accorder le statut d’actif financier comporte des risques à ce stade, et toute décision de ce type, le cas échéant, doit faire l’objet d’un examen attentif, a-t-il déclaré. En effet, une crypto-monnaie ne tire sa valeur d’aucun actif ou bénéfice sous-jacent et n’ajoute pas aux activités économiques réelles, a-t-il concédé. Ainsi, la valorisation peut être facilement influencée par des offres spéculatives, provoquant une volatilité excessive. Les investisseurs de détail, en particulier les plus petits, auraient du mal à faire face à de telles fluctuations sauvages. Par exemple, comme certains analystes l’ont souligné, la valeur du Bitcoin est passée de 20 000 $ par pièce en décembre 2017 à seulement 3 800 $ en novembre 2018, avant de remonter à nouveau.

Interrogé sur la croissance modérée et constante du crédit à l’industrie même si le système bancaire regorge de liquidités, Subramanian a déclaré que les incertitudes liées à Covid pèsent sur les décisions d’investissement.

« Alors que la demande d’investissements augmente, les prêts au secteur des entreprises augmenteront également de manière significative. De plus, les entreprises se sont actuellement désendettées et sont assises sur des liquidités. Ce n’est que lorsqu’ils épuiseront leur trésorerie interne qu’ils iront emprunter », a-t-il déclaré.

La croissance du crédit hors banque alimentaire s’est accélérée à 6,9% en octobre, contre 5,2% un an auparavant. Cependant, le crédit à l’industrie n’a progressé que de 4,1 % en octobre, même sur une base contractée.

Subramanian a attribué un pic de la monnaie en circulation (CIC) à la suite de la dernière pandémie fiscale à principalement deux facteurs: les économies de précaution des personnes et les possibilités de dépenses restreintes en raison des blocages et autres restrictions. «Et lorsque la deuxième vague s’est retirée, les opportunités de dépenses se sont améliorées avec l’ouverture d’établissements commerciaux et le niveau d’incertitude a également diminué. Donc, les économies ont chuté, tout comme le ratio CIC », a-t-il déclaré.

Le CIC n’a augmenté que de 4,9 % jusqu’au 12 novembre de cet exercice, contre 13,5 % et 6,2 % au cours des périodes correspondantes de l’exercice 21 et de l’exercice 20, respectivement.

Subramanian a affirmé que l’Inde n’envisageait pas une fuite de capitaux à la suite de la crise de colère aux États-Unis. L’impact, tout au plus, serait ressenti pendant une très brève période et ne serait pas de grande envergure, a-t-il ajouté.

Cela s’explique par le fait que l’économie repose désormais sur des bases solides, contrairement au lendemain de la crise financière mondiale de 2008-2009, lorsque trois indicateurs clés de la stabilité macro-économique — l’inflation, le solde du compte courant et le déficit budgétaire — se sont rapidement détériorés en raison de la politique excessive du gouvernement de l’UPA. se concentrer uniquement sur la stimulation de la demande.

« En revanche, cette fois-ci, la reprise en forme de V que nous avions prédite l’année dernière s’est produite et l’Inde a connu la reprise la plus nette de toutes les économies. Le déficit budgétaire est toujours inférieur à celui de nos économies comparables. L’inflation est inférieure à 5 % et je m’attends à ce qu’elle reste autour de ce niveau pendant encore quelques mois, compte tenu des mesures du côté de l’offre que nous avons prises. Le déficit du compte courant, qui s’est légèrement creusé ces derniers temps, serait encore bien sous contrôle », a-t-il déclaré. Ainsi, l’Inde se porte plutôt bien sur les fronts de la stabilité macroéconomique et de la croissance, et c’est quelque chose que les investisseurs mondiaux devraient garder à l’esprit.

Subramanian, qui a joué un rôle important dans l’élaboration des politiques économiques pendant la crise sans précédent de Covid et avant, retournera dans le monde universitaire après la fin de son mandat de trois ans avec le gouvernement plus tard ce mois-ci. Il a déclaré qu’il reviendrait avec « une énorme satisfaction personnelle », car il faisait partie d’une équipe qui a inculqué la confiance à tout le monde, même pendant les jours les plus sombres, pendant lesquels le pays surmontera avec brio la crise la plus difficile depuis l’indépendance.