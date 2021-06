Investissement sans tracas : n’essayez pas de battre Sensex, Nifty ; les rendements d’index correspondants sont suffisants | ENTREVUE

Nippon Life India Asset Management, l’un des vétérans de l’investissement passif, possède 22 ETF avec des actifs sous gestion d’une valeur de Rs 40 000 crore

Les marchés des capitaux indiens ont vu un afflux massif de nouveaux investisseurs, ainsi que le rallye stellaire du marché des actions après la pandémie de coronavirus l’année dernière. Avec lui, la popularité de l’investissement passif, via les fonds indiciels et les ETF, a pris de l’ampleur. Nippon Life India Asset Management, l’un des vétérans de l’investissement passif, possède 22 ETF avec des actifs sous gestion d’une valeur de Rs 40 000 crore. Vishal Jain, Head-ETF, Nippon Life India Asset Management, raconte Shaleen Agrawal de FE Online comment les investisseurs particuliers doivent constituer un portefeuille d’investissement passif sans tracas.

Comment les investisseurs doivent-ils choisir des fonds passifs pour leurs portefeuilles d’investissement ?

Nouvelles connexes

Sensex rebondit de 834 pts par rapport aux plus bas, Nifty termine à 15 765 ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui Support Nifty à 15 600 et 15 450, Bank Nifty se prépare pour un déménagement majeur; Glenmark Pharma, Tata Power en point de mire Les actions Apple, Amazon, Netflix et Microsoft ont battu le NASDAQ la semaine dernière ; Facebook et Google prennent du retard

On devrait avoir un mélange de tous les fonds, selon ses objectifs. Par example: Une manière de créer un portefeuille pourrait être de charger 50 pour cent ou plus sur Midcap 150. Cela augmente la volatilité du portefeuille, et un tel investisseur a positionné le portefeuille vers le risque. Autrement, pour un investisseur prudent qui n’est pas disposé à prendre beaucoup de risques, pourrait être de le retourner et d’avoir 60 pour cent ou plus de large capitalisation. Cela change le profil complet de votre portefeuille. C’est le choix de l’individu. Nous vous recommandons de diviser le portefeuille en Core et Satellite – la partie Core étant vos objectifs d’investissement dans la vie.

Quels fonds passifs recommanderiez-vous aux investisseurs ?

Pour quelqu’un qui souhaite profiter de l’histoire de la croissance en Inde, il faut choisir à la fois Nifty 50 et Nifty Next 50. Ces deux ensembles constituent ensemble les sociétés à grande capitalisation en Inde, ainsi que le Nifty 100. Mais 85 pour cent de Nifty 100 est en fait Nifty 50, et les 15 pour cent restants sont Next 50. Si l’on est d’accord avec cette division, alors ça va. Mais si je veux me charger du Nifty Next 50, alors je souhaiterais peut-être acheter à la fois des Nifty Bees et des Junior Bees dans des proportions égales.

Le Nifty Next 50, au cours des 10 à 15 dernières années, a surpassé le Nifty 50 de près de 3 à 4 %. Et pourquoi cela se produit-il – parce que ce sont des sociétés à grande capitalisation, mais le Next 50 agit comme un incubateur pour le Nifty 50. Ainsi, une grande croissance des sociétés à grande capitalisation en Inde se produit dans Nifty Next 50. Nippon India Nifty Bees fund a donné un rendement (TCAC) de 15,87 pour cent depuis sa création à la fin de 2001; tandis que Junior Bees a rapporté 19,69 % depuis 2003. Junior Bees se situe entre les midcaps et les top grandes capitalisations.

Comment les nouveaux investisseurs devraient-ils investir dans des actions ou des fonds à petite ou moyenne capitalisation ou à grande capitalisation ?

Les jeunes ont une longue période devant eux pour pouvoir investir et faire fructifier leur argent. Une grande partie de leur argent, c’est-à-dire 80 à 90 %, devrait être orientée vers l’équité. Ils devraient alors investir dans les meilleures entreprises de l’Inde. Leurs investissements devraient se faire à travers les grandes et moyennes capitalisations. À ce stade, je ne sais pas à quel point cela a du sens d’entrer dans le segment des petites capitalisations ; le segment des petites capitalisations est encore en développement et, à ce stade, il n’ajoute pas grand-chose au portefeuille. En termes de rendements historiques, les grandes capitalisations ont dépassé la plupart des petites et moyennes capitalisations. Si une midcap, ou même une smallcap, va vous donner un kicker de 2-3 pour cent, mais le montant de risque que vous prenez est alors très élevé. Je pense que vous devriez attendre un peu pour ajouter des investissements à petite capitalisation aux portefeuilles à ce stade. Cela a du sens lorsque vous avez construit votre portefeuille avec un bon groupe d’entreprises. Une fois que vous avez construit un portefeuille suffisamment décent de grandes capitalisations et de moyennes capitalisations, vous pouvez commencer à expérimenter d’autres choses. Comme Warren Buffett dit toujours « commencer à investir tôt », il est donc important que les jeunes commencent à investir tôt dans leur vie.

Alors, pour les investissements à petite capitalisation, les investisseurs sont-ils mieux lotis avec des fonds actifs ?

Peut-être, oui. Lorsque nous examinons les données, à ce stade, les fonds actifs à petite capitalisation se portent mieux. Mais encore une fois, vous devez voir combien cela ajoute à votre portefeuille et cela vaut-il la peine de prendre ce risque. Pour moi, un autre facteur important est le coût. Si un investissement va consommer un à un point et demi de pourcentage par an sur 25 à 30 ans, alors en vaut-il vraiment la peine ?

Nippon India envisage-t-elle de lancer de nouveaux fonds sectoriels ? Quels secteurs et pourquoi ?

Nous sélectionnons les trois ou quatre principaux fonds sectoriels de NSE Nifty 50 et lançons des fonds sectoriels sur eux. Le premier secteur le plus important de Nifty est la banque. Nous avons déjà un ETF bancaire vieux de dix ans et un ETF informatique, lancé en juillet 2020. Maintenant, nous lançons un ETF pharmaceutique, car nous pensons que la croissance va venir de ces secteurs. Notre FNB de consommation a été lancé en 2014 et son TCAC est de 12,8 %. Nous pensons que les secteurs de l’informatique et de la pharmacie devraient très bien se porter à court terme.

Avez-vous l’intention de lancer des fonds internationaux ?

Nous lancerons deux produits internationaux – le fonds indiciel Nasdaq et le S&P 350 Europe – au cours des trois à quatre prochains mois. Grâce au fonds indiciel Nasdaq, nous pourrons offrir une exposition aux investisseurs sur les marchés américains. A travers le fonds S&P 350 Europe, nous pourrons nous exposer à 16 pays européens. Notre ETF Hang Seng offrira une exposition à la Chine. Nous avons déjà un fonds japonais, un fonds actif, qui donne une exposition aux investisseurs au Japon. Ainsi, au cours des six prochains mois, les investisseurs pourraient accéder à un certain nombre de marchés développés dans le monde entier.

Pour les investisseurs, quelle est la différence entre l’investissement actif et l’investissement passif ?

Dans la gestion active de fonds, les gestionnaires de fonds ont tendance à croire qu’ils peuvent battre le marché en utilisant leurs connaissances et leurs compétences et en prenant des mesures telles que le trading, l’analyse technique ou fondamentale, etc. Dans l’investissement passif, on pense que le marché est dans une endroit efficace, et toutes les informations sont collectivement évaluées dans des évaluations. Il y a des millions de personnes qui négocient des actions jour après jour, et décident collectivement du prix réel auquel ces actions se négocient. Le gestionnaire de fonds passif estime qu’il est impossible de ne pas battre le marché de manière cohérente parce qu’il n’est qu’une autre personne, avec juste son élément d’information.

Quels sont les avantages de l’investissement passif par rapport à l’investissement actif ?

Dans la gestion active de fonds, l’alpha change de mains. Par exemple, pendant quelques années, certains fonds s’en tireraient bien, puis pour les prochaines années, un autre s’en sortira bien. Pour moi, l’investissement passif est une stratégie simple ; cela enlève beaucoup de fardeau sur ma tête. Aujourd’hui, si je veux m’asseoir sur l’histoire de la croissance de l’Inde, la chose la plus simple à faire est de choisir un Nifty ETF ou un fonds indiciel. Il compte les 50 meilleures entreprises de l’Inde et le taux de dépenses n’est que de 0,05 %.

On peut être un investisseur agressif et décider de miser sur un fonds actif dans l’espoir de battre le marché. Le portefeuille d’un tel investisseur doit être orienté vers la croissance et la volatilité. D’un autre côté, un investisseur prudent, qui pense que personne n’a la capacité de battre le marché de manière cohérente, peut constituer un portefeuille de fonds passifs. Cependant, les styles d’investissement de chacun sont personnels. Chaque investisseur individuel doit décider combien d’investissements actifs et passifs il doit avoir dans son portefeuille.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.