Investissement socialement responsable : les investisseurs indiens se tournent vers les investissements ESG

Par Moinak Maiti et Parthajit Kayal

Au cours des dernières années, l’investissement socialement responsable a fait l’objet d’une énorme attention à l’échelle mondiale. En raison de ce changement de paradigme dans la stratégie d’investissement mondiale, les investisseurs recherchent les entreprises qui accordent une grande importance aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la conduite des affaires.

Concept d’investissement ESG

Le concept d’investissements ESG est largement accepté parmi les gestionnaires de fonds mondiaux, car nombre d’entre eux suivent des indices ESG tels que l’indice S&P 500 ESG, l’indice S&P Europe350 ESG et d’autres pour prendre des décisions d’investissement. Les investissements ESG gagnent en popularité parmi les gestionnaires de fonds actifs et passifs. Les gestionnaires de fonds passifs suivent un indice ESG tandis que les gestionnaires de fonds actifs examinent les scores ESG pour élaborer les stratégies de négociation du fonds. Même si le concept d’investissement ESG est bien établi sur les marchés mondiaux, il n’en est encore qu’à ses balbutiements sur le marché indien.

Investissement ESG en Inde

Bien que le concept d’investissement ESG soit nouveau parmi les investisseurs en Inde, ils ont commencé à examiner les aspects importants de l’investissement socialement responsable tout en prenant des décisions d’investissement. S&P ESB Carbonex ; S&P BSE Greenex et S&P BSE 100 ESG sont les trois indices d’investissement durable de l’ESB. Il est impératif d’examiner comment ces indices d’investissement durable de l’Inde soutiennent la réalisation des initiatives des Nations Unies pour les bourses durables.

Performance de l’indice EGS en Inde

Au cours de la période comprise entre janvier 2020 et fin septembre 2020, à l’exception du S&P BSE Carbonex, les deux autres indices de durabilité affichent des rendements quotidiens moyens positifs. Cependant, depuis octobre 2020, les trois indices de durabilité affichent des rendements quotidiens moyens positifs plus élevés. Pendant la période de Covid-19, ces trois indices de durabilité affichent des rendements quotidiens moyens positifs.

Les corrélations entre les trois indices de durabilité sont élevées en cette période de Covid-19. Entre mars 2020 et mai 2020, des pics élevés sont observés pour les rendements moyens quotidiens des trois indices de durabilité. C’était approximativement la période où les mesures de verrouillage de Covid-19 ont été mises en œuvre dans le monde entier, y compris en Inde. Cela indique que la peur de la propagation de Covid-19 a eu un impact significatif sur ces trois indices de durabilité pendant une courte période.

La crise actuelle de Covid-19 a déjà eu un impact tumultueux sur toutes les économies mondiales et les marchés financiers. Un léger ajustement des économies et des marchés mondiaux ne s’est produit qu’après que les gouvernements des pays ont annoncé des mesures pour soutenir l’économie nationale et les entreprises touchées par la crise de Covid-19. Les économies mondiales et les marchés financiers ont réagi en conséquence avec plusieurs politiques régionales et mondiales comme principal résultat de la pandémie.

La performance de ces trois indices de durabilité est comparée à celle du Sensex (voir graphique). L’indice S&P BSE 100 ESG a surperformé Sensex dans les trois cas (rendements annuels sur un, trois et cinq ans). Les estimations indiquent également que ces trois indices de durabilité ont surperformé le Sensex pendant la crise de Covid-19.

La surperformance des trois indices de durabilité de l’Inde par rapport au marché (Sensex) pendant la crise actuelle de Covid-19 indique clairement l’importance de l’investissement dans les indices de durabilité en Inde. Un niveau de co-mouvement plus élevé parmi les trois indices de durabilité indique que les investisseurs ne bénéficieront pas de la diversification du portefeuille en investissant de manière globale dans ces trois indices S&P BSE Carbonex, S&P BSE Greenex et S&P BSE 100 ESG. Cette tendance à l’investissement socialement responsable parmi les acteurs du marché en Inde semble être une tendance populaire dans un avenir proche, car l’Inde s’aligne sur les tendances du marché mondial.

Maiti est professeur agrégé, National Research University Higher School of Economics et Parthajit est professeur adjoint, Madras School of Economics

