Investissement responsable : pourquoi nous avons besoin de bourses durables

Par Moinak Maiti et Parthajit Kayal

Les bourses de n’importe quel pays jouent un rôle important dans le progrès économique. C’est l’un des principaux baromètres de la performance économique et de la position de liquidité d’un pays. La crise actuelle résultant de la pandémie de Covid-19 a mis le monde entier dans un dilemme. D’une part, le monde lutte contre la maladie mortelle et d’autre part, il fait face à la crise économique provoquée par la pandémie.

Une bourse qui fonctionne bien facilite la mobilisation des actifs financiers et la croissance économique. Cependant, au fil du temps, la structure, l’interconnexion et les activités des bourses à travers le monde ont considérablement changé. Ces changements dans les bourses mondiales sont principalement attribués à la croissance économique non durable obtenue en ignorant des facteurs vitaux tels que l’environnement (E), le social (S) et la gouvernance (G). Pour promouvoir la durabilité des bourses mondiales, les Nations Unies ont lancé un projet nommé « Initiative des bourses durables » en 2009.

Bourses durables

Les bourses durables (SSE) sont une initiative conjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), du Pacte mondial des Nations Unies, de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP-FI) et des Principes pour une responsabilité Investissement (PRI). L’objectif principal de l’initiative SSE est d’encourager l’investissement durable en améliorant la transparence et la performance des entreprises sur les aspects ESG.

Besoin d’ESS

Au cours des dernières décennies, nous avons été témoins de plusieurs grandes crises qui menacent la stabilité financière : la crise asiatique, la crise des subprimes, la crise de l’euro et la pandémie actuelle de Covid-19. Tous ces événements passés exigent un système financier mondial solide et stable et cela n’est pas possible sans promouvoir l’idée d’investissement durable. Les bourses représentent l’un des

éléments importants du système financier de tout pays. L’objectif est de promouvoir l’idée d’investissement durable par le biais des bourses en association avec les investisseurs, les régulateurs, les sociétés cotées et les autres acteurs du marché.

Les progrès de l’Inde vers l’ESS

Les initiatives d’ESS des Nations Unies visant à développer des marchés financiers plus durables et transparents ont pris un élan significatif depuis sa création. L’Inde était à la frontière avec cinq autres bourses mondiales de premier plan pour rejoindre les initiatives de l’ESS en 2012. La même année, la Bourse de Bombay (BSE) a également introduit deux indices durables, les premiers du genre, BSE CARBONEX et ESB CARBONEX. Par la suite, davantage de bourses mondiales de pays développés et en développement ont rejoint les initiatives de l’ESS. Aujourd’hui, l’initiative SSE des Nations Unies suit 114 échanges à travers le monde.

Initiative ESS et ODD de l’ONU

Les initiatives d’ESS couvrent globalement six des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ; à savoir, l’ODD 5 (5,5 Égalité des genres), l’ODD 8 (8,3 PME), l’ODD 10 (10,5 Réglementation des valeurs mobilières), l’ODD 12 (12,6 divulgations ESG), l’ODD 13 (13,3 Finance verte) et l’ODD 17 (Recherche, création de consensus, et assistance technique).

Les dossiers actuels montrent qu’il existe dans le monde 63 bourses suivies par le SSE qui fournissent des directives écrites sur la divulgation ESG. De même, 69 bourses suivies par l’ESS mettent à disposition des plateformes de cotation des PME ; 27 bourses ont des exigences de cotation ESG obligatoires ; et 40 bourses ont des segments obligataires ESG.

En résumé, la pandémie actuelle de Covid-19 a déjà mis en évidence l’importance d’un investissement durable pour le développement d’un système financier stable à l’échelle mondiale. Les initiatives en cours des Nations Unies en matière d’ESS favoriseraient davantage la transparence des rapports et fourniraient une vue d’ensemble d’une organisation aux parties prenantes. Les temps à venir seront témoins d’investissements plus socialement responsables qui dépassent le cadre actuel de l’ESG. De ce fait, cela préserverait les intérêts des investisseurs à long terme. Il y a beaucoup à comprendre et à réaliser dans les années à venir.

Maiti est professeur agrégé à la National Research University Higher School of Economics de Saint-Pétersbourg et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics.

